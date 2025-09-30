За копейки, но с характером: какие зимние шины тянут на конкурентов в два раза дороже

Зима подкрадывается незаметно, и вопрос покупки шин всегда встаёт остро. Особенно если прошлогодний комплект уже "на лысине" или потерял шипы. Хорошая новость — в бюджетном сегменте выбор действительно широкий: на рынке представлены как российские, так и китайские марки, есть и фрикционные, и шипованные модели. Мы собрали восемь вариантов сезона 2025/26, которые помогут сэкономить, не жертвуя безопасностью.
Размеры: R13-R16
Цена за 195/65 R15: ~4000 ₽
Эти покрышки делают в Татарстане, и название переводится как "вперёд". В тестах показали уверенные тормозные свойства на снегу и хорошую проходимость, обогнав часть китайских моделей. Но качество ошиповки оставляет вопросы: при пробуксовке шипы могут вылетать, что ухудшает торможение на льду.
Плюсы: низкая цена, достойные показатели на снегу.
Минусы: слабая ошиповка, ограниченный выбор типоразмеров.
Размеры: R14-R17
Цена за 195/65 R15: ~4200 ₽
Новинка сезона: количество шипов увеличено почти вдвое, сами они получили сердечник из карбида вольфрама. Направленный протектор с широкими канавками и ламелями должен улучшить сцепление. Появился индикатор износа протектора. Тестов пока мало, но потенциал высокий.
Плюсы: много шипов, современные доработки.
Минусы: пока нет объективных результатов испытаний.
Размеры: R14-R20
Цена за 195/65 R15: ~5300 ₽
На 16-дюймовой шине — до 252 шипов. В тестах обошла большинство китайских конкурентов и приблизилась к Yokohama. Отлично ведёт себя на снегу, льду и асфальте, но шумная.
Плюсы: высокое количество шипов, сбалансированные характеристики.
Минусы: заметный уровень шума и относительно высокая цена.
Размеры: R14-R18
Цена за 195/65 R15: ~5000 ₽
Ведёт себя уверенно на снегу, но на льду характеристики средние. По жёсткости и шумности уступает конкурентам. В независимых тестах заняла средние позиции, хотя производитель заявляет о попадании в топ-3.
Плюсы: хорошая работа на снегу, множество ламелей.
Минусы: посредственное сцепление на льду, жёсткая.
Размеры: R13-R16
Цена за 195/65 R15: ~4100 ₽
Белорусские шины с глубоким протектором и невысокой ценой. В тестах занимают последние места: слабое сцепление на льду, поведение на асфальте вызывает споры. Подойдут только при ограниченном бюджете и мягких зимах.
Плюсы: доступная цена, глубокий протектор.
Минусы: плохая управляемость на льду, слабые оценки в тестах.
Размеры: R13-R18
Цена за 195/65 R15: ~4900 ₽
Российская модель, которая обошла по баллам даже некоторые известные бренды. Надёжна на снегу и льду, но не любит резких перестроений. На сухом асфальте тормозит посредственно.
Плюсы: проверенный бренд, хорошие показатели в снегу.
Минусы: слабое торможение на асфальте, средняя поперечная устойчивость.
Размеры: R15-R20
Цена за 195/65 R15: ~4700 ₽
Выпускается с 2016 года, но всё ещё популярна. Отличается хорошей курсовой устойчивостью и проходимостью. Жёсткая и не слишком эффективна на льду.
Плюсы: устойчивая, хорошо гребёт в снегу.
Минусы: посредственное торможение на льду, высокая жёсткость.
Размеры: R13-R17
Цена за 195/65 R15: ~4200 ₽
Модель с сертификатом TÜV. В тестах заняла места в середине рейтингов: средние показатели на асфальте, приемлемые на снегу. Отличается большим выбором типоразмеров и хорошими отзывами пользователей.
Плюсы: невысокая цена, надёжный бренд.
Минусы: мало свежих тестов, устаревшая модель.
|Модель
|Тип
|Цена (R15)
|Сильные стороны
|Слабые стороны
|Кама Alga
|шипы
|4000 ₽
|доступность, проходимость
|слабая ошиповка
|Viatti Nordico 2
|шипы
|4200 ₽
|новинка, много шипов
|нет тестов
|LingLong GreenMax WG2
|шипы
|5300 ₽
|сбалансированность
|шумность
|Landsail iS33
|шипы
|5000 ₽
|снег, ламели
|жёсткость, лёд
|Belshina Snow
|фрикц.
|4100 ₽
|цена, протектор
|слабое сцепление
|Cordiant WD2
|фрикц.
|4900 ₽
|бренд, снег
|асфальт
|Triangle PL01
|фрикц.
|4700 ₽
|устойчивость
|жёсткость
|Sailun Alpine+
|фрикц.
|4200 ₽
|цена, отзывы
|устаревшая
Определите условия эксплуатации: лёд и гололёд — выбирайте шипы; городской режим — фрикционные.
Уточните доступные размеры для вашего авто.
Сравните реальные тесты и отзывы пользователей.
Рассчитайте бюджет: экономия в 1000–1500 рублей может обернуться потерей безопасности.
Ставьте новые шины заранее, чтобы избежать очередей в шиномонтаж.
Ошибка: брать самые дешёвые шины без тестов.
Последствие: удлинённый тормозной путь.
Альтернатива: ориентироваться на результаты независимых испытаний.
Ошибка: покупать фрикционки для гололёда.
Последствие: потеря управляемости на льду.
Альтернатива: шипованные модели.
А что если комбинировать? Например, поставить шипы на ведущую ось, а фрикционные — на заднюю. На практике такой вариант опасен: автомобиль будет вести себя непредсказуемо. Лучше выбрать один тип и поставить комплектом.
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена
|Качество зависит от бренда
|Широкий выбор
|Быстрее изнашиваются
|Есть достойные новинки
|Слабее премиальных моделей
|Хорошие варианты для города
|На льду уступают топовым
Какие бюджетные шины лучше для города?
Фрикционные Cordiant Winter Drive 2 — тихие и уверенные в снегу.
Какие выбрать для гололёда?
LingLong GreenMax WG2 или Viatti Nordico 2 с большим количеством шипов.
Сколько стоит комплект?
От 16 до 22 тысяч рублей за R15 в зависимости от модели.
Миф: дешёвые шины всегда опасны.
Правда: некоторые бюджетные модели показывают достойные результаты в тестах.
Миф: шипы быстро вылетают.
Правда: у современных моделей их количество увеличено, и они прочнее закреплены.
Миф: фрикционные покрышки бесполезны зимой.
Правда: в городских условиях они вполне справляются.
Viatti Nordico 2 создавался больше 10 лет и только в 2025 вышел на рынок.
LingLong GreenMax WG2 — одна из немногих китайских шин с 250+ шипами.
Cordiant Winter Drive 2 серийно выпускается в России, но часть сырья закупают в Европе.
После ухода крупных мировых брендов российский рынок заполнили отечественные и китайские производители. Если ещё пять лет назад бюджетные шины воспринимались как компромисс, то сегодня они активно конкурируют в тестах. Это говорит о росте технологий и изменении отношения потребителей: "дешёвые" больше не значит "опасные".
