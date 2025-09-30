За копейки, но с характером: какие зимние шины тянут на конкурентов в два раза дороже

Зима подкрадывается незаметно, и вопрос покупки шин всегда встаёт остро. Особенно если прошлогодний комплект уже "на лысине" или потерял шипы. Хорошая новость — в бюджетном сегменте выбор действительно широкий: на рынке представлены как российские, так и китайские марки, есть и фрикционные, и шипованные модели. Мы собрали восемь вариантов сезона 2025/26, которые помогут сэкономить, не жертвуя безопасностью.

Бюджетные шипованные шины

Кама Alga

Размеры: R13-R16

Цена за 195/65 R15: ~4000 ₽

Эти покрышки делают в Татарстане, и название переводится как "вперёд". В тестах показали уверенные тормозные свойства на снегу и хорошую проходимость, обогнав часть китайских моделей. Но качество ошиповки оставляет вопросы: при пробуксовке шипы могут вылетать, что ухудшает торможение на льду.

Плюсы: низкая цена, достойные показатели на снегу.

Минусы: слабая ошиповка, ограниченный выбор типоразмеров.

Viatti Nordico 2

Размеры: R14-R17

Цена за 195/65 R15: ~4200 ₽

Новинка сезона: количество шипов увеличено почти вдвое, сами они получили сердечник из карбида вольфрама. Направленный протектор с широкими канавками и ламелями должен улучшить сцепление. Появился индикатор износа протектора. Тестов пока мало, но потенциал высокий.

Плюсы: много шипов, современные доработки.

Минусы: пока нет объективных результатов испытаний.

LingLong GreenMax Winter Grip 2

Размеры: R14-R20

Цена за 195/65 R15: ~5300 ₽

На 16-дюймовой шине — до 252 шипов. В тестах обошла большинство китайских конкурентов и приблизилась к Yokohama. Отлично ведёт себя на снегу, льду и асфальте, но шумная.

Плюсы: высокое количество шипов, сбалансированные характеристики.

Минусы: заметный уровень шума и относительно высокая цена.

Landsail Ice STAR iS33

Размеры: R14-R18

Цена за 195/65 R15: ~5000 ₽

Ведёт себя уверенно на снегу, но на льду характеристики средние. По жёсткости и шумности уступает конкурентам. В независимых тестах заняла средние позиции, хотя производитель заявляет о попадании в топ-3.

Плюсы: хорошая работа на снегу, множество ламелей.

Минусы: посредственное сцепление на льду, жёсткая.

Бюджетные фрикционные шины

Belshina Artmotion Snow

Размеры: R13-R16

Цена за 195/65 R15: ~4100 ₽

Белорусские шины с глубоким протектором и невысокой ценой. В тестах занимают последние места: слабое сцепление на льду, поведение на асфальте вызывает споры. Подойдут только при ограниченном бюджете и мягких зимах.

Плюсы: доступная цена, глубокий протектор.

Минусы: плохая управляемость на льду, слабые оценки в тестах.

Cordiant Winter Drive 2

Размеры: R13-R18

Цена за 195/65 R15: ~4900 ₽

Российская модель, которая обошла по баллам даже некоторые известные бренды. Надёжна на снегу и льду, но не любит резких перестроений. На сухом асфальте тормозит посредственно.

Плюсы: проверенный бренд, хорошие показатели в снегу.

Минусы: слабое торможение на асфальте, средняя поперечная устойчивость.

Triangle PL01

Размеры: R15-R20

Цена за 195/65 R15: ~4700 ₽

Выпускается с 2016 года, но всё ещё популярна. Отличается хорошей курсовой устойчивостью и проходимостью. Жёсткая и не слишком эффективна на льду.

Плюсы: устойчивая, хорошо гребёт в снегу.

Минусы: посредственное торможение на льду, высокая жёсткость.

Sailun Ice Blazer Alpine+

Размеры: R13-R17

Цена за 195/65 R15: ~4200 ₽

Модель с сертификатом TÜV. В тестах заняла места в середине рейтингов: средние показатели на асфальте, приемлемые на снегу. Отличается большим выбором типоразмеров и хорошими отзывами пользователей.

Плюсы: невысокая цена, надёжный бренд.

Минусы: мало свежих тестов, устаревшая модель.

Сравнительная таблица

Модель Тип Цена (R15) Сильные стороны Слабые стороны Кама Alga шипы 4000 ₽ доступность, проходимость слабая ошиповка Viatti Nordico 2 шипы 4200 ₽ новинка, много шипов нет тестов LingLong GreenMax WG2 шипы 5300 ₽ сбалансированность шумность Landsail iS33 шипы 5000 ₽ снег, ламели жёсткость, лёд Belshina Snow фрикц. 4100 ₽ цена, протектор слабое сцепление Cordiant WD2 фрикц. 4900 ₽ бренд, снег асфальт Triangle PL01 фрикц. 4700 ₽ устойчивость жёсткость Sailun Alpine+ фрикц. 4200 ₽ цена, отзывы устаревшая

Советы шаг за шагом

Определите условия эксплуатации: лёд и гололёд — выбирайте шипы; городской режим — фрикционные. Уточните доступные размеры для вашего авто. Сравните реальные тесты и отзывы пользователей. Рассчитайте бюджет: экономия в 1000–1500 рублей может обернуться потерей безопасности. Ставьте новые шины заранее, чтобы избежать очередей в шиномонтаж.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать самые дешёвые шины без тестов.

Последствие: удлинённый тормозной путь.

Альтернатива: ориентироваться на результаты независимых испытаний.

Ошибка: покупать фрикционки для гололёда.

Последствие: потеря управляемости на льду.

Альтернатива: шипованные модели.

А что если…

А что если комбинировать? Например, поставить шипы на ведущую ось, а фрикционные — на заднюю. На практике такой вариант опасен: автомобиль будет вести себя непредсказуемо. Лучше выбрать один тип и поставить комплектом.

Плюсы и минусы бюджетных шин

Плюсы Минусы Доступная цена Качество зависит от бренда Широкий выбор Быстрее изнашиваются Есть достойные новинки Слабее премиальных моделей Хорошие варианты для города На льду уступают топовым

FAQ

Какие бюджетные шины лучше для города?

Фрикционные Cordiant Winter Drive 2 — тихие и уверенные в снегу.

Какие выбрать для гололёда?

LingLong GreenMax WG2 или Viatti Nordico 2 с большим количеством шипов.

Сколько стоит комплект?

От 16 до 22 тысяч рублей за R15 в зависимости от модели.

Мифы и правда

Миф: дешёвые шины всегда опасны.

Правда: некоторые бюджетные модели показывают достойные результаты в тестах.

Миф: шипы быстро вылетают.

Правда: у современных моделей их количество увеличено, и они прочнее закреплены.

Миф: фрикционные покрышки бесполезны зимой.

Правда: в городских условиях они вполне справляются.

3 интересных факта

Viatti Nordico 2 создавался больше 10 лет и только в 2025 вышел на рынок. LingLong GreenMax WG2 — одна из немногих китайских шин с 250+ шипами. Cordiant Winter Drive 2 серийно выпускается в России, но часть сырья закупают в Европе.

Исторический контекст

После ухода крупных мировых брендов российский рынок заполнили отечественные и китайские производители. Если ещё пять лет назад бюджетные шины воспринимались как компромисс, то сегодня они активно конкурируют в тестах. Это говорит о росте технологий и изменении отношения потребителей: "дешёвые" больше не значит "опасные".