Авто за 3 миллиона превращается в тыкву: подержанные китайцы шокируют падением стоимости за год

4:41
Авто

За последние годы рынок подержанных автомобилей в России изменился особенно заметно. Если раньше основными лидерами были привычные японские и корейские марки, то теперь в топе продаж уверенно закрепились китайские производители. Однако вместе с ростом популярности новых машин пришла и проблема: на вторичке их цена стремительно падает.

Chery Tiggo 9
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Chery Tiggo 9

Почему подержанные "китайцы" теряют в цене

По данным аналитической компании, средняя стоимость автомобилей китайских брендов в августе 2025 года составила 2,1 млн рублей — это на 5% ниже, чем годом ранее. Для сравнения: модели европейских, японских и корейских марок потеряли всего 1%.

Особенно сильно страдают автомобили марки Chery, которая сейчас занимает лидирующие позиции по продажам новых машин в России.

Конкретный пример

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro в 2025 году стоил около 2,9 млн рублей. Но уже через три года его цена на рынке подержанных машин падает до 1,9 млн рублей.

Сравнение с другими марками

Марка Потеря цены за год Потеря цены за 3 года Средняя остаточная стоимость
Chery 30-40% до 70% очень низкая
Японские 10-15% 35-40% стабильная
Корейские 12-18% 40-45% умеренная
Европейские 10-20% 40-50% выше среднего

Советы шаг за шагом: как минимизировать потери

  1. Перед покупкой нового авто оцените прогнозируемую остаточную стоимость — обратите внимание на статистику по модели.

  2. Рассмотрите вариант лизинга или подписки — они снижают риски обесценивания.

  3. Если планируете продавать через несколько лет, выбирайте модели с устойчивым спросом на вторичном рынке — чаще это японские или корейские автомобили.

  4. Используйте программы трейд-ина: иногда дилер дает более выгодные условия, чем рынок подержанных машин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка нового автомобиля марки, быстро теряющей в цене.

  • Последствие: потеря до 70% стоимости за три года.

  • Альтернатива: рассмотреть модели японских или корейских брендов либо выбрать Chery через лизинг, чтобы снизить риски.

А что если…

Если в будущем китайские бренды сократят темпы поставок и уменьшат скидки, остаточная стоимость подержанных машин может вырасти. Но пока рынок перенасыщен, и владельцы несут большие потери.

Плюсы и минусы покупки Chery

Плюсы Минусы
Низкая цена при покупке новой машины Стремительная потеря стоимости
Большой выбор моделей и комплектаций Слабый спрос на вторичке
Доступные кредитные и лизинговые программы Высокие скидки на новые авто, которые "обнуляют" цену подержанных

FAQ

Как выбрать китайский автомобиль, чтобы меньше потерять при продаже?
Лучше брать популярные кроссоверы и седаны, которые массово продаются в регионах.

Сколько стоит Chery Tiggo 7 Pro через три года?
Средняя цена — около 1,9 млн рублей против 2,9 млн нового.

Что выгоднее: купить новый Chery или подержанный?
Новый автомобиль при действующих скидках и кредитных программах часто оказывается выгоднее.

Мифы и правда

  • Миф: китайские автомобили дешевеют так же, как японские.

  • Правда: падение стоимости у Chery и других марок КНР в 1,5-2 раза быстрее.

3 интересных факта

  1. Chery вошла в топ-3 самых продаваемых марок в России в 2025 году.

  2. Более 60% покупателей выбирают китайские машины именно из-за кредитных программ.

  3. На рынке подержанных авто спрос на "китайцев" остается одним из самых низких.

Исторический контекст

В начале 2010-х китайские автомобили в России считались экзотикой, а их качество часто критиковали. Но к 2020-м ситуация изменилась: бренды активно улучшили дизайн, комплектацию и сервис, что позволило им выйти в лидеры по продажам. Однако проблема с остаточной стоимостью так и не была решена.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
