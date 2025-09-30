Авто за 3 миллиона превращается в тыкву: подержанные китайцы шокируют падением стоимости за год

Почему подержанные "китайцы" теряют в цене
По данным аналитической компании, средняя стоимость автомобилей китайских брендов в августе 2025 года составила 2,1 млн рублей — это на 5% ниже, чем годом ранее. Для сравнения: модели европейских, японских и корейских марок потеряли всего 1%.
Особенно сильно страдают автомобили марки Chery, которая сейчас занимает лидирующие позиции по продажам новых машин в России.
Конкретный пример
Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro в 2025 году стоил около 2,9 млн рублей. Но уже через три года его цена на рынке подержанных машин падает до 1,9 млн рублей.
Сравнение с другими марками
|Марка
|Потеря цены за год
|Потеря цены за 3 года
|Средняя остаточная стоимость
|Chery
|30-40%
|до 70%
|очень низкая
|Японские
|10-15%
|35-40%
|стабильная
|Корейские
|12-18%
|40-45%
|умеренная
|Европейские
|10-20%
|40-50%
|выше среднего
Советы шаг за шагом: как минимизировать потери
-
Перед покупкой нового авто оцените прогнозируемую остаточную стоимость — обратите внимание на статистику по модели.
-
Рассмотрите вариант лизинга или подписки — они снижают риски обесценивания.
-
Если планируете продавать через несколько лет, выбирайте модели с устойчивым спросом на вторичном рынке — чаще это японские или корейские автомобили.
-
Используйте программы трейд-ина: иногда дилер дает более выгодные условия, чем рынок подержанных машин.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка нового автомобиля марки, быстро теряющей в цене.
-
Последствие: потеря до 70% стоимости за три года.
-
Альтернатива: рассмотреть модели японских или корейских брендов либо выбрать Chery через лизинг, чтобы снизить риски.
А что если…
Если в будущем китайские бренды сократят темпы поставок и уменьшат скидки, остаточная стоимость подержанных машин может вырасти. Но пока рынок перенасыщен, и владельцы несут большие потери.
Плюсы и минусы покупки Chery
|Плюсы
|Минусы
|Низкая цена при покупке новой машины
|Стремительная потеря стоимости
|Большой выбор моделей и комплектаций
|Слабый спрос на вторичке
|Доступные кредитные и лизинговые программы
|Высокие скидки на новые авто, которые "обнуляют" цену подержанных
FAQ
Как выбрать китайский автомобиль, чтобы меньше потерять при продаже?
Лучше брать популярные кроссоверы и седаны, которые массово продаются в регионах.
Сколько стоит Chery Tiggo 7 Pro через три года?
Средняя цена — около 1,9 млн рублей против 2,9 млн нового.
Что выгоднее: купить новый Chery или подержанный?
Новый автомобиль при действующих скидках и кредитных программах часто оказывается выгоднее.
Мифы и правда
-
Миф: китайские автомобили дешевеют так же, как японские.
-
Правда: падение стоимости у Chery и других марок КНР в 1,5-2 раза быстрее.
3 интересных факта
-
Chery вошла в топ-3 самых продаваемых марок в России в 2025 году.
-
Более 60% покупателей выбирают китайские машины именно из-за кредитных программ.
-
На рынке подержанных авто спрос на "китайцев" остается одним из самых низких.
Исторический контекст
В начале 2010-х китайские автомобили в России считались экзотикой, а их качество часто критиковали. Но к 2020-м ситуация изменилась: бренды активно улучшили дизайн, комплектацию и сервис, что позволило им выйти в лидеры по продажам. Однако проблема с остаточной стоимостью так и не была решена.