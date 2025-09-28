Заправка обходит зарядку: сколько реально теряет владелец электромобиля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:34
Авто

Разговоры о скором исчезновении двигателей внутреннего сгорания чаще связаны с решениями чиновников, а не с тем, что сами автомобили перестали устраивать владельцев. Евросоюз установил жёсткий дедлайн на 2035 год, Великобритания — на 2040-й. Запрет касается выпуска и продажи новых машин с ДВС, но уже эксплуатируемые автомобили продолжат ездить. Получается, что судьбу традиционного транспорта определяет политика, а не только технический прогресс.

Электромобили на зарядке в Москве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Электромобили на зарядке в Москве

Почему ДВС до сих пор актуален

Автомобили с бензиновыми и дизельными моторами сохраняют лидерство на рынке из-за практичности. Даже простая Lada Vesta с баком всего 55 литров способна проехать почти 800 км без дозаправки. А дизельные модели, вроде Peugeot 408, проходят свыше 1200 км на одном баке. Это недостижимо для большинства массовых электромобилей.

Электрокары в реальных условиях предлагают пробег порядка 350-400 км. Премиальные версии вроде Tesla Roadster обещают до 1000 км, но их цена делает такие машины нишевыми.

Заправка ДВС занимает всего несколько минут. Зарядка аккумулятора — процесс куда более длительный. Быстрые станции сокращают разрыв, позволяя, например, Hyundai Ioniq 5 восстановить 80% заряда за 20 минут, но это всё равно не сопоставимо с привычной заправкой.

Сравнение автономности

Тип транспорта Средний запас хода Время "заправки" Доступность инфраструктуры
Электромобили массового сегмента 350-400 км 40-60 мин (быстрая зарядка) Ограниченная, зависит от региона
Премиальные электрокары до 1000 км 30-60 мин Редкая сеть, кроме Китая
Бензиновые авто (Lada Vesta) ~800 км 5-7 мин Полная доступность
Дизельные авто (Peugeot 408) >1200 км 5-7 мин Полная доступность

Инфраструктура: бензоколонки против зарядок

АЗС стали частью жизни благодаря десятилетиям инвестиций в топливную отрасль. Сегодня найти заправку можно практически везде.

Зарядные станции пока не способны конкурировать по удобству. Китай активно развивает эту сеть за счёт государственных субсидий, что стимулирует рынок. В странах без поддержки электрокары распространяются медленно.

Экологический вопрос: всё ли так просто?

Сторонники электромобилей часто утверждают, что они полностью экологичны. Однако реальность сложнее.

  • При работе электрокар действительно не выбрасывает CO₂.

  • Но энергия для его батареи часто вырабатывается ТЭС на угле.

  • Лишь около 5% литий-ионных аккумуляторов перерабатываются.

В Сингапуре провели расчёты: Tesla Model S тратит около 444 Втч энергии на км. Если учесть местную энергетику, каждый километр приводит к выбросу 222 г CO₂. Для сравнения, бензиновый Porsche 911 Speedster производит 197 г CO₂. Получается парадокс: "зелёный" электрокар загрязняет воздух сильнее спорткара.

Советы шаг за шагом: как выбрать

  1. Определите цель покупки. Для города электромобиль удобнее, для поездок на дальние расстояния — ДВС.

  2. Изучите инфраструктуру в своём регионе. Наличие быстрых зарядок сильно меняет ситуацию.

  3. Сравните расходы. Электричество дешевле бензина, но замена батареи обойдётся в сотни тысяч рублей.

  4. Учитывайте политику. Законы могут ограничить продажу ДВС, но эксплуатация разрешена.

  5. Рассмотрите гибрид. Это компромисс между удобством заправки и экологичностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать электрокар в регионе без зарядок.
    → Последствие: постоянный стресс и неудобства.
    → Альтернатива: гибрид или ДВС.

  • Ошибка: игнорировать ресурс батареи.
    → Последствие: дорогая замена через 7-10 лет.
    → Альтернатива: выбирать авто с гарантией на аккумулятор.

  • Ошибка: считать электрокар полностью "зелёным".
    → Последствие: разочарование при подсчёте углеродного следа.
    → Альтернатива: учитывать энергетику региона и реальную экологию.

А что если…

А что если запрет на ДВС вступит в силу, но технологии аккумуляторов так и не сделают скачок? В этом случае на первый план могут выйти гибриды и синтетическое топливо. Автопроизводители уже экспериментируют с e-fuel — синтетическим бензином, способным уменьшить выбросы и продлить жизнь ДВС.

Плюсы и минусы

Электромобили ДВС
+ Нет выхлопа при движении + Большой запас хода
+ Тихая работа + Быстрая заправка
+ Дешёвое топливо (электричество) + Развитая инфраструктура
— Долгая зарядка — Выбросы CO₂
— Дорогие батареи — Зависимость от цен на топливо
— Ограниченные станции — Будущие запреты

FAQ

Какой автомобиль выгоднее в городе?
Электрокар: дешевле в эксплуатации, комфортен и тихий.

Сколько стоит зарядка электромобиля?
В среднем в 2-3 раза дешевле бензина, но зависит от тарифов и типа станции.

Когда электромобили вытеснят ДВС?
Скорее всего, в 2030-х годах, но старые машины с ДВС будут использоваться ещё десятилетиями.

Мифы и правда

  • Миф: "Электрокары полностью экологичны".
    Правда: всё зависит от источника энергии и переработки батарей.

  • Миф: "ДВС исчезнут к 2035 году".
    Правда: запреты касаются только новых машин, подержанные останутся в эксплуатации.

  • Миф: "Зарядка занимает минуты".
    Правда: даже быстрые станции требуют 20-30 минут.

3 интересных факта

  1. Первые электромобили появились в XIX веке и тогда конкурировали с бензиновыми.

  2. В Норвегии более 80% новых продаж приходится на электрокары.

  3. В Японии активно развивают водородные автомобили как альтернативу.

Исторический контекст

История автомобильной промышленности — это борьба технологий. В XIX веке электрокары и бензиновые машины шли почти на равных. Но дешёвая нефть и развитая сеть АЗС сделали ДВС лидером. Сегодня ситуация повторяется в обратную сторону: электромобили получают шанс благодаря политике и технологиям. Но пока рано говорить о полном исчезновении традиционных двигателей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
