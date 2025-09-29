Mercedes готовит доступный внедорожник: ещё недавно это звучало как шутка

За почти восемь лет без крупного редизайна Mercedes-Benz A-Class начал уступать вниманию более свежим моделям, но уходить со сцены он не спешит: компакт сохранится в линейке до 2028 года, а затем, по данным немецкого издания Automobilwoche, ему на смену придёт новая "входная" модель.
Параллельно компания корректирует стратегию: вместо курса на всё более дорогие "флагманы" в приоритете снова массовые и доступные автомобили — в том числе компактный SUV, который встанет ступенькой ниже CLA и закроет брешь по цене и формату. Для европейского рынка, где A-Class стабильно популярен, это выглядит логичным шагом: модель приводит к бренду молодых водителей и удерживает их в экосистеме сервисов, лизинга и подписок на connected-функции.
A-Class прожил долгую жизнь без кардинального обновления, но спрос на него в Европе не упал. Именно поэтому хэтчбек и седан останутся в продаже ещё несколько лет. После 2028 года ожидается обновление "входной точки" в мир Mercedes — вероятно, с опорой на новую модульную архитектуру MMA, рассчитанную под электромобили и гибкие силовые установки. Бренд также готовит более доступный компактный кроссовер, который окажется ниже CLA по цене, но не потеряет в безопасности, ассистентах и мультимедии. Это разворот к широкой аудитории, которой важны гарантия, страховка, расход и стоимость владения, а не только статус эмблемы на решётке радиатора.
"После CLA мы представим новые модели на базе нашей новой архитектуры MMA. Поверьте мне: в долгосрочной перспективе в мире Mercedes-Benz появится модель начального уровня", — заявил член совета директоров Матиас Гайзен.
A-Class доживёт минимум до 2028 года — из-за устойчивого спроса в ЕС.
В планах — компактный SUV дешевле CLA: он займёт роль "доступного" Mercedes.
Переход на MMA означает больше электрических и продвинутых цифровых решений уже в начальных версиях.
Фокус смещается с максимальной маржи к удержанию и расширению базы клиентов через сервисы, финансирование и апгрейды по подписке.
|Параметр
|A-Class (нынешний)
|Новый компактный SUV (ожидаемо)
|Формат
|Хэтчбек/седан C-класса
|Кроссовер B/C-класса
|Платформа
|Текущее поколение MFA
|MMA (упор на EV, гибкость силовых установок)
|Доступность
|До 2028 года
|После CLA, ориентир — ниша ниже CLA
|Ценовой уровень
|Доступ к бренду, но выше массового C-сегмента
|Ниже CLA, точка входа в бренд
|Технологии
|Ассистенты, MBUX прежних итераций
|Новые ассистенты, OTA-обновления, расширенные подключённые сервисы
|Целевая аудитория
|Европейские городские водители, молодые семьи
|Те же + любители высокой посадки и практичности
|Стоимость владения
|Классический ДВС/мягкий гибрид
|Ожидаемо больше гибридных/электро-версий, льготы для EV, ниже ТО
|Багаж/практичность
|Средние по классу
|Больше клиренс, трансформации салона
Определите формат. Если нужен драйверский характер и экономичность на трассе — A-Class. Если важны посадка повыше, детские кресла и дача — ждите компактный SUV.
Силовая часть. Для ежедневных поездок по городу присмотритесь к мягкому гибриду; если есть домашняя розетка или доступ к городским зарядкам — планируйте переход на электромобиль MMA.
Подвеска и шины. Для европейских дорог обратите внимание на 16-17-дюймовые колёса и "всесезонку" с акцентом на мокрое торможение; большие диски красивы, но увеличивают расход и стоимость шин.
Безопасность и ассистенты. Проверяйте пакет: адаптивный круиз, удержание в полосе, мониторинг слепых зон, активное торможение. Иногда выгоднее взять "технологичный" пакет, чем докупать по отдельности.
Финансирование. Сравните кредит, лизинг и подписку. Лизинг выгоднее при плановом обновлении каждые 3-4 года; подписка даёт предсказуемые платежи, включая страховку и ТО.
Страховка. Считайте Kasko с телематикой: аккуратная езда снижает тариф. При покупке EV уточняйте покрытие тяговой батареи.
Владение и апгрейды. Проверьте, какие функции доступны по подписке (навигация, ассистенты, прогрев, расширенная визуализация). Иногда "умный" тариф дешевле, чем топ-комплектация.
|
Что радует
|Что учесть
|Доступ к бренду, качеству салона и ассистентам
|Базовые версии без опций могут казаться "скромными"
|Гарантия, сервисные планы, OTA-обновления
|Стоимость допопций и шин выше, чем у массовых брендов
|Низкая амортизация при аккуратной эксплуатации
|EV требует инфраструктуры зарядки
|Практичность будущего компактного SUV
|Большие диски — минус комфорт и бюджет
Если сейчас нужен автомобиль — берите A-Class с подходящим пакетом безопасности и шин, он стабильно ликвиден. Если можете подождать и хотите посадку повыше — присмотритесь к новому SUV ниже CLA: он, вероятно, станет более выгодной "точкой входа" по цене и практичности.
Зависит от города и пробега: учитывайте страхование Kasko, сезонные шины, плановые ТО и налоги. EV-версии обычно дешевле в обслуживании, но страховка батареи и каско могут быть выше. Сервисные пакеты часто снижают итоговые расходы.
Для коротких маршрутов — электромобиль или plug-in, если есть зарядка. Для смешанного режима — мягкий гибрид/экономичный бензин. Для трасс — дизель с хорошей шумоизоляцией и круиз-ассистентами (если эконормы региона позволяют).
2010-е: активный рост компакт-линейки (A-Class, CLA, GLA) расширил аудиторию бренда в Европе.
2020-е: ставка на премиальные модели повышенной маржинальности и "роскошный" имидж.
2024-2025: корректировка курса — спрос и конкуренция в B/C-сегменте подталкивают к возрождению доступных версий и кроссоверов.
После 2028: обновление "входа" в бренд на основе MMA, больше электричества и цифровых сервисов по подписке.
Для тех, кому важны три вещи: предсказуемая стоимость владения, безопасность в поездках и ощущение "настоящего" Mercedes. Сохранение A-Class до 2028 года даёт время спокойно выбрать формат, а будущий компактный SUV открывает низкий порог входа — с актуальными технологиями и сервисами, которые раньше были зарезервированы за старшими моделями.
