Куда исчезают миллиарды утильсбора? Минпромторг объяснил и рассказал о переменах с 2025 года

Шумиха вокруг повышения утилизационного сбора не утихает. Решение о корректировке ставок уже вызвало ажиотаж среди покупателей и импортеров автомобилей. Минпромторг объяснил, что все деньги, поступающие от этого платежа, идут в федеральный бюджет и расходуются на поддержку промышленности и социальные проекты. Но для автовладельцев главные вопросы — насколько подорожают машины и кого коснутся новые правила.
Утильсбор — это единоразовый платеж, который взимается с производителей, импортеров или покупателей транспортных средств. Средства предназначены для переработки автомобилей, завершивших свой жизненный цикл.
Первые шаги в этом направлении появились еще в 2009 году. Тогда владельцы старых машин могли сдать их дилеру, оплатив символическую сумму — около 3 тысяч рублей, и получить сертификат на скидку при покупке новой модели российского производства. Полноценная система заработала в 2012 году, после вступления России в ВТО. Сначала сбор касался только импортеров, но позже его распространили и на отечественные компании. С тех пор он ежегодно индексируется.
Средства от платежа пополняют федеральный бюджет. На эти деньги финансируются:
Таким образом, сбор выполняет двойную функцию: помогает обновлять автопарк и одновременно становится источником дохода для страны.
Ставки будут скорректированы по новым правилам. Базовый размер сбора станет зависеть от типа двигателя и его объема, а коэффициент будет формироваться по прогрессивной шкале — чем мощнее автомобиль, тем выше сумма.
Наиболее серьезно изменения затронут транспортные средства с мощностью двигателя выше 160 л. с. Именно на них приходится около 70% всех ввозимых машин, включая электрокары. Их стоимость после повышения может увеличиться на сотни тысяч или даже миллионы рублей.
При этом сохранятся льготы для физлиц, которые ввозят автомобили с двигателем менее 160 л. с. для личного пользования. Это решение призвано смягчить последствия для покупателей массовых моделей.
"Повышение ставки — это мера поддержки отечественных производителей. И данное нововведение не нарушает международные требования", — заявил Президент РФ Владимир Путин.
|Категория автомобиля
|До изменений
|После изменений
|Прогноз цены
|<160 л. с., физлица
|Льгота
|Льгота сохраняется
|Незначительный рост
|>160 л. с. (ДВС)
|Базовый сбор
|Повышенный коэффициент
|+ сотни тыс. руб.
|Электромобили
|Базовый сбор
|Повышенный коэффициент
|+ сотни тыс. руб.
|Коммерческий транспорт
|Базовый сбор
|Индивидуальные ставки
|Зависит от тоннажа
Ошибка: покупать автомобиль впритык к 1 ноября.
Последствие: машина не успеет пройти оформление, придется платить по новым ставкам.
Альтернатива: оформить сделку заранее или выбрать модель на российском складе.
Ошибка: ориентироваться только на цену машины.
Последствие: конечная стоимость окажется выше из-за утильсбора.
Альтернатива: сразу уточнять итоговый расчет у дилера.
Ошибка: игнорировать льготные категории.
Последствие: переплата в сотни тысяч рублей.
Альтернатива: рассмотреть модели с двигателем <160 л. с.
Если цены на мощные автомобили вырастут слишком сильно, рынок может переключиться на более доступные машины и гибриды. Это даст толчок развитию сегмента электромобилей и моделей малого класса. Производители будут вынуждены пересмотреть линейки, предлагая новые варианты с оптимальным сочетанием мощности и цены.
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка отечественного автопрома
|Удорожание машин для покупателей
|Развитие утилизационной отрасли
|Очереди на таможне и задержки оформления
|Пополнение бюджета
|Риски серого импорта
|Экологическая польза
|Негативный эффект для рынка мощных авто
Рассмотрите модели с мощностью до 160 л. с. или успейте купить мощный автомобиль до 1 ноября.
Размер зависит от объема двигателя и года выпуска, в среднем от десятков до сотен тысяч рублей.
Если речь о мощных моделях или электрокарах, выгоднее купить до повышения. Для массовых авто с льготами можно подождать.
Миф: утильсбор — это просто налог на импорт.
Правда: сбор распространяется и на российские машины, деньги идут на утилизацию и поддержку автопрома.
Миф: льготы сохранятся для всех.
Правда: льготы будут только для физлиц с автомобилями до 160 л. с.
Миф: рост цен будет небольшим.
Правда: для мощных авто стоимость вырастет значительно.
Таким образом, повышение утильсбора становится не просто формальностью, а важным шагом, который одновременно меняет рынок автомобилей, поддерживает отечественный автопром и заставляет покупателей тщательнее подходить к выбору машины.
Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.