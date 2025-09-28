Куда исчезают миллиарды утильсбора? Минпромторг объяснил и рассказал о переменах с 2025 года

Шумиха вокруг повышения утилизационного сбора не утихает. Решение о корректировке ставок уже вызвало ажиотаж среди покупателей и импортеров автомобилей. Минпромторг объяснил, что все деньги, поступающие от этого платежа, идут в федеральный бюджет и расходуются на поддержку промышленности и социальные проекты. Но для автовладельцев главные вопросы — насколько подорожают машины и кого коснутся новые правила.

Что такое утилизационный сбор и зачем он нужен

Утильсбор — это единоразовый платеж, который взимается с производителей, импортеров или покупателей транспортных средств. Средства предназначены для переработки автомобилей, завершивших свой жизненный цикл.

Первые шаги в этом направлении появились еще в 2009 году. Тогда владельцы старых машин могли сдать их дилеру, оплатив символическую сумму — около 3 тысяч рублей, и получить сертификат на скидку при покупке новой модели российского производства. Полноценная система заработала в 2012 году, после вступления России в ВТО. Сначала сбор касался только импортеров, но позже его распространили и на отечественные компании. С тех пор он ежегодно индексируется.

Куда идут деньги от утильсбора

Средства от платежа пополняют федеральный бюджет. На эти деньги финансируются:

программы поддержки промышленных предприятий;

социально-экономическое развитие регионов;

экологические проекты, включая переработку автомобилей и развитие утилизационной инфраструктуры.

Таким образом, сбор выполняет двойную функцию: помогает обновлять автопарк и одновременно становится источником дохода для страны.

Что изменится с 1 ноября 2025 года

Ставки будут скорректированы по новым правилам. Базовый размер сбора станет зависеть от типа двигателя и его объема, а коэффициент будет формироваться по прогрессивной шкале — чем мощнее автомобиль, тем выше сумма.

Наиболее серьезно изменения затронут транспортные средства с мощностью двигателя выше 160 л. с. Именно на них приходится около 70% всех ввозимых машин, включая электрокары. Их стоимость после повышения может увеличиться на сотни тысяч или даже миллионы рублей.

При этом сохранятся льготы для физлиц, которые ввозят автомобили с двигателем менее 160 л. с. для личного пользования. Это решение призвано смягчить последствия для покупателей массовых моделей.

"Повышение ставки — это мера поддержки отечественных производителей. И данное нововведение не нарушает международные требования", — заявил Президент РФ Владимир Путин.

Сравнение категорий машин по утильсбору

Категория автомобиля До изменений После изменений Прогноз цены <160 л. с., физлица Льгота Льгота сохраняется Незначительный рост >160 л. с. (ДВС) Базовый сбор Повышенный коэффициент + сотни тыс. руб. Электромобили Базовый сбор Повышенный коэффициент + сотни тыс. руб. Коммерческий транспорт Базовый сбор Индивидуальные ставки Зависит от тоннажа

Советы шаг за шагом

Если планируете покупку машины с мощностью выше 160 л. с., постарайтесь завершить сделку до 1 ноября.

При покупке через дилера уточняйте, будет ли применяться старый тариф утильсбора.

Рассмотрите варианты с моторами до 160 л. с., если хотите сэкономить.

Для электрокаров уточняйте условия утилизационного платежа — тарифы на них тоже изменятся.

Заложите дополнительное время на оформление: очереди на таможне увеличились.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать автомобиль впритык к 1 ноября.

Последствие: машина не успеет пройти оформление, придется платить по новым ставкам.

Альтернатива: оформить сделку заранее или выбрать модель на российском складе.

Ошибка: ориентироваться только на цену машины.

Последствие: конечная стоимость окажется выше из-за утильсбора.

Альтернатива: сразу уточнять итоговый расчет у дилера.

Ошибка: игнорировать льготные категории.

Последствие: переплата в сотни тысяч рублей.

Альтернатива: рассмотреть модели с двигателем <160 л. с.

Если цены на мощные автомобили вырастут слишком сильно, рынок может переключиться на более доступные машины и гибриды. Это даст толчок развитию сегмента электромобилей и моделей малого класса. Производители будут вынуждены пересмотреть линейки, предлагая новые варианты с оптимальным сочетанием мощности и цены.

Плюсы и минусы утильсбора

Плюсы Минусы Поддержка отечественного автопрома Удорожание машин для покупателей Развитие утилизационной отрасли Очереди на таможне и задержки оформления Пополнение бюджета Риски серого импорта Экологическая польза Негативный эффект для рынка мощных авто

FAQ

Как выбрать машину, чтобы не переплачивать утильсбор

Рассмотрите модели с мощностью до 160 л. с. или успейте купить мощный автомобиль до 1 ноября.

Сколько стоит утильсбор сейчас

Размер зависит от объема двигателя и года выпуска, в среднем от десятков до сотен тысяч рублей.

Что лучше — купить машину сейчас или подождать

Если речь о мощных моделях или электрокарах, выгоднее купить до повышения. Для массовых авто с льготами можно подождать.

Мифы и правда

Миф: утильсбор — это просто налог на импорт.

Правда: сбор распространяется и на российские машины, деньги идут на утилизацию и поддержку автопрома.

Миф: льготы сохранятся для всех.

Правда: льготы будут только для физлиц с автомобилями до 160 л. с.

Миф: рост цен будет небольшим.

Правда: для мощных авто стоимость вырастет значительно.

3 интересных факта

Россия первой в СНГ ввела полноценный механизм утильсбора, чтобы стимулировать обновление автопарка.

В Европе подобные платежи включены в стоимость автомобиля и регулируются жесткими экологическими стандартами.

В 2024 году в России утилизировали более 500 тысяч автомобилей, и цифра ежегодно растет.

Таким образом, повышение утильсбора становится не просто формальностью, а важным шагом, который одновременно меняет рынок автомобилей, поддерживает отечественный автопром и заставляет покупателей тщательнее подходить к выбору машины.