Жёлтые зигзаги на дороге меняют правила: пассажиры получают власть, а водители — риск наказания

Новая дорожная разметка в виде короны уже вызывает массу вопросов у водителей. Её жёлтые зигзаги на проезжей части кажутся чем-то декоративным, но на самом деле они имеют важное назначение и напрямую связаны с безопасностью. Незнание правил приведёт не только к недопониманию на дороге, но и к реальному штрафу.
Необычные жёлтые зигзаги наносят на участках, где останавливается трамвай без выделенной платформы. Они выполняют две функции:
Таким образом, разметка заменяет привычные ограждения и напоминает водителям: рядом люди, которым необходимо обеспечить безопасный проход.
Игнорирование "короны" приравнивается к отказу уступить дорогу пешеходу. За это предусмотрено наказание по статье 12.18 КоАП РФ. Размер штрафа может достигать 2 500 рублей.
Помимо разметки, на некоторых трамваях установлены световые табло "Внимание, пассажир!". Пока оно горит, автомобилист обязан стоять, независимо от того, есть ли зигзаги под колёсами или нет. Машину нужно остановить либо на линии разметки, либо прямо перед вагоном.
|Ситуация
|Действие водителя
|Возможное наказание
|Трамвай остановился на "короне"
|Остановиться до линии, дождаться освобождения проезжей части
|Штраф до 2 500 ₽
|Горит табло "Внимание, пассажир!"
|Не двигаться до его отключения
|Штраф до 2 500 ₽
|Движение начато, когда пешеход ещё на дороге
|Нарушение приоритета
|Штраф до 2 500 ₽
Последствия будут не только финансовыми. Нарушение создаёт прямую угрозу пешеходам. В экстренной ситуации водитель может не успеть затормозить, а человек — увернуться. Поэтому игнорирование "короны" превращается из ошибки в потенциально опасное поведение.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает безопасность пассажиров
|Требует привыкания от водителей
|Чётко выделяет зону остановки
|На узких дорогах снижает пропускную способность
|Снижает аварийность на трамвайных маршрутах
|Штрафы за ошибки неизбежны на первых порах
Нет, приоритет остаётся за пассажирами.
Ориентироваться на сам трамвай: при его остановке необходимо остановиться и водителю.
Да, её требования не зависят от времени суток или загруженности дороги.
Новая разметка в виде "короны" — это не украшение асфальта, а дополнительный способ защитить пешеходов и уберечь водителей от штрафов.
