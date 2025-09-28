Жёлтые зигзаги на дороге меняют правила: пассажиры получают власть, а водители — риск наказания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Новая дорожная разметка в виде короны уже вызывает массу вопросов у водителей. Её жёлтые зигзаги на проезжей части кажутся чем-то декоративным, но на самом деле они имеют важное назначение и напрямую связаны с безопасностью. Незнание правил приведёт не только к недопониманию на дороге, но и к реальному штрафу.

Зигзагообразная разметка у остановки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зигзагообразная разметка у остановки

Что означает разметка в форме короны

Необычные жёлтые зигзаги наносят на участках, где останавливается трамвай без выделенной платформы. Они выполняют две функции:

  • заранее предупреждают автомобилистов о зоне повышенной опасности;
  • защищают пассажиров, выходящих или заходящих в вагон.

Таким образом, разметка заменяет привычные ограждения и напоминает водителям: рядом люди, которым необходимо обеспечить безопасный проход.

Как вести себя водителю

  • Правила просты: если трамвай остановился на "короне", водитель обязан сбросить скорость и полностью остановиться перед линией. Пока пассажиры двигаются к вагону или покидают его, у них абсолютный приоритет. Даже если для автомобилей горит зелёный сигнал светофора, движение запрещено.
  • Пункт 14.6 ПДД уточняет: машина должна уступить так, чтобы человек не менял ни траекторию, ни темп движения. Продолжить путь можно только тогда, когда дорога полностью свободна.

Какой штраф грозит за нарушение

Игнорирование "короны" приравнивается к отказу уступить дорогу пешеходу. За это предусмотрено наказание по статье 12.18 КоАП РФ. Размер штрафа может достигать 2 500 рублей.

Дополнительный сигнал

Помимо разметки, на некоторых трамваях установлены световые табло "Внимание, пассажир!". Пока оно горит, автомобилист обязан стоять, независимо от того, есть ли зигзаги под колёсами или нет. Машину нужно остановить либо на линии разметки, либо прямо перед вагоном.

Таблица: основные требования к короне

Ситуация Действие водителя Возможное наказание
Трамвай остановился на "короне" Остановиться до линии, дождаться освобождения проезжей части Штраф до 2 500 ₽
Горит табло "Внимание, пассажир!" Не двигаться до его отключения Штраф до 2 500 ₽
Движение начато, когда пешеход ещё на дороге Нарушение приоритета Штраф до 2 500 ₽

А что если проигнорировать разметку

Последствия будут не только финансовыми. Нарушение создаёт прямую угрозу пешеходам. В экстренной ситуации водитель может не успеть затормозить, а человек — увернуться. Поэтому игнорирование "короны" превращается из ошибки в потенциально опасное поведение.

Плюсы и минусы новой разметки

Плюсы Минусы
Повышает безопасность пассажиров Требует привыкания от водителей
Чётко выделяет зону остановки На узких дорогах снижает пропускную способность
Снижает аварийность на трамвайных маршрутах Штрафы за ошибки неизбежны на первых порах

FAQ

Можно ли проехать на зелёный, если трамвай стоит на короне

Нет, приоритет остаётся за пассажирами.

Что делать, если корона стёрлась и почти не видна

Ориентироваться на сам трамвай: при его остановке необходимо остановиться и водителю.

Разметка действует и ночью

Да, её требования не зависят от времени суток или загруженности дороги.

Новая разметка в виде "короны" — это не украшение асфальта, а дополнительный способ защитить пешеходов и уберечь водителей от штрафов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
