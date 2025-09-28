Проверенный японец снова в России: надёжный мотор и полный привод по старым правилам

Mitsubishi ASX снова доступен для российских покупателей — модель вернулась на рынок благодаря альтернативным схемам поставок. Этот компактный японский кроссовер остаётся привлекательным вариантом в сегменте «доступных и надёжных», особенно для тех, кто ищет сочетание простоты, практичности и хорошо знакомого бренда.
Владивосток: комплектация Instyle за 2 млн рублей. В неё входят кожаный салон, мультимедийная система с большим экраном, кондиционер, люк, обогрев сидений и полный привод.
Омск: версия Basic с передним приводом — 2 251 800 рублей. Тот же атмосферный мотор на 150 л.с. и вариатор.
Ставрополь: комплектация Medium Line (передний привод) — от 2 300 000 рублей.
Краснодар: цены стартуют от 2 495 000 рублей.
Топовые версии Highline и Prime Edition доступны с полным приводом и расширенным набором опций.
Диапазон стоимости ASX зависит от города:
Самара — от 2 560 000 ₽
Краснодар — от 2 599 000 ₽
Саратов — от 2 700 000 ₽
Красногорск — от 2 885 000 ₽
Москва — от 2 920 000 ₽
Тюмень — от 3 149 000 ₽
Екатеринбург — от 3 999 000 ₽
|Версия
|Привод
|Мощность
|Цена (от)
|Особенности
|Basic
|Передний
|150 л.с.
|2 251 800 ₽
|Базовый набор, без кожи и люка
|Medium Line
|Передний/полный
|150 л.с.
|2 300 000 ₽
|Оптимальный баланс цены и оснащения
|Instyle
|Полный
|150 л.с.
|2 000 000 ₽ (Владивосток)
|Кожа, мультимедиа, люк
|Highline
|Полный
|150 л.с.
|~2 600 000 ₽
|Улучшенная комплектация
|Prime Edition
|Полный
|150 л.с.
|~3 000 000 ₽+
|Максимум опций
проверенный временем атмосферный двигатель 2.0 (150 л.с.);
вариатор, адаптированный для городского и трассового использования;
надёжная японская сборка;
удобный формат компактного кроссовера с выбором привода.
Ошибка: ждать снижения цен.
Последствие: рост стоимости на фоне колебаний валюты и логистики.
Альтернатива: фиксировать цену при заказе сейчас.
Ошибка: брать комплектацию «на глаз».
Последствие: переплата за ненужные опции.
Альтернатива: выбирать версию по задачам (город/дача/дальние поездки).
Ошибка: покупать без проверки поставщика.
Последствие: риск остаться без гарантии.
Альтернатива: работать с крупными дилерскими сетями.
|Плюсы
|Минусы
|Надёжный японский мотор
|Вариатор не всем нравится
|Разумные цены для «нового авто»
|Дизайн без серьёзных обновлений
|Есть версии с полным приводом
|Разброс цен в зависимости от региона
|Хорошая ликвидность на вторичке
|Не самая современная мультимедиа
Сколько стоит самый доступный ASX?
От 2 000 000 ₽ (Instyle из Владивостока) или 2 251 800 ₽ (Basic в Омске).
Есть ли полный привод?
Да, начиная с комплектаций Medium Line, Instyle, Highline и Prime Edition.
Какие конкуренты у модели?
Hyundai Creta, Kia Seltos, Chery Tiggo 7 Pro.
Миф: ASX снят с производства.
Правда: модель продолжает выпускаться и поставляется в Россию по параллельным схемам.
Миф: это устаревший кроссовер.
Правда: рестайлинг поддерживает актуальность, а надёжность — главный плюс.
Миф: он дороже китайских аналогов без преимуществ.
Правда: японская сборка и проверенный мотор обеспечивают долгий ресурс.
Mitsubishi ASX впервые вышел в 2010 году и остаётся в строю уже 15 лет.
В Японии и Европе модель известна как RVR или Outlander Sport.
На российском рынке ASX входил в топ-10 самых продаваемых кроссоверов в 2010-х.
Mitsubishi ASX долгое время был одним из самых доступных японских кроссоверов в России. После ухода бренда с официального рынка его поставки прекратились, но теперь модель снова доступна через параллельный импорт. Это возвращает покупателям знакомый баланс: японское качество по относительно доступной цене.
