Проверенный японец снова в России: надёжный мотор и полный привод по старым правилам

5:27
Авто

Mitsubishi ASX снова доступен для российских покупателей — модель вернулась на рынок благодаря альтернативным схемам поставок. Этот компактный японский кроссовер остаётся привлекательным вариантом в сегменте «доступных и надёжных», особенно для тех, кто ищет сочетание простоты, практичности и хорошо знакомого бренда.

Компактный кроссовер в городе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компактный кроссовер в городе

Что предлагают дилеры

  • Владивосток: комплектация Instyle за 2 млн рублей. В неё входят кожаный салон, мультимедийная система с большим экраном, кондиционер, люк, обогрев сидений и полный привод.

  • Омск: версия Basic с передним приводом — 2 251 800 рублей. Тот же атмосферный мотор на 150 л.с. и вариатор.

  • Ставрополь: комплектация Medium Line (передний привод) — от 2 300 000 рублей.

  • Краснодар: цены стартуют от 2 495 000 рублей.

Топовые версии Highline и Prime Edition доступны с полным приводом и расширенным набором опций.

Цены по регионам

Диапазон стоимости ASX зависит от города:

  • Самара — от 2 560 000 ₽

  • Краснодар — от 2 599 000 ₽

  • Саратов — от 2 700 000 ₽

  • Красногорск — от 2 885 000 ₽

  • Москва — от 2 920 000 ₽

  • Тюмень — от 3 149 000 ₽

  • Екатеринбург — от 3 999 000 ₽

Сравнение комплектаций

Версия Привод Мощность Цена (от) Особенности
Basic Передний 150 л.с. 2 251 800 ₽ Базовый набор, без кожи и люка
Medium Line Передний/полный 150 л.с. 2 300 000 ₽ Оптимальный баланс цены и оснащения
Instyle Полный 150 л.с. 2 000 000 ₽ (Владивосток) Кожа, мультимедиа, люк
Highline Полный 150 л.с. ~2 600 000 ₽ Улучшенная комплектация
Prime Edition Полный 150 л.с. ~3 000 000 ₽+ Максимум опций

Почему именно ASX

  • проверенный временем атмосферный двигатель 2.0 (150 л.с.);

  • вариатор, адаптированный для городского и трассового использования;

  • надёжная японская сборка;

  • удобный формат компактного кроссовера с выбором привода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать снижения цен.
    Последствие: рост стоимости на фоне колебаний валюты и логистики.
    Альтернатива: фиксировать цену при заказе сейчас.

  • Ошибка: брать комплектацию «на глаз».
    Последствие: переплата за ненужные опции.
    Альтернатива: выбирать версию по задачам (город/дача/дальние поездки).

  • Ошибка: покупать без проверки поставщика.
    Последствие: риск остаться без гарантии.
    Альтернатива: работать с крупными дилерскими сетями.

Плюсы и минусы модели

Плюсы Минусы
Надёжный японский мотор Вариатор не всем нравится
Разумные цены для «нового авто» Дизайн без серьёзных обновлений
Есть версии с полным приводом Разброс цен в зависимости от региона
Хорошая ликвидность на вторичке Не самая современная мультимедиа

FAQ

Сколько стоит самый доступный ASX?
От 2 000 000 ₽ (Instyle из Владивостока) или 2 251 800 ₽ (Basic в Омске).

Есть ли полный привод?
Да, начиная с комплектаций Medium Line, Instyle, Highline и Prime Edition.

Какие конкуренты у модели?
Hyundai Creta, Kia Seltos, Chery Tiggo 7 Pro.

Мифы и правда

  • Миф: ASX снят с производства.
    Правда: модель продолжает выпускаться и поставляется в Россию по параллельным схемам.

  • Миф: это устаревший кроссовер.
    Правда: рестайлинг поддерживает актуальность, а надёжность — главный плюс.

  • Миф: он дороже китайских аналогов без преимуществ.
    Правда: японская сборка и проверенный мотор обеспечивают долгий ресурс.

Три интересных факта

  1. Mitsubishi ASX впервые вышел в 2010 году и остаётся в строю уже 15 лет.

  2. В Японии и Европе модель известна как RVR или Outlander Sport.

  3. На российском рынке ASX входил в топ-10 самых продаваемых кроссоверов в 2010-х.

Исторический контекст

Mitsubishi ASX долгое время был одним из самых доступных японских кроссоверов в России. После ухода бренда с официального рынка его поставки прекратились, но теперь модель снова доступна через параллельный импорт. Это возвращает покупателям знакомый баланс: японское качество по относительно доступной цене.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
