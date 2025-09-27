От первого хозяина до последнего километра: как изменился рынок подержанных машин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:53
Авто

Покупатели на вторичном рынке часто ищут автомобили "от первого владельца" — это повышает доверие и позволяет рассчитывать на более прозрачную историю эксплуатации. Однако таких предложений становится меньше: средний срок владения автомобилем вырос почти до восьми лет. Тем не менее исследование "Авто.ру" показало, что именно в массовом сегменте доля машин с одним хозяином остаётся заметной.

Передача ключей от автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передача ключей от автомобиля

Сколько машин продают первые владельцы

  • В массовом сегменте 33% автомобилей 7-10 лет остаются у первых хозяев.

  • Среди премиальных марок показатель куда ниже — всего около 15%.

  • Лидерами удержания владельцев в люксовом классе остаются BMW (20%), а также Audi и Mercedes-Benz (около 17%).

  • Для брендов уровня Bentley, Maserati и Rolls-Royce этот показатель минимален.

Топ-10 массовых моделей от первых владельцев

Модель Поколение Доля авто с одним владельцем
Hyundai Creta 1-е 39%
Hyundai Santa Fe 3-е 38%
Mazda CX-5 2-е 37%
Nissan Juke 1-е 36%
Hyundai Tucson 3-е 36%
Renault Sandero 2-е 36%
Kia Sorento Prime 3-е 35%
Toyota RAV4 4-е 34%
Kia Sportage 4-е 34%
Skoda Kodiaq 1-е 33%

Корейские марки занимают почти половину списка, подтверждая репутацию практичных и надёжных авто.

Почему массовый сегмент удерживает владельцев дольше

  1. Доступность обслуживания - недорогие запчасти и широкий выбор СТО.

  2. Надёжность моделей - особенно у японских и корейских брендов.

  3. Практичность - универсальные кроссоверы и хэтчбеки дольше остаются актуальными для семьи.

  4. Экономия - продать и купить новый автомобиль становится всё дороже, поэтому владельцы дольше эксплуатируют текущую машину.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать машину без проверки владельцев.
    Последствие: риск скрытых ДТП или скрученного пробега.
    Альтернатива: выбирать авто с прозрачной историей, лучше — от первого владельца.

  • Ошибка: ориентироваться только на люксовый сегмент.
    Последствие: высокая вероятность, что авто сменило нескольких хозяев.
    Альтернатива: рассматривать массовые бренды, где выше шанс найти "чистый" вариант.

  • Ошибка: не проверять документы.
    Последствие: проблемы при постановке на учёт.
    Альтернатива: запросить историю на "Автокоде" или в базе ГИБДД.

А что если…

Если средний период использования увеличится до 10-12 лет, доля предложений "от первого владельца" сократится ещё сильнее. Для покупателей это будет означать рост цен на такие авто и конкуренцию на вторичке.

Плюсы и минусы покупки авто от первого владельца

Плюсы Минусы
Более прозрачная история Выбор ограничен
Обычно лучшее состояние Цена может быть выше средней
Реже скрытые дефекты Старшие поколения уже устаревают

FAQ

Почему именно корейские бренды лидируют?
Они сочетают доступность и надёжность, поэтому владельцы дольше не спешат продавать такие авто.

Стоит ли переплачивать за машину от первого владельца?
Да, если история прозрачна — это инвестиция в надёжность.

Какие премиальные авто чаще остаются у первых хозяев?
Лидируют BMW, немного уступают Audi и Mercedes-Benz.

Мифы и правда

  • Миф: если машина от первого владельца, она всегда в идеальном состоянии.
    Правда: всё зависит от ухода, важно проверять сервисную историю.

  • Миф: премиальные авто надёжнее и дольше служат.
    Правда: их чаще перепродают, поэтому найти "первую руку" трудно.

  • Миф: массовые модели быстро теряют ценность.
    Правда: спрос на них стабилен, особенно на проверенные кроссоверы.

Три интересных факта

  1. Средний срок владения автомобилем в России вырос до 8 лет.

  2. Первые владельцы чаще всего продают машины в возрасте 7-10 лет.

  3. Среди люксовых брендов реже всего удерживают авто Bentley, Maserati и Rolls-Royce.

Исторический контекст

Тенденция "долго держать автомобиль" усилилась в последние 10 лет. Причины — рост цен на новые авто, снижение реальных доходов и расширение сервисных сетей. Если раньше машины меняли каждые 3-5 лет, то теперь цикл владения почти удвоился.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
