От первого хозяина до последнего километра: как изменился рынок подержанных машин

Покупатели на вторичном рынке часто ищут автомобили "от первого владельца" — это повышает доверие и позволяет рассчитывать на более прозрачную историю эксплуатации. Однако таких предложений становится меньше: средний срок владения автомобилем вырос почти до восьми лет. Тем не менее исследование "Авто.ру" показало, что именно в массовом сегменте доля машин с одним хозяином остаётся заметной.
В массовом сегменте 33% автомобилей 7-10 лет остаются у первых хозяев.
Среди премиальных марок показатель куда ниже — всего около 15%.
Лидерами удержания владельцев в люксовом классе остаются BMW (20%), а также Audi и Mercedes-Benz (около 17%).
Для брендов уровня Bentley, Maserati и Rolls-Royce этот показатель минимален.
|Модель
|Поколение
|Доля авто с одним владельцем
|Hyundai Creta
|1-е
|39%
|Hyundai Santa Fe
|3-е
|38%
|Mazda CX-5
|2-е
|37%
|Nissan Juke
|1-е
|36%
|Hyundai Tucson
|3-е
|36%
|Renault Sandero
|2-е
|36%
|Kia Sorento Prime
|3-е
|35%
|Toyota RAV4
|4-е
|34%
|Kia Sportage
|4-е
|34%
|Skoda Kodiaq
|1-е
|33%
Корейские марки занимают почти половину списка, подтверждая репутацию практичных и надёжных авто.
Доступность обслуживания - недорогие запчасти и широкий выбор СТО.
Надёжность моделей - особенно у японских и корейских брендов.
Практичность - универсальные кроссоверы и хэтчбеки дольше остаются актуальными для семьи.
Экономия - продать и купить новый автомобиль становится всё дороже, поэтому владельцы дольше эксплуатируют текущую машину.
Ошибка: покупать машину без проверки владельцев.
Последствие: риск скрытых ДТП или скрученного пробега.
Альтернатива: выбирать авто с прозрачной историей, лучше — от первого владельца.
Ошибка: ориентироваться только на люксовый сегмент.
Последствие: высокая вероятность, что авто сменило нескольких хозяев.
Альтернатива: рассматривать массовые бренды, где выше шанс найти "чистый" вариант.
Ошибка: не проверять документы.
Последствие: проблемы при постановке на учёт.
Альтернатива: запросить историю на "Автокоде" или в базе ГИБДД.
Если средний период использования увеличится до 10-12 лет, доля предложений "от первого владельца" сократится ещё сильнее. Для покупателей это будет означать рост цен на такие авто и конкуренцию на вторичке.
|Плюсы
|Минусы
|Более прозрачная история
|Выбор ограничен
|Обычно лучшее состояние
|Цена может быть выше средней
|Реже скрытые дефекты
|Старшие поколения уже устаревают
Почему именно корейские бренды лидируют?
Они сочетают доступность и надёжность, поэтому владельцы дольше не спешат продавать такие авто.
Стоит ли переплачивать за машину от первого владельца?
Да, если история прозрачна — это инвестиция в надёжность.
Какие премиальные авто чаще остаются у первых хозяев?
Лидируют BMW, немного уступают Audi и Mercedes-Benz.
Миф: если машина от первого владельца, она всегда в идеальном состоянии.
Правда: всё зависит от ухода, важно проверять сервисную историю.
Миф: премиальные авто надёжнее и дольше служат.
Правда: их чаще перепродают, поэтому найти "первую руку" трудно.
Миф: массовые модели быстро теряют ценность.
Правда: спрос на них стабилен, особенно на проверенные кроссоверы.
Средний срок владения автомобилем в России вырос до 8 лет.
Первые владельцы чаще всего продают машины в возрасте 7-10 лет.
Среди люксовых брендов реже всего удерживают авто Bentley, Maserati и Rolls-Royce.
Тенденция "долго держать автомобиль" усилилась в последние 10 лет. Причины — рост цен на новые авто, снижение реальных доходов и расширение сервисных сетей. Если раньше машины меняли каждые 3-5 лет, то теперь цикл владения почти удвоился.
