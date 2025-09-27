Льготы спасают середняков: какие иномарки не подорожают после нового утильсбора

Повышение утилизационного сбора, которое вступит в силу с ноября 2025 года, вызвало серьёзные опасения у покупателей: многие опасались резкого роста цен на все иномарки. Однако специалисты автомобильного рынка уверяют — не всё так критично. Часть популярных моделей сохранит свою стоимость, так как попадает под льготные условия.

Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль

Что изменится в законе

Главное нововведение касается расчёта утильсбора: теперь он будет напрямую зависеть от мощности двигателя. Для машин с мощными моторами сбор может достигать двух миллионов рублей. Но льготы для физических лиц сохраняются — они распространяются на автомобили до 160 лошадиных сил.

Какие модели останутся доступными

Дилеры уже составили список машин, цены на которые не изменятся после введения новых правил.

Audi A3 - хэтчбек с 1,5-литровым двигателем на 160 л. с. Немецкое качество без переплаты.

Kia Sportage - кроссовер с атмосферным двухлитровым мотором и полным приводом.

Hyundai Tucson - рестайлинговая версия с двигателем 2,0 литра на 150 л. с.

Mazda CX-5 - переднеприводная комплектация с двухлитровым мотором (150 л. с.).

Skoda Karoq - версия с турбированным 1,4-литровым мотором мощностью 150 л. с. и автоматической коробкой.

Сравнение условий

Модель Двигатель Мощность Подорожает? Audi A3 1.5 л 160 л. с. Нет Kia Sportage 2.0 л 150 л. с. Нет Hyundai Tucson 2.0 л 150 л. с. Нет Mazda CX-5 2.0 л 150 л. с. Нет Skoda Karoq 1.4 TSI 150 л. с. Нет

Почему именно они

Все эти автомобили укладываются в лимит по мощности, установленный для льготного расчёта сбора. Это значит, что покупателям не придётся переплачивать за "излишние лошадиные силы".

Советы шаг за шагом для покупателей

Перед выбором автомобиля уточните мощность двигателя в паспорте ТС. Отдавайте предпочтение версиям до 160 л. с. — они останутся в "зелёной зоне". Сравните цены у официальных дилеров и в параллельном импорте. Следите за акциями и спецпредложениями — осенью дилеры часто обновляют склад. Планируйте покупку заранее: ближе к ноябрю возможен ажиотажный спрос.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать более мощную версию "на вырост".

Последствие: цена автомобиля может вырасти на сотни тысяч рублей.

Альтернатива: выбрать мотор 150-160 л. с. и сэкономить.

Ошибка: ориентироваться только на параллельный импорт.

Последствие: возможна переплата и ограниченная гарантия.

Альтернатива: рассмотреть предложения крупных сетей ("Рольф", "Авилон", "Автомир").

Ошибка: откладывать покупку до последнего.

Последствие: резкий рост цен на востребованные модели.

Альтернатива: заключить договор сейчас и зафиксировать цену.

А что если...

В этом случае автомобиль попадёт под новую шкалу утильсбора, и доплата может составить сотни тысяч или даже миллионы рублей. Поэтому большинство экспертов прогнозируют, что спрос сместится в сторону "середняков" с моторами 1,4-2,0 литра.

Плюсы и минусы нового правила

Плюсы Минусы Сохранение цен на часть популярных моделей Подорожание машин с мощными двигателями Дополнительная поддержка массового сегмента Снижение выбора для любителей "заряженных" авто Прозрачная система расчёта сбора Риск ажиотажа на рынке до ноября

FAQ

Когда вступит в силу новый порядок?

С ноября 2025 года.

Какие машины подорожают сильнее всего?

Авто с мощными двигателями свыше 160 л. с., особенно премиальные кроссоверы и седаны.

Стоит ли покупать машину до ноября?

Да, если вы рассматриваете варианты мощнее 160 л. с. или опасаетесь дефицита.

Мифы и правда

Миф: все иномарки подорожают.

Правда: ряд популярных моделей останется в прежнем ценовом сегменте.

Миф: льготы для физлиц отменят.

Правда: они сохраняются, но только для машин до 160 л. с.

Миф: цены на бюджетные авто упадут.

Правда: подорожание не коснётся их, но дешевле они не станут.

Три интересных факта

Утильсбор в России появился в 2012 году как мера поддержки автопрома. Первоначально его сумма составляла всего 20-50 тысяч рублей. Сегодня сбор на отдельные премиальные авто может превышать 1,5-2 млн рублей.

Исторический контекст

Изначально утилизационный сбор был инструментом защиты отечественного автопрома и стимулировал локализацию. С ростом параллельного импорта его значение усилилось. Новый порядок расчёта — очередной шаг к ограничению ввоза мощных иномарок без официальных поставок