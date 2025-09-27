Льготы спасают середняков: какие иномарки не подорожают после нового утильсбора

Повышение утилизационного сбора, которое вступит в силу с ноября 2025 года, вызвало серьёзные опасения у покупателей: многие опасались резкого роста цен на все иномарки. Однако специалисты автомобильного рынка уверяют — не всё так критично. Часть популярных моделей сохранит свою стоимость, так как попадает под льготные условия.
Главное нововведение касается расчёта утильсбора: теперь он будет напрямую зависеть от мощности двигателя. Для машин с мощными моторами сбор может достигать двух миллионов рублей. Но льготы для физических лиц сохраняются — они распространяются на автомобили до 160 лошадиных сил.
Дилеры уже составили список машин, цены на которые не изменятся после введения новых правил.
Audi A3 - хэтчбек с 1,5-литровым двигателем на 160 л. с. Немецкое качество без переплаты.
Kia Sportage - кроссовер с атмосферным двухлитровым мотором и полным приводом.
Hyundai Tucson - рестайлинговая версия с двигателем 2,0 литра на 150 л. с.
Mazda CX-5 - переднеприводная комплектация с двухлитровым мотором (150 л. с.).
Skoda Karoq - версия с турбированным 1,4-литровым мотором мощностью 150 л. с. и автоматической коробкой.
|Модель
|Двигатель
|Мощность
|Подорожает?
|Audi A3
|1.5 л
|160 л. с.
|Нет
|Kia Sportage
|2.0 л
|150 л. с.
|Нет
|Hyundai Tucson
|2.0 л
|150 л. с.
|Нет
|Mazda CX-5
|2.0 л
|150 л. с.
|Нет
|Skoda Karoq
|1.4 TSI
|150 л. с.
|Нет
Все эти автомобили укладываются в лимит по мощности, установленный для льготного расчёта сбора. Это значит, что покупателям не придётся переплачивать за "излишние лошадиные силы".
Перед выбором автомобиля уточните мощность двигателя в паспорте ТС.
Отдавайте предпочтение версиям до 160 л. с. — они останутся в "зелёной зоне".
Сравните цены у официальных дилеров и в параллельном импорте.
Следите за акциями и спецпредложениями — осенью дилеры часто обновляют склад.
Планируйте покупку заранее: ближе к ноябрю возможен ажиотажный спрос.
Ошибка: покупать более мощную версию "на вырост".
Последствие: цена автомобиля может вырасти на сотни тысяч рублей.
Альтернатива: выбрать мотор 150-160 л. с. и сэкономить.
Ошибка: ориентироваться только на параллельный импорт.
Последствие: возможна переплата и ограниченная гарантия.
Альтернатива: рассмотреть предложения крупных сетей ("Рольф", "Авилон", "Автомир").
Ошибка: откладывать покупку до последнего.
Последствие: резкий рост цен на востребованные модели.
Альтернатива: заключить договор сейчас и зафиксировать цену.
В этом случае автомобиль попадёт под новую шкалу утильсбора, и доплата может составить сотни тысяч или даже миллионы рублей. Поэтому большинство экспертов прогнозируют, что спрос сместится в сторону "середняков" с моторами 1,4-2,0 литра.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение цен на часть популярных моделей
|Подорожание машин с мощными двигателями
|Дополнительная поддержка массового сегмента
|Снижение выбора для любителей "заряженных" авто
|Прозрачная система расчёта сбора
|Риск ажиотажа на рынке до ноября
Когда вступит в силу новый порядок?
С ноября 2025 года.
Какие машины подорожают сильнее всего?
Авто с мощными двигателями свыше 160 л. с., особенно премиальные кроссоверы и седаны.
Стоит ли покупать машину до ноября?
Да, если вы рассматриваете варианты мощнее 160 л. с. или опасаетесь дефицита.
Миф: все иномарки подорожают.
Правда: ряд популярных моделей останется в прежнем ценовом сегменте.
Миф: льготы для физлиц отменят.
Правда: они сохраняются, но только для машин до 160 л. с.
Миф: цены на бюджетные авто упадут.
Правда: подорожание не коснётся их, но дешевле они не станут.
Утильсбор в России появился в 2012 году как мера поддержки автопрома.
Первоначально его сумма составляла всего 20-50 тысяч рублей.
Сегодня сбор на отдельные премиальные авто может превышать 1,5-2 млн рублей.
Изначально утилизационный сбор был инструментом защиты отечественного автопрома и стимулировал локализацию. С ростом параллельного импорта его значение усилилось. Новый порядок расчёта — очередной шаг к ограничению ввоза мощных иномарок без официальных поставок
