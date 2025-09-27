Угонщики выбирают премиум: какие машины привлекают чаще всего

В Германии проблема автомобильных угонов остаётся одной из самых острых для страховщиков и автовладельцев. За прошлый год зарегистрировано более 14 тысяч случаев, а совокупный ущерб оценён почти в 300 миллионов евро. В среднем ежедневно фиксировалось около 40 краж, и главной целью преступников становились премиальные модели и внедорожники.
Лидером антирейтинга стал компактный кроссовер Lexus UX. Эта модель сочетает популярность среди покупателей и высокую ликвидность на чёрном рынке запчастей. На втором месте оказался внедорожник Toyota Land Cruiser - культовый автомобиль, который востребован в Европе, Азии и Африке. В тройку "фаворитов" злоумышленников вошёл также SUV Lexus NX.
Особую строку в статистике занимает Porsche 911. Его угоняли реже, но каждая кража обходилась страховщикам в крупную сумму: компенсации превышали 100 тысяч евро за автомобиль. В среднем же по Германии ущерб от угона составил 20,7 тысячи евро.
Абсолютным центром активности стал Берлин. Здесь зарегистрировано 3855 угонов — около четверти всех случаев в стране. Крупные города традиционно привлекают злоумышленников благодаря высокому трафику, множеству "спальных районов" и дорогим машинам, которые часто остаются под открытым небом.
В южных федеральных землях ситуация выглядела спокойнее. Однако в Баден-Вюртемберге зафиксирован рост числа угонов на 11%, что насторожило как местные власти, так и страховщиков.
Страховщики компенсируют владельцам полную стоимость автомобиля, если кража подтверждается. При этом бонус за безаварийное вождение сохраняется, что можно считать положительным моментом. Тем не менее компании фиксируют рост выплат, и это отражается на стоимости страховок. Владельцам популярных моделей рекомендуют дополнительные меры защиты.
|Модель
|Тип авто
|Средний ущерб (евро)
|Причина популярности у угонщиков
|Lexus UX
|Компактный кроссовер
|~25 000
|Востребован на рынке запчастей
|Toyota Land Cruiser
|Внедорожник
|~40 000
|Прочность, спрос в других странах
|Lexus NX
|SUV
|~30 000
|Высокая ликвидность
|Porsche 911
|Спорткар
|>100 000
|Престиж и цена перепродажи
Установите механические блокираторы (руля, коробки передач, педалей).
Оснастите автомобиль современной сигнализацией с датчиками движения и удара.
Используйте спутниковые системы GPS-мониторинга для отслеживания местоположения.
Старайтесь парковаться в охраняемых гаражах или на платных стоянках.
Не оставляйте ключи от автомобиля вблизи входной двери дома — злоумышленники используют ретрансляторы сигналов.
Ошибка: хранить ключи от машины на видном месте.
Последствие: ретранслятор "считает" сигнал, угонщики похищают авто.
Альтернатива: хранить ключи в металлическом контейнере или сейфе.
Ошибка: оставлять автомобиль на ночь во дворе.
Последствие: повышенный риск кражи.
Альтернатива: использовать охраняемую парковку.
Ошибка: экономить на сигнализации.
Последствие: отсутствие барьеров для злоумышленников.
Альтернатива: ставить многоуровневую защиту.
Если ваша модель входит в список наиболее угоняемых, стоит воспринимать ситуацию максимально серьёзно. Водители Lexus, Toyota и Porsche должны понимать: одна лишь заводская система защиты часто не справляется. Механики и эксперты советуют комбинировать сразу несколько уровней обороны: механические замки, электронные комплексы и GPS.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Сигнализация
|Быстро реагирует, отпугивает
|Угонщики умеют глушить сигнал
|Механические блокираторы
|Простота, надёжность
|Занимает время на установку
|GPS-трекер
|Помогает найти авто
|Требует абонентской платы
|Охраняемая парковка
|Минимизирует риски
|Дополнительные расходы
Сколько времени нужно угонщикам, чтобы похитить машину?
Иногда всего 2-3 минуты при наличии оборудования.
Можно ли найти машину без GPS-трекера?
Шансы минимальны: авто быстро вывозят или разбирают.
Стоит ли ставить несколько сигнализаций одновременно?
Да, чем больше уровней защиты, тем выше шанс сохранить автомобиль.
Почему угоняют именно внедорожники и премиум-класс?
Их проще продать за рубежом и выгодно разобрать на запчасти.
Миф: дорогую машину не угонят, если есть заводская сигнализация.
Правда: штатная защита взламывается первой.
Миф: старые автомобили не интересны угонщикам.
Правда: такие машины часто уходят на разборку.
Миф: угоняют только ночью.
Правда: кражи происходят и днём, особенно в больших городах.
В Берлине кражи автомобилей составляют четверть всех случаев по стране.
Средний ущерб от угона в Германии выше, чем во многих странах ЕС.
Porsche 911 — самая дорогая модель в списке угонов, каждая кража обходится в шестьзначные суммы.
1990-е: массовый рост угонов в Восточной Европе после открытия границ.
2000-е: внедрение иммобилайзеров снизило число краж, но появились ретрансляторы сигналов.
2010-е: активное распространение GPS-систем.
2020-е: рост числа угонов премиальных автомобилей в крупных городах Германии.
