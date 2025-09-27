Угонщики выбирают премиум: какие машины привлекают чаще всего

В Германии проблема автомобильных угонов остаётся одной из самых острых для страховщиков и автовладельцев. За прошлый год зарегистрировано более 14 тысяч случаев, а совокупный ущерб оценён почти в 300 миллионов евро. В среднем ежедневно фиксировалось около 40 краж, и главной целью преступников становились премиальные модели и внедорожники.

Угонщик вскрывает машину

Какие автомобили угоняют чаще всего

Лидером антирейтинга стал компактный кроссовер Lexus UX. Эта модель сочетает популярность среди покупателей и высокую ликвидность на чёрном рынке запчастей. На втором месте оказался внедорожник Toyota Land Cruiser - культовый автомобиль, который востребован в Европе, Азии и Африке. В тройку "фаворитов" злоумышленников вошёл также SUV Lexus NX.

Особую строку в статистике занимает Porsche 911. Его угоняли реже, но каждая кража обходилась страховщикам в крупную сумму: компенсации превышали 100 тысяч евро за автомобиль. В среднем же по Германии ущерб от угона составил 20,7 тысячи евро.

География преступлений

Абсолютным центром активности стал Берлин. Здесь зарегистрировано 3855 угонов — около четверти всех случаев в стране. Крупные города традиционно привлекают злоумышленников благодаря высокому трафику, множеству "спальных районов" и дорогим машинам, которые часто остаются под открытым небом.

В южных федеральных землях ситуация выглядела спокойнее. Однако в Баден-Вюртемберге зафиксирован рост числа угонов на 11%, что насторожило как местные власти, так и страховщиков.

Как реагируют страховые компании

Страховщики компенсируют владельцам полную стоимость автомобиля, если кража подтверждается. При этом бонус за безаварийное вождение сохраняется, что можно считать положительным моментом. Тем не менее компании фиксируют рост выплат, и это отражается на стоимости страховок. Владельцам популярных моделей рекомендуют дополнительные меры защиты.

Сравнение: самые угоняемые модели

Модель Тип авто Средний ущерб (евро) Причина популярности у угонщиков Lexus UX Компактный кроссовер ~25 000 Востребован на рынке запчастей Toyota Land Cruiser Внедорожник ~40 000 Прочность, спрос в других странах Lexus NX SUV ~30 000 Высокая ликвидность Porsche 911 Спорткар >100 000 Престиж и цена перепродажи

Советы шаг за шагом

Установите механические блокираторы (руля, коробки передач, педалей). Оснастите автомобиль современной сигнализацией с датчиками движения и удара. Используйте спутниковые системы GPS-мониторинга для отслеживания местоположения. Старайтесь парковаться в охраняемых гаражах или на платных стоянках. Не оставляйте ключи от автомобиля вблизи входной двери дома — злоумышленники используют ретрансляторы сигналов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранить ключи от машины на видном месте.

Последствие: ретранслятор "считает" сигнал, угонщики похищают авто.

Альтернатива: хранить ключи в металлическом контейнере или сейфе.

Ошибка: оставлять автомобиль на ночь во дворе.

Последствие: повышенный риск кражи.

Альтернатива: использовать охраняемую парковку.

Ошибка: экономить на сигнализации.

Последствие: отсутствие барьеров для злоумышленников.

Альтернатива: ставить многоуровневую защиту.

А что если автомобиль в зоне риска?

Если ваша модель входит в список наиболее угоняемых, стоит воспринимать ситуацию максимально серьёзно. Водители Lexus, Toyota и Porsche должны понимать: одна лишь заводская система защиты часто не справляется. Механики и эксперты советуют комбинировать сразу несколько уровней обороны: механические замки, электронные комплексы и GPS.

Плюсы и минусы разных методов защиты

Метод Плюсы Минусы Сигнализация Быстро реагирует, отпугивает Угонщики умеют глушить сигнал Механические блокираторы Простота, надёжность Занимает время на установку GPS-трекер Помогает найти авто Требует абонентской платы Охраняемая парковка Минимизирует риски Дополнительные расходы

FAQ

Сколько времени нужно угонщикам, чтобы похитить машину?

Иногда всего 2-3 минуты при наличии оборудования.

Можно ли найти машину без GPS-трекера?

Шансы минимальны: авто быстро вывозят или разбирают.

Стоит ли ставить несколько сигнализаций одновременно?

Да, чем больше уровней защиты, тем выше шанс сохранить автомобиль.

Почему угоняют именно внедорожники и премиум-класс?

Их проще продать за рубежом и выгодно разобрать на запчасти.

Мифы и правда

Миф: дорогую машину не угонят, если есть заводская сигнализация.

Правда: штатная защита взламывается первой.

Миф: старые автомобили не интересны угонщикам.

Правда: такие машины часто уходят на разборку.

Миф: угоняют только ночью.

Правда: кражи происходят и днём, особенно в больших городах.

3 интересных факта

В Берлине кражи автомобилей составляют четверть всех случаев по стране. Средний ущерб от угона в Германии выше, чем во многих странах ЕС. Porsche 911 — самая дорогая модель в списке угонов, каждая кража обходится в шестьзначные суммы.

