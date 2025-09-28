Обновление Tesla перевернуло систему автопилота: что изменилось

На днях компания Tesla представила обновление версии 2025.32.100, которое уже доступно для скачивания онлайн. Этот релиз стал одним из самых обсуждаемых, поскольку затронул сразу несколько ключевых функций автопилота, интерфейса и систем безопасности.

Фото: Own work by Leo Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model 3

Новые правила для пользователей автопилота

Теперь внимание водителей контролируется ещё строже. За невнимательное использование автопилота или FSD начисляются так называемые "удары". Если раньше они сохранялись семь дней, то теперь — всего 3,5 суток. Это должно стимулировать более осознанное вождение и минимизировать риски перед масштабным запуском FSD версии 14.

Функция вызова в режиме ожидания

Интересные изменения коснулись и функции Summon. Теперь система автоматически отключается между полуночью и шестью утра, а также после того, как автомобиль простоял на парковке более суток. Впрочем, включить функцию можно снова — прямо из приложения Tesla.

Напоминание о Grok AI

В обновлении также появилось уведомление с подсказками по использованию голосового помощника Grok. Эта интеграция должна сделать управление автомобилем более гибким и удобным.

Новая логика обнаружения сонливости

Если раньше система рекомендовала сделать перерыв, то теперь она советует активировать автопилот в режиме FSD. Такой подход выглядит спорно: с одной стороны, водитель получает помощь, с другой — может ещё больше расслабиться.

Камеры и визуализация

Отдельное внимание уделено камерам заднего вида. Теперь вместо обычных изображений на дисплее показывается полноценная визуализация FSD, включающая более детальное отображение объектов вокруг автомобиля.

Улучшения Bluetooth

Владельцы новых Tesla заметят изменения в работе Bluetooth: задержка между вводом и откликом устройств сокращена. Особенно это ощутят пользователи моделей с информационно-развлекательной системой на базе процессоров AMD.