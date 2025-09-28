Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Машины становятся фоном: Subaru продаёт не авто, а впечатления

Subaru впервые с 2007 года проводит масштабное обновление своей розничной сети в США. Новый проект получил название Subaru Connection Hub и объединяет цифровые технологии с привычной офлайн-средой. Компания ставит цель превратить визит в автосалон в эмоциональное событие, а не в сухую транзакцию.

Subaru
Фото: commons.wikimedia.org by Iouri Goussev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Subaru

От сделки к впечатлению

Subaru уходит от привычного формата, где дилерский центр был местом оформления документов и выбора автомобиля. Теперь он превращается в пространство впечатлений:

  • цифровые конфигураторы помогут "собрать" машину в интерактивном режиме;

  • лаунж-зоны создадут атмосферу уюта и комфорта;

  • открытые витрины сделают процесс знакомства с моделью более зрелищным.

Таким образом Subaru реагирует на тренд: большинство покупателей начинают выбор онлайн, и финальный визит в салон должен стать эмоциональной точкой маршрута, а не формальностью.

Конкуренты уже там

Subaru не первая, кто делает ставку на эмоции. Tesla ещё несколько лет назад отказалась от традиционных дилерских центров, создав минималистичные шоурумы в стиле Apple Store. Mercedes-Benz и BMW инвестируют в "experience centers", где клиенты могут не только протестировать автомобили, но и провести время за кулинарными мастер-классами или симуляторами гонок.

Однако в отличие от премиальных брендов, Subaru работает с массовым сегментом. Здесь ставка на "человеческий опыт" может стать конкурентным преимуществом, позволяя компании укрепить позиции на фоне японских соперников — Toyota, Honda и Mazda.

Решающий момент для бренда

Реструктуризация сети происходит в непростое время. Компания уже завершила производство седана Subaru Legacy, а продажи культового WRX заметно снизились. Одновременно Subaru удвоила выпуск кроссоверов и электрифицированных моделей, делая ставку на самые динамичные сегменты рынка.

Обновлённые дилерские центры должны сыграть роль в ребрендинге: показать, что Subaru — это не только "рациональный выбор", но и бренд с характером и эмоциями.

Взгляд в будущее: Baja и электромобили

В числе возможных новинок — возрождение пикапа Baja, который может привлечь любителей приключений и outdoor-активностей. Параллельно Subaru готовится расширять линейку электромобилей, и новый формат центров идеально вписывается в эту стратегию: интерактивные зоны позволяют показать технологии будущего в наглядной форме.

Оправдаются ли инвестиции

Subaru инвестирует миллионы в редизайн сети, но успех будет зависеть от того, насколько клиенты оценят нововведения. Если проект удастся, бренд сможет перейти из нишевой категории в полноценный мейнстрим и конкурировать на равных с лидерами. Если же нет — затраты рискуют превратиться в имиджевый эксперимент.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
