Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены удивляют, но интрига остаётся: получится ли сэкономить миллион на белорусском авторынке
Машина кашляет, дергается и жалуется на сырость: почему именно сейчас техника массово хандрит
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Батончик в кармане — враг в фигуре: здоровый перекус, который подставляет фигуру и ваше здоровье
Сербская NIS на американских горках: как долго продлится эта неопределённость
Овощной ролл — вкусный и полезный перекус: раскрываем секрет его универсальности
Нервные импульсы снова в норме? Найден рецепт для борьбы с рассеянным склерозом
Валерия говорит по-французски: певица рассказала, как освоила язык любви
Время можно обмануть: эти восемь привычек помогут отмотать биологические часы назад

Штрафы больше не пугают: привычный манёвр в пробке превратится в хулиганство

4:47
Авто

Езда по трамвайным путям давно вызывает споры среди автомобилистов и инспекторов. Теперь Национальный автомобильный союз (НАС) предложил радикально ужесточить наказание за такие манёвры и приравнять их к мелкому хулиганству.

Автономный трамвай
Фото: https://www.mos.ru/news/item/158677073/ by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Автономный трамвай

Что предлагают

"В сети активно набирает тренд, когда водители объезжают пробки по встречным или попутным трамвайным путям. Поэтому предлагаем приравнять это к административной статье, а не к нарушению ПДД", — отметил президент НАС Антон Шапарин.

Сегодня за езду по встречным трамвайным путям предусмотрен штраф в 7500 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев. При повторном нарушении срок может увеличиться до года, а при фиксации камерами — ещё раз штраф в 7500 руб. НАС считает, что такие меры недостаточны, и предлагает наказывать нарушителей по ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство".

Чем грозит новая статья

Если предложение примут, санкции будут куда жёстче за счёт возможности административного ареста до 15 суток. При этом штраф будет начинаться от 500 рублей.

Аналогичным образом в ряде случаев уже наказывают любителей дрифта, создающих угрозу движению. Его могут квалифицировать как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) или при создании угрозы безопасной эксплуатации транспорта — по ст. 267.1 УК РФ.

Сравнение наказаний

Нарушение Сейчас Возможные изменения
Езда по встречным трамвайным путям Штраф 7500 руб. или лишение прав 4-6 мес. Административный арест до 15 суток
Повторное нарушение Лишение прав до 1 года (штраф в 7500 руб. при фиксации камерой) Теоретически — хулиганство или даже уголовное дело

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выехать на встречные трамвайные пути, чтобы объехать пробку.
    Последствие: штраф или лишение прав, в будущем — арест.
    Альтернатива: искать объездные маршруты или использовать навигацию.

  • Ошибка: игнорировать разметку и сигналы трамваев.
    Последствие: ДТП и проблемы со страховой.
    Альтернатива: движение только в пределах своей полосы.

А что если…

Если новая мера вступит в силу, водители будут внимательнее относиться к трамвайным путям. Однако есть риск злоупотреблений: инспекторы смогут трактовать манёвр как хулиганство даже при случайном заезде.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Снижение аварийности на рельсах Возможность спорных трактовок
Уравнивание ответственности с дрифтом Жёсткость наказания за "бытовое" нарушение
Защита интересов общественного транспорта Рост конфликтов водителей с инспекторами

FAQ

Можно ли ездить по попутным трамвайным путям?
Да, если они выделены для движения автомобилей и нет ограничивающих знаков.

Почему хотят ужесточить наказание?
Из-за роста популярности роликов с массовым выездом на рельсы для объезда пробок.

Есть ли риск уголовной ответственности?
Теоретически да, если манёвр создаёт угрозу жизни и безопасности движения, в противном случае предусмотрена административная ответственность. 

Мифы и правда

  • Миф: езда по рельсам — безобидный способ сократить путь.
    Правда: это создаёт угрозу ДТП и мешает движению трамваев.

  • Миф: арестовать за такое нарушение не могут.
    Правда: приравнивание к хулиганству даст право назначать до 15 суток ареста.

  • Миф: это коснётся только встречных путей.
    Правда: под угрозу могут попасть и попутные рельсы, если движение по ним запрещено знаками.

Три интересных факта

  1. В Москве трамвайная сеть входит в пятёрку крупнейших в мире по протяжённости.

  2. Первые штрафы за езду по рельсам в России начали выписывать ещё в 1930-е годы.

  3. В некоторых странах Европы, как правило, движение по трамвайным путям полностью запрещено для автомобилей, за исключением специально разрешённых участков/полос.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Новости спорта
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Еда и рецепты
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Последние материалы
Нервные импульсы снова в норме? Найден рецепт для борьбы с рассеянным склерозом
Время можно обмануть: эти восемь привычек помогут отмотать биологические часы назад
Валерия говорит по-французски: певица рассказала, как освоила язык любви
Зал боевых искусств или турник: что выбрать для силы, выносливости и дисциплины
Ozon сменила прописку: компания переехала и готовится к новому старту
Ваш отпуск — их рутина: почему стюардессы устают от путешествий больше, чем вы думаете
Уксус и зубная паста творят чудеса: вот как отмыть то, что не под силу другим средствам
СДВГ превращает школу в испытание: врачи рассказали, когда поведение ребёнка становится болезнью
Штрафы больше не пугают: привычный манёвр в пробке превратится в хулиганство
Воздушный удар: что скрывают инциденты с утечкой топлива в самолётах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.