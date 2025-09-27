Штрафы больше не пугают: привычный манёвр в пробке превратится в хулиганство

Езда по трамвайным путям давно вызывает споры среди автомобилистов и инспекторов. Теперь Национальный автомобильный союз (НАС) предложил радикально ужесточить наказание за такие манёвры и приравнять их к мелкому хулиганству.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/158677073/ by Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Автономный трамвай

Что предлагают

"В сети активно набирает тренд, когда водители объезжают пробки по встречным или попутным трамвайным путям. Поэтому предлагаем приравнять это к административной статье, а не к нарушению ПДД", — отметил президент НАС Антон Шапарин.

Сегодня за езду по встречным трамвайным путям предусмотрен штраф в 7500 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев. При повторном нарушении срок может увеличиться до года, а при фиксации камерами — ещё раз штраф в 7500 руб. НАС считает, что такие меры недостаточны, и предлагает наказывать нарушителей по ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство".

Чем грозит новая статья

Если предложение примут, санкции будут куда жёстче за счёт возможности административного ареста до 15 суток. При этом штраф будет начинаться от 500 рублей.

Аналогичным образом в ряде случаев уже наказывают любителей дрифта, создающих угрозу движению. Его могут квалифицировать как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП) или при создании угрозы безопасной эксплуатации транспорта — по ст. 267.1 УК РФ.

Сравнение наказаний

Нарушение Сейчас Возможные изменения Езда по встречным трамвайным путям Штраф 7500 руб. или лишение прав 4-6 мес. Административный арест до 15 суток Повторное нарушение Лишение прав до 1 года (штраф в 7500 руб. при фиксации камерой) Теоретически — хулиганство или даже уголовное дело

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выехать на встречные трамвайные пути, чтобы объехать пробку.

Последствие: штраф или лишение прав, в будущем — арест.

Альтернатива: искать объездные маршруты или использовать навигацию.

Ошибка: игнорировать разметку и сигналы трамваев.

Последствие: ДТП и проблемы со страховой.

Альтернатива: движение только в пределах своей полосы.

А что если…

Если новая мера вступит в силу, водители будут внимательнее относиться к трамвайным путям. Однако есть риск злоупотреблений: инспекторы смогут трактовать манёвр как хулиганство даже при случайном заезде.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Снижение аварийности на рельсах Возможность спорных трактовок Уравнивание ответственности с дрифтом Жёсткость наказания за "бытовое" нарушение Защита интересов общественного транспорта Рост конфликтов водителей с инспекторами

FAQ

Можно ли ездить по попутным трамвайным путям?

Да, если они выделены для движения автомобилей и нет ограничивающих знаков.

Почему хотят ужесточить наказание?

Из-за роста популярности роликов с массовым выездом на рельсы для объезда пробок.

Есть ли риск уголовной ответственности?

Теоретически да, если манёвр создаёт угрозу жизни и безопасности движения, в противном случае предусмотрена административная ответственность.

Мифы и правда

Миф: езда по рельсам — безобидный способ сократить путь.

Правда: это создаёт угрозу ДТП и мешает движению трамваев.

Миф: арестовать за такое нарушение не могут.

Правда: приравнивание к хулиганству даст право назначать до 15 суток ареста.

Миф: это коснётся только встречных путей.

Правда: под угрозу могут попасть и попутные рельсы, если движение по ним запрещено знаками.

