Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ретинол и кожа: правда о чудо-средстве, которое работает только при правильном уходе
Болезни отступают, когда в доме появляется питомец: три животных-лекаря, которые заменят аптечку
Цветная капуста под сырным одеялом: блюдо, которое тает во рту и удивляет гостей
Жизнь под давлением: 5 признаков хронического стресса и 7 шагов, чтобы вырваться из ловушки
Окна забудут о конденсате: вот что нужно ставить на подоконник каждую осень
Хватит стесняться: упругие руки за 15 минут в день — секрет в этой технике с гантелями
Не золото, а чёрный бархат: тюльпан, который раскрывается только по ритуалу
Газ дорожает быстрее инфляции: что это значит для вашего кошелька уже завтра
Однодневная Москва: куда сходить, чтобы влюбиться в столицу

Очереди на заправках — мираж: водители штурмуют АЗС из-за страха, а не из-за бензина

5:17
Авто

Очереди на автозаправочных станциях в российских регионах вызвали широкий резонанс. Однако, по мнению специалистов, причина кроется не столько в реальном дефиците топлива, сколько в психологическом факторе и особенностях работы независимых сетей АЗС, как сообщает Москва 24.

Почему образовались очереди

"Также это происходит, когда, например, в округе пять независимых АЗС и одна сетевая. Соответственно, в последнюю выстраивается очередь", — объяснил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт отмечает, что ажиотажный спрос стал результатом сообщений о перебоях и подогрел потребительскую панику. В результате люди начали массово заправляться "про запас", усиливая нагрузку на отдельные станции.

Независимые и сетевые заправки

Ситуация усугубляется разницей в модели работы АЗС:

  • независимые операторы закупают топливо на бирже и вынуждены ориентироваться на текущие цены;

  • крупные сети имеют собственную добычу и переработку, что позволяет удерживать розничные цены стабильными.

По этой причине независимые станции иногда временно приостанавливают продажи марок "АИ-92" и "АИ-95", тогда как на сетевых АЗС топливо присутствует в полном объёме.

Биржевой фактор

Летом и в начале осени 2025 года были зафиксированы рекорды цен на бензин. Из-за конкуренции с крупными компаниями небольшие АЗС не могут переложить возросшие затраты на конечного потребителя. Это делает торговлю убыточной и заставляет временно ограничивать реализацию.

С дизельным топливом ситуация иная: его биржевая стоимость остаётся стабильной, а рентабельность продаж сохраняется.

Сравнение ситуации

Вид топлива Независимые АЗС Крупные сети
АИ-92/95 Высокие закупочные цены, иногда приостановка продаж Стабильные поставки, долгосрочные контракты
Дизель Продажи сохраняются Дефицита нет

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: верить слухам о повсеместной нехватке топлива.
    Последствие: панические закупки и очереди.
    Альтернатива: ориентироваться на данные крупных сетей и официальные сообщения.

  • Ошибка: закрывать независимые АЗС при росте цен.
    Последствие: рост нагрузки на сетевые станции.
    Альтернатива: поддержка со стороны государства и гибкие закупочные механизмы.

А что если…

Если биржевые цены не скорректируются после снижения сезонного спроса, ситуация с независимыми операторами может усугубиться. Однако при ожидаемом снижении потребления бензина в осенний период эксперты прогнозируют стабилизацию.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Сетевые АЗС обеспечены топливом Независимые операторы работают в убыток
Дизельное топливо в стабильном сегменте Временные очереди на ряде станций
Усиленный контроль ФАС Рост паники среди автомобилистов

FAQ

Есть ли реальный дефицит топлива в России?
Нет, дефицит носит локальный характер и касается в основном независимых АЗС.

Почему цены не растут повсеместно?
Крупные сети защищены долгосрочными контрактами и собственной переработкой.

Когда ситуация стабилизируется?
С окончанием сезона высокого спроса, ближе к зиме, ожидается снижение цен и восстановление нормальных поставок.

Мифы и правда

  • Миф: бензина в стране не хватает.
    Правда: в целом топливо есть, проблема связана с локальными перебоями у независимых сетей.

  • Миф: очереди доказывают массовый кризис.
    Правда: это в основном эффект паники и перераспределения потоков автомобилистов.

  • Миф: дизель тоже под угрозой.
    Правда: цены на него стабильны, и перебоев не прогнозируется.

Три интересных факта

  1. В 2018 году Россия уже сталкивалась с похожим скачком цен на бензин, тогда вмешательство государства позволило стабилизировать рынок.

  2. Средний россиянин заправляет автомобиль реже, чем водитель в Европе или США, но паника может кратно увеличивать спрос за один-два дня.

  3. По данным ФАС, более 60% розничных заправок в регионах принадлежат независимым операторам, что делает их наиболее уязвимыми к ценовым колебаниям.

Исторический контекст

Подобные колебания на рынке топлива в России уже происходили: например, в 2018 и 2021 годах фиксировались резкие скачки цен на бензин. Тогда государству пришлось вмешаться, увеличив производство и ограничив экспорт, чтобы насытить внутренний рынок.

Сегодня ситуация во многом повторяется, но эксперты подчеркивают: речь идёт о временных трудностях, а не о масштабном топливном кризисе.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Садоводство, цветоводство
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Последние материалы
Газ дорожает быстрее инфляции: что это значит для вашего кошелька уже завтра
Не золото, а чёрный бархат: тюльпан, который раскрывается только по ритуалу
Однодневная Москва: куда сходить, чтобы влюбиться в столицу
Лунный джекпот: 6500 кратеров с платиной и водой — это меняет всё
Мажор в Дубае: Павел Прилучный раскрыл секреты нового фильма с таинственной героиней
Очереди на заправках — мираж: водители штурмуют АЗС из-за страха, а не из-за бензина
Рабочие постановили просить дать Нижнему-Новгороду и Нижегородскому краю имя любимого писателя Горького… — писала газета Правда 27 сентября 1932 года
Александр Васильев отказался от миллионов: почему экс-ведущий Модного приговора не вернётся в Россию
Родилась при Ленине, а оперировали по технологиям будущего: врачи спасли 101-летнюю пациентку
Домашняя тушёнка из фарша: вкуснее покупной и хранится дольше, чем колбаса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.