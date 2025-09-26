Очереди на заправках — мираж: водители штурмуют АЗС из-за страха, а не из-за бензина

Очереди на автозаправочных станциях в российских регионах вызвали широкий резонанс. Однако, по мнению специалистов, причина кроется не столько в реальном дефиците топлива, сколько в психологическом факторе и особенностях работы независимых сетей АЗС, как сообщает Москва 24.

Почему образовались очереди

"Также это происходит, когда, например, в округе пять независимых АЗС и одна сетевая. Соответственно, в последнюю выстраивается очередь", — объяснил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Эксперт отмечает, что ажиотажный спрос стал результатом сообщений о перебоях и подогрел потребительскую панику. В результате люди начали массово заправляться "про запас", усиливая нагрузку на отдельные станции.

Независимые и сетевые заправки

Ситуация усугубляется разницей в модели работы АЗС:

независимые операторы закупают топливо на бирже и вынуждены ориентироваться на текущие цены;

крупные сети имеют собственную добычу и переработку, что позволяет удерживать розничные цены стабильными.

По этой причине независимые станции иногда временно приостанавливают продажи марок "АИ-92" и "АИ-95", тогда как на сетевых АЗС топливо присутствует в полном объёме.

Биржевой фактор

Летом и в начале осени 2025 года были зафиксированы рекорды цен на бензин. Из-за конкуренции с крупными компаниями небольшие АЗС не могут переложить возросшие затраты на конечного потребителя. Это делает торговлю убыточной и заставляет временно ограничивать реализацию.

С дизельным топливом ситуация иная: его биржевая стоимость остаётся стабильной, а рентабельность продаж сохраняется.

Сравнение ситуации

Вид топлива Независимые АЗС Крупные сети АИ-92/95 Высокие закупочные цены, иногда приостановка продаж Стабильные поставки, долгосрочные контракты Дизель Продажи сохраняются Дефицита нет

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: верить слухам о повсеместной нехватке топлива.

Последствие: панические закупки и очереди.

Альтернатива: ориентироваться на данные крупных сетей и официальные сообщения.

Ошибка: закрывать независимые АЗС при росте цен.

Последствие: рост нагрузки на сетевые станции.

Альтернатива: поддержка со стороны государства и гибкие закупочные механизмы.

А что если…

Если биржевые цены не скорректируются после снижения сезонного спроса, ситуация с независимыми операторами может усугубиться. Однако при ожидаемом снижении потребления бензина в осенний период эксперты прогнозируют стабилизацию.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Сетевые АЗС обеспечены топливом Независимые операторы работают в убыток Дизельное топливо в стабильном сегменте Временные очереди на ряде станций Усиленный контроль ФАС Рост паники среди автомобилистов

FAQ

Есть ли реальный дефицит топлива в России?

Нет, дефицит носит локальный характер и касается в основном независимых АЗС.

Почему цены не растут повсеместно?

Крупные сети защищены долгосрочными контрактами и собственной переработкой.

Когда ситуация стабилизируется?

С окончанием сезона высокого спроса, ближе к зиме, ожидается снижение цен и восстановление нормальных поставок.

Мифы и правда

Миф: бензина в стране не хватает.

Правда: в целом топливо есть, проблема связана с локальными перебоями у независимых сетей.

Миф: очереди доказывают массовый кризис.

Правда: это в основном эффект паники и перераспределения потоков автомобилистов.

Миф: дизель тоже под угрозой.

Правда: цены на него стабильны, и перебоев не прогнозируется.

Три интересных факта

В 2018 году Россия уже сталкивалась с похожим скачком цен на бензин, тогда вмешательство государства позволило стабилизировать рынок. Средний россиянин заправляет автомобиль реже, чем водитель в Европе или США, но паника может кратно увеличивать спрос за один-два дня. По данным ФАС, более 60% розничных заправок в регионах принадлежат независимым операторам, что делает их наиболее уязвимыми к ценовым колебаниям.

Исторический контекст

Подобные колебания на рынке топлива в России уже происходили: например, в 2018 и 2021 годах фиксировались резкие скачки цен на бензин. Тогда государству пришлось вмешаться, увеличив производство и ограничив экспорт, чтобы насытить внутренний рынок.

Сегодня ситуация во многом повторяется, но эксперты подчеркивают: речь идёт о временных трудностях, а не о масштабном топливном кризисе.