Очереди на заправках — мираж: водители штурмуют АЗС из-за страха, а не из-за бензина

Очереди на автозаправочных станциях в российских регионах вызвали широкий резонанс. Однако, по мнению специалистов, причина кроется не столько в реальном дефиците топлива, сколько в психологическом факторе и особенностях работы независимых сетей АЗС, как сообщает Москва 24.
"Также это происходит, когда, например, в округе пять независимых АЗС и одна сетевая. Соответственно, в последнюю выстраивается очередь", — объяснил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Эксперт отмечает, что ажиотажный спрос стал результатом сообщений о перебоях и подогрел потребительскую панику. В результате люди начали массово заправляться "про запас", усиливая нагрузку на отдельные станции.
Ситуация усугубляется разницей в модели работы АЗС:
независимые операторы закупают топливо на бирже и вынуждены ориентироваться на текущие цены;
крупные сети имеют собственную добычу и переработку, что позволяет удерживать розничные цены стабильными.
По этой причине независимые станции иногда временно приостанавливают продажи марок "АИ-92" и "АИ-95", тогда как на сетевых АЗС топливо присутствует в полном объёме.
Летом и в начале осени 2025 года были зафиксированы рекорды цен на бензин. Из-за конкуренции с крупными компаниями небольшие АЗС не могут переложить возросшие затраты на конечного потребителя. Это делает торговлю убыточной и заставляет временно ограничивать реализацию.
С дизельным топливом ситуация иная: его биржевая стоимость остаётся стабильной, а рентабельность продаж сохраняется.
|Вид топлива
|Независимые АЗС
|Крупные сети
|АИ-92/95
|Высокие закупочные цены, иногда приостановка продаж
|Стабильные поставки, долгосрочные контракты
|Дизель
|Продажи сохраняются
|Дефицита нет
Ошибка: верить слухам о повсеместной нехватке топлива.
Последствие: панические закупки и очереди.
Альтернатива: ориентироваться на данные крупных сетей и официальные сообщения.
Ошибка: закрывать независимые АЗС при росте цен.
Последствие: рост нагрузки на сетевые станции.
Альтернатива: поддержка со стороны государства и гибкие закупочные механизмы.
Если биржевые цены не скорректируются после снижения сезонного спроса, ситуация с независимыми операторами может усугубиться. Однако при ожидаемом снижении потребления бензина в осенний период эксперты прогнозируют стабилизацию.
|Плюсы
|Минусы
|Сетевые АЗС обеспечены топливом
|Независимые операторы работают в убыток
|Дизельное топливо в стабильном сегменте
|Временные очереди на ряде станций
|Усиленный контроль ФАС
|Рост паники среди автомобилистов
Есть ли реальный дефицит топлива в России?
Нет, дефицит носит локальный характер и касается в основном независимых АЗС.
Почему цены не растут повсеместно?
Крупные сети защищены долгосрочными контрактами и собственной переработкой.
Когда ситуация стабилизируется?
С окончанием сезона высокого спроса, ближе к зиме, ожидается снижение цен и восстановление нормальных поставок.
Миф: бензина в стране не хватает.
Правда: в целом топливо есть, проблема связана с локальными перебоями у независимых сетей.
Миф: очереди доказывают массовый кризис.
Правда: это в основном эффект паники и перераспределения потоков автомобилистов.
Миф: дизель тоже под угрозой.
Правда: цены на него стабильны, и перебоев не прогнозируется.
В 2018 году Россия уже сталкивалась с похожим скачком цен на бензин, тогда вмешательство государства позволило стабилизировать рынок.
Средний россиянин заправляет автомобиль реже, чем водитель в Европе или США, но паника может кратно увеличивать спрос за один-два дня.
По данным ФАС, более 60% розничных заправок в регионах принадлежат независимым операторам, что делает их наиболее уязвимыми к ценовым колебаниям.
Подобные колебания на рынке топлива в России уже происходили: например, в 2018 и 2021 годах фиксировались резкие скачки цен на бензин. Тогда государству пришлось вмешаться, увеличив производство и ограничив экспорт, чтобы насытить внутренний рынок.
Сегодня ситуация во многом повторяется, но эксперты подчеркивают: речь идёт о временных трудностях, а не о масштабном топливном кризисе.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.