Мелкая царапина сегодня — ржавчина завтра: простые хитрости помогут убрать дефекты без СТО

Автомобили со временем неизбежно получают следы эксплуатации: мелкие сколы, царапины и потёртости. Даже при аккуратном вождении невозможно полностью избежать контакта с камнями, песком или дорожным мусором. Но многие повреждения можно убрать своими руками, не прибегая к дорогостоящему ремонту.
Поверхностные — затрагивают только слой лака, заметны при свете, но неощутимы на ощупь.
Средние — доходят до слоя эмали, виден другой оттенок краски.
Глубокие — достигают металла или пластика, часто приводят к коррозии.
На стекле встречаются сколы ("звёздочка", "бычий глаз"), потёртости от дворников и мелкие царапины от песка. В салоне — лёгкие повреждения пластика и кожи, а также выгорание материалов от солнца.
|Поверхность
|Лёгкие царапины
|Средние
|Глубокие
|Кузов
|"паутинки", потертости лака
|до слоя эмали
|до металла/пластика
|Стекло
|мелкие царапины
|затиры дворниками
|сколы
|Салон
|поверхностные повреждения
|заметные царапины
|глубокие дефекты материала
Определите глубину царапины — от этого зависит метод устранения.
Для поверхностных используйте восковую полироль или абразивную пасту.
При средних — подкрашивающий карандаш в цвет кузова.
Для глубоких — восстановление пластика феном или зажигалкой, закрашивание и лакировка.
На стекле применяйте полировальную пасту или домашние средства (сода, вазелин).
В салоне маскируйте царапины корректором для пластика или обувным кремом для кожи.
Ошибка: проигнорировать глубокую царапину на металле.
Последствие: коррозия и дорогостоящая перекраска.
Альтернатива: обработать место краской или антикоррозийным средством.
Ошибка: пытаться убрать царапины на пластике грубой шкуркой.
Последствие: повреждение панели.
Альтернатива: нагрев феном или использование специальных корректоров.
Ошибка: использовать старые дворники.
Последствие: новые затиры на стекле.
Альтернатива: своевременная замена щеток.
Если оставить царапины без внимания, кузов быстро потеряет вид, а металл начнет ржаветь. Даже маленький скол способен разрастись в большую проблему. Гораздо дешевле устранить дефект вовремя.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия на услугах СТО
|Риск испортить покрытие при неправильных действиях
|Возможность устранить мелкие дефекты сразу
|Требуются навыки и инструменты
|Поддержание внешнего вида авто
|Не всегда удаётся убрать глубокие царапины
Как убрать царапины без полировальной машинки?
Для мелких — восковая полироль или зубная паста с абразивом.
Сколько стоит профессиональное удаление царапин?
В среднем от 2 до 10 тысяч рублей за элемент кузова.
Можно ли убрать скол на стекле самому?
Мелкие — да, при помощи пасты или лака. Крупные сколы лучше доверить мастеру.
Миф: растительное масло убирает царапины.
Правда: оно лишь временно маскирует дефект.
Миф: глубокие царапины можно закрасить маркером.
Правда: это ненадолго, к тому же металл начнет ржаветь.
В Японии выпускают восковые карандаши под конкретные модели автомобилей.
Полироль с тефлоном создаёт защитный слой, устойчивый к реагентам.
В Европе популярна защита кузова полиуретановой пленкой, которая выдерживает удары мелких камней.
Первыми средствами для удаления царапин были обычные автомобильные воски, появившиеся ещё в 1950-х. В 1980-х появились абразивные пасты, а в XXI веке широкое распространение получили защитные покрытия "жидкое стекло" и полиуретановые плёнки.
