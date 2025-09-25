Колёса решают судьбу: одна зима без замены — и автомобиль становится вашим врагом

Автомобилисты с наступлением холодов каждый год сталкиваются с одним и тем же вопросом: когда переходить с летних шин на зимние. Специалисты напоминают, что своевременная "переобувка" автомобиля — это не только требование безопасности, но и способ сэкономить на ремонте и избежать неприятностей на дороге, как сообщает Москва 24.
"Переобувать автомобиль с летних шин на зимние рекомендуется при устойчивых температурах ниже 5 градусов тепла днем и ночными заморозками", — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Эксперт отмечает, что начинать подготовку машины к зиме нужно заранее. Помимо шин, стоит проверить состояние всех систем, особенно тормозной, рулевой и электрической.
Высота протектора зимней резины должна быть не меньше 4 мм. Даже при малом износе, но большом сроке эксплуатации, покрышки теряют свои свойства. Для южных регионов подойдут всесезонные варианты, однако для большинства российских дорог безопаснее зимняя резина.
Цены на комплект варьируются: бюджетные шины можно найти за 15-20 тысяч рублей, премиальные бренды обойдутся от 50 тысяч.
|Категория
|Цена
|Особенности
|Бюджетные китайские
|15-20 тыс.
|Доступность, быстрее изнашиваются, ограниченный индекс скорости
|Отечественные
|25-35 тыс.
|Баланс цены и качества, ремонтопригодность
|Премиальные
|50 тыс. и выше
|Максимальная надежность, долговечность, лучшее сцепление
Зафиксировать дату, когда температура стабильно опускается ниже +5 °C.
Записаться заранее на шиномонтаж, чтобы избежать очередей.
Проверить состояние протектора и заменить изношенные покрышки.
При необходимости обработать кузов от сколов и царапин.
Провести техосмотр — проверить аккумулятор, тормоза и отопитель.
Ошибка: затянуть с заменой резины.
Последствие: плохое сцепление, риск ДТП.
Альтернатива: заранее купить комплект зимних шин и хранить его дома.
Ошибка: установка некачественных бюджетных покрышек.
Последствие: быстрый износ, опасность при гололёде.
Альтернатива: выбрать проверенные бренды среднего сегмента.
Ошибка: игнорирование сколов на кузове.
Последствие: ускоренная коррозия от реагентов.
Альтернатива: своевременная обработка ЛКП и антикоррозийная защита.
Если не менять резину, при первом же гололёде автомобиль может стать неуправляемым. Даже самая дорогая летняя шина не сможет заменить зимнюю, рассчитанную на сцепление со снегом и льдом.
|Плюсы
|Минусы
|Отличное сцепление на льду и снегу
|Более высокая цена
|Короткий тормозной путь
|Быстрее изнашиваются на асфальте
|Широкий выбор моделей
|Шумнее, чем летние
Как выбрать зимние шины?
Смотреть на глубину протектора, индекс скорости и нагрузку, бренд и отзывы.
Сколько стоит комплект зимней резины?
От 15-20 тысяч рублей за эконом-сегмент до 50 тысяч и выше за премиум.
Что лучше — шипованные или липучки?
Шипованные эффективнее на гололёде, липучки — тише и лучше на укатанном снегу.
Миф: всесезонные шины подходят для любой зимы.
Правда: они работают только в мягком климате, при сильных морозах становятся небезопасными.
Миф: если шины новые, то их хватит на несколько лет.
Правда: резина теряет свойства даже без активной эксплуатации.
В Европе во многих странах за езду без зимних шин в холодное время года предусмотрены штрафы.
В Японии зимняя резина обязательна даже в регионах с редким снегопадом.
Некоторые производители выпускают покрышки с индикаторами износа, которые меняют цвет при достижении минимальной глубины протектора.
Первые зимние шины появились в Финляндии в 1934 году. Компания Nokian Tyres представила модель, разработанную специально для автобусов и грузовиков, а уже через несколько лет шипованные покрышки стали стандартом для всего Севера Европы. Сегодня рынок зимних шин огромен и продолжает развиваться, предлагая решения для любых условий.
Забота о безопасности зимой начинается с простого, но важного шага — своевременной замены шин. Это правило остаётся неизменным, независимо от бренда или бюджета водителя.
