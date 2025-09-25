Колёса решают судьбу: одна зима без замены — и автомобиль становится вашим врагом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:08
Авто

Автомобилисты с наступлением холодов каждый год сталкиваются с одним и тем же вопросом: когда переходить с летних шин на зимние. Специалисты напоминают, что своевременная "переобувка" автомобиля — это не только требование безопасности, но и способ сэкономить на ремонте и избежать неприятностей на дороге, как сообщает Москва 24.

резина
Фото: Freepik by standret is licensed under Рublic domain
резина

Когда пора менять резину

"Переобувать автомобиль с летних шин на зимние рекомендуется при устойчивых температурах ниже 5 градусов тепла днем и ночными заморозками", — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Эксперт отмечает, что начинать подготовку машины к зиме нужно заранее. Помимо шин, стоит проверить состояние всех систем, особенно тормозной, рулевой и электрической.

Что учитывать при выборе

Высота протектора зимней резины должна быть не меньше 4 мм. Даже при малом износе, но большом сроке эксплуатации, покрышки теряют свои свойства. Для южных регионов подойдут всесезонные варианты, однако для большинства российских дорог безопаснее зимняя резина.

Цены на комплект варьируются: бюджетные шины можно найти за 15-20 тысяч рублей, премиальные бренды обойдутся от 50 тысяч.

Сравнение шин

Категория Цена Особенности
Бюджетные китайские 15-20 тыс. Доступность, быстрее изнашиваются, ограниченный индекс скорости
Отечественные 25-35 тыс. Баланс цены и качества, ремонтопригодность
Премиальные 50 тыс. и выше Максимальная надежность, долговечность, лучшее сцепление

Советы шаг за шагом

  1. Зафиксировать дату, когда температура стабильно опускается ниже +5 °C.

  2. Записаться заранее на шиномонтаж, чтобы избежать очередей.

  3. Проверить состояние протектора и заменить изношенные покрышки.

  4. При необходимости обработать кузов от сколов и царапин.

  5. Провести техосмотр — проверить аккумулятор, тормоза и отопитель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: затянуть с заменой резины.
    Последствие: плохое сцепление, риск ДТП.
    Альтернатива: заранее купить комплект зимних шин и хранить его дома.

  • Ошибка: установка некачественных бюджетных покрышек.
    Последствие: быстрый износ, опасность при гололёде.
    Альтернатива: выбрать проверенные бренды среднего сегмента.

  • Ошибка: игнорирование сколов на кузове.
    Последствие: ускоренная коррозия от реагентов.
    Альтернатива: своевременная обработка ЛКП и антикоррозийная защита.

А что если…

Если не менять резину, при первом же гололёде автомобиль может стать неуправляемым. Даже самая дорогая летняя шина не сможет заменить зимнюю, рассчитанную на сцепление со снегом и льдом.

Плюсы и минусы зимней резины

Плюсы Минусы
Отличное сцепление на льду и снегу Более высокая цена
Короткий тормозной путь Быстрее изнашиваются на асфальте
Широкий выбор моделей Шумнее, чем летние

FAQ

Как выбрать зимние шины?
Смотреть на глубину протектора, индекс скорости и нагрузку, бренд и отзывы.

Сколько стоит комплект зимней резины?
От 15-20 тысяч рублей за эконом-сегмент до 50 тысяч и выше за премиум.

Что лучше — шипованные или липучки?
Шипованные эффективнее на гололёде, липучки — тише и лучше на укатанном снегу.

Мифы и правда

  • Миф: всесезонные шины подходят для любой зимы.
    Правда: они работают только в мягком климате, при сильных морозах становятся небезопасными.

  • Миф: если шины новые, то их хватит на несколько лет.
    Правда: резина теряет свойства даже без активной эксплуатации.

Три интересных факта

  1. В Европе во многих странах за езду без зимних шин в холодное время года предусмотрены штрафы.

  2. В Японии зимняя резина обязательна даже в регионах с редким снегопадом.

  3. Некоторые производители выпускают покрышки с индикаторами износа, которые меняют цвет при достижении минимальной глубины протектора.

Исторический контекст

Первые зимние шины появились в Финляндии в 1934 году. Компания Nokian Tyres представила модель, разработанную специально для автобусов и грузовиков, а уже через несколько лет шипованные покрышки стали стандартом для всего Севера Европы. Сегодня рынок зимних шин огромен и продолжает развиваться, предлагая решения для любых условий.

Забота о безопасности зимой начинается с простого, но важного шага — своевременной замены шин. Это правило остаётся неизменным, независимо от бренда или бюджета водителя.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
