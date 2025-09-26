Сила тягача, комфорт бизнес-класса: Volkswagen Passat снова доказал своё превосходство

Клуб караванов и автодомов подвёл итоги ежегодного конкурса Tow Car of the Year 2026. В нём приняли участие ведущие марки автомобилей, среди которых были как традиционные модели с ДВС, так и современные электромобили.

Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Passat

Триумф Volkswagen Passat

Главным победителем стал Volkswagen Passat R-Line 2.0 TSI и трансмиссией DSG. Жюри назвало его лучшим из лучших среди всех представленных моделей. По словам судей, автомобиль выделился превосходными тяговыми возможностями, устойчивостью на дороге, комфортом салона и огромным багажным пространством.

Интересно, что за десятилетия производства модель Passat разошлась тиражом в десятки миллионов экземпляров, став одной из самых массовых моделей концерна Volkswagen (после Golf).

Аргументы жюри

Судьи заявили, что Passat нового поколения уверенно ведёт себя при манёврах и перестроениях, а двигатель TSI обладает живым характером и хорошей отзывчивостью. Дополнительным преимуществом стал багажник объёмом 690 литров (для версии универсал) — один из самых вместительных в своём классе.

"Мы могли позволить себе нажать на газ чуть сильнее, чем в большинстве других машин", — признались эксперты, подчеркнув уверенность в характеристиках Passat.

Успехи электромобилей

Хотя Passat стал абсолютным лидером, конкурс показал и другое важное направление — рост роли электротранспорта. Из 15 участников финала значительная часть оказалась полностью электрической. Среди них — автомобили BMW, Genesis, Kia, Maxus, Mini, Nissan, Polestar, Porsche, Skoda и Volkswagen.

В отдельной категории для тяжёлых караванов (1800-2000 кг) победил Porsche Macan Electric. Судьи высоко оценили "абсолютную тишину" во время движения и лучшую в классе тормозную систему. Машину назвали образцом сочетания цены, комфорта и управляемости.

