Похороны доступных авто: как утильсбор меняет рынок

Повышение утилизационного сбора в России негативно отражается на автомобильном рынке, делая машины все менее доступными для населения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.
По его словам, рост утильсбора задумывался как мера поддержки отечественного автопрома и стимул для иностранных производителей локализовать выпуск автомобилей в России. Однако на практике рынок начал сокращаться.
"В этом году объем продаж составит порядка 1,-1,2 млн машин. Это крайне мало, и сложно ожидать, что какой-то автопроизводитель при таком рынке решится строить завод", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что повышение утильсбора совпало с высокой ключевой ставкой, из-за чего автокредиты стали практически недоступны. Спрос падает, а цены растут.
"Автомобили дорожают, но спрос при этом снижается. На складах образовалось большое количество нереализованных машин, что стало дополнительным грузом для дилеров и производителей", — объяснил Васильев.
По словам эксперта, даже параллельный импорт не спасает ситуацию. Распространение утильсбора на такие машины также привело к их удорожанию.
"В итоге позитивного эффекта от повышения сбора сегодня нет: бюджет недополучает поступления, а рынок продолжает сокращаться", — сказал он.
Тем не менее отдельные проекты запускаются. Компания Changan объявила о планах производить четыре модели на базе мощностей "Автотора" в Калининграде. Однако, по мнению Васильева, ожидать массового прихода новых автозаводов в ближайшее время не стоит.
"Единственным позитивным решением могла бы стать хотя бы временная заморозка утильсбора с четкими правилами игры. Это дало бы шанс автопроизводителям активнее внедряться на российский рынок", — отметил он.
Отвечая на вопрос о том, останутся ли доступные автомобили, эксперт пояснил, что на рынке все еще присутствует продукция АвтоВАЗа стоимостью до миллиона рублей. Затем, по его словам, идет резкий скачок цен — полтора, два, три миллиона и выше.
"Доступные для населения машины, как правило, очень простые, без современных опций, которые российские покупатели уже привыкли считать обязательными. Если не удастся найти баланс между политикой государства и возможностями населения, автопром ждут непростые времена", — отметил Васильев.
