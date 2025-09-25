Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Палестинская власть vs ХАМАС: Аббас сделал ход конём в секторе Газа
Санкции накрыли весь мир: Евросоюз ударит по друзьям России
Росатом вошёл в святая святых: Россия получила доступ к китайским ядерным секретам
Почему на заправках нет бензина? Раскрыта правда о дефиците топлива
Удары по Сане: Израиль атаковал мозговой центр хуситов
Миллиарды на ветер: аудиторы США раскрыли пропавшие деньги на Украине
Рютте замолчал: вот что НАТО скрывает о якобы российских дронах в Европе
Агрессивный сигнал провоцирует конфликт: как водителю избежать опасной ситуации
Очень уродливая птица: Меркель вспомнила о прозвище

Похороны доступных авто: как утильсбор меняет рынок

2:40
Авто

Повышение утилизационного сбора в России негативно отражается на автомобильном рынке, делая машины все менее доступными для населения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Покупка автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покупка автомобиля

По его словам, рост утильсбора задумывался как мера поддержки отечественного автопрома и стимул для иностранных производителей локализовать выпуск автомобилей в России. Однако на практике рынок начал сокращаться.

"В этом году объем продаж составит порядка 1,-1,2 млн машин. Это крайне мало, и сложно ожидать, что какой-то автопроизводитель при таком рынке решится строить завод", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что повышение утильсбора совпало с высокой ключевой ставкой, из-за чего автокредиты стали практически недоступны. Спрос падает, а цены растут.

"Автомобили дорожают, но спрос при этом снижается. На складах образовалось большое количество нереализованных машин, что стало дополнительным грузом для дилеров и производителей", — объяснил Васильев.

По словам эксперта, даже параллельный импорт не спасает ситуацию. Распространение утильсбора на такие машины также привело к их удорожанию.

"В итоге позитивного эффекта от повышения сбора сегодня нет: бюджет недополучает поступления, а рынок продолжает сокращаться", — сказал он.

Тем не менее отдельные проекты запускаются. Компания Changan объявила о планах производить четыре модели на базе мощностей "Автотора" в Калининграде. Однако, по мнению Васильева, ожидать массового прихода новых автозаводов в ближайшее время не стоит.

"Единственным позитивным решением могла бы стать хотя бы временная заморозка утильсбора с четкими правилами игры. Это дало бы шанс автопроизводителям активнее внедряться на российский рынок", — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, останутся ли доступные автомобили, эксперт пояснил, что на рынке все еще присутствует продукция АвтоВАЗа стоимостью до миллиона рублей. Затем, по его словам, идет резкий скачок цен — полтора, два, три миллиона и выше.

"Доступные для населения машины, как правило, очень простые, без современных опций, которые российские покупатели уже привыкли считать обязательными. Если не удастся найти баланс между политикой государства и возможностями населения, автопром ждут непростые времена", — отметил Васильев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Наука и техника
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя Любовь Степушова Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Последние материалы
Нейтраль ломает автомат быстрее ям на дороге: почему режим N опаснее, чем кажется
Нина Добрев и Шон Уайт расстались: появление Зака Эфрона всё усложнило
Семена вместо ботокса: кожа подтянется, а овал лица вернётся без уколов и боли
Когда листья падают, начинается борьба: подготовьте свой сад к зиме, чтобы он удивил весной
Плов в съедобном горшочке: эффектное блюдо станет сюрпризом для гостей
Две железные легенды: секретный арсенал, о котором не рассказывают фитнес-тренеры
Эволюционный парадокс: почему в океане выгоднее быть дочерью, а не сыном
Корабль-монстр у берегов Красного моря: пережил исторический момент — Египет снова удивил туристов
Саркози пал: бывший президент Франции получил тюремный срок
Почки кричат о помощи: 6 роковых ошибок, которые мы совершаем каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.