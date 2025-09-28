Легенда дорог сбросил крышу и надел кузов: кроссовер превратили в настоящий пикап

Проект реализовали специалисты ателье Romturingia. Они взяли Duster в топовых комплектациях и переделали его в четырёхдверный пикап с небольшой грузовой площадкой. Размер платформы составил всего 1,05 на 1 метр, а общая грузоподъёмность ограничилась 430 килограммами. Конструкция предполагает прозрачную перегородку между салоном и кузовом, а вместо крыши над багажником появился откидной борт.
Базовый вариант пикапа оснащён мягкогибридным турбодвигателем объёмом 1,2 литра мощностью 130 л. с., работает он в паре с "механикой" и полным приводом. Более мощная версия на 140 л. с. идёт только с передним приводом и сочетает 1,6-литровый атмосферный мотор с полноценным электродвигателем.
|Модель
|База
|Тип привода
|Мощность
|Особенности
|Duster Pickup (Румыния)
|Duster 2
|Полный/передний
|130-140 л. с.
|Сохранил 5 мест, маленькая платформа
|Renault Oroch (Бразилия)
|Duster 1
|Передний
|до 143 л. с.
|Увеличенная база и кузов, 5 мест
Определитесь с задачами: если важнее пассажирские места, компактный пикап будет удобен.
Проверьте грузоподъёмность — для перевозки стройматериалов или мебели её может быть мало.
Рассмотрите альтернативы: для регулярной работы лучше взять классический пикап, например Toyota Hilux или Mitsubishi L200.
Ошибка: рассчитывать, что такой пикап заменит полноценный рабочий автомобиль.
Последствие: быстрое износ подвески и перегруз кузова.
Альтернатива: выбрать коммерческий вариант вроде Renault Oroch или традиционный рамный пикап.
Если подобная версия появится в России, её покупателями станут дачники и любители активного отдыха, которым нужен кроссовер с возможностью перевозки велосипедов, мотоциклов или садового инвентаря.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранил комфорт кроссовера
|Небольшая грузоподъёмность
|Полный привод и гибридные моторы
|Высокая цена
|Необычный дизайн
|Ограниченный рынок и малая серия
Как выбрать между Duster и Oroch?
Если важна компактность — подойдёт Duster Pickup, если нужен простор кузова — Oroch.
Сколько стоит новый пикап?
В Румынии цена стартует от 26 тысяч евро.
Что лучше для семьи — кроссовер или пикап?
Для городских условий и поездок с детьми удобнее обычный кроссовер, а пикап полезнее для активного отдыха.
Миф: пикапы всегда неудобны для семьи.
Правда: в случае с Duster Pickup салон остался пятиместным, сохранился комфорт пассажиров.
Первую версию пикапа на базе Duster сделали ещё десять лет назад, но она имела только два места.
Аналогичный проект уже много лет существует в Бразилии — Renault Oroch.
Популярность подобных моделей в Европе ограничена из-за низкой грузоподъёмности.
Dacia Duster впервые вышел на рынок в 2010 году и быстро стал хитом в Европе благодаря сочетанию доступной цены и простоты конструкции. В разных странах на его базе создавались специальные версии: в Бразилии — пикап Oroch, во Франции — служебные варианты для полиции и спасателей. Теперь Румыния предложила ещё один вариант — кроссовер-пикап.
