Легенда дорог сбросил крышу и надел кузов: кроссовер превратили в настоящий пикап

3:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Проект реализовали специалисты ателье Romturingia. Они взяли Duster в топовых комплектациях и переделали его в четырёхдверный пикап с небольшой грузовой площадкой. Размер платформы составил всего 1,05 на 1 метр, а общая грузоподъёмность ограничилась 430 килограммами. Конструкция предполагает прозрачную перегородку между салоном и кузовом, а вместо крыши над багажником появился откидной борт.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Renault Duster 2025

Силовые установки

Базовый вариант пикапа оснащён мягкогибридным турбодвигателем объёмом 1,2 литра мощностью 130 л. с., работает он в паре с "механикой" и полным приводом. Более мощная версия на 140 л. с. идёт только с передним приводом и сочетает 1,6-литровый атмосферный мотор с полноценным электродвигателем.

Сравнение моделей

Модель База Тип привода Мощность Особенности Duster Pickup (Румыния) Duster 2 Полный/передний 130-140 л. с. Сохранил 5 мест, маленькая платформа Renault Oroch (Бразилия) Duster 1 Передний до 143 л. с. Увеличенная база и кузов, 5 мест

Советы шаг за шагом: стоит ли покупать пикап на базе кроссовера

Определитесь с задачами: если важнее пассажирские места, компактный пикап будет удобен. Проверьте грузоподъёмность — для перевозки стройматериалов или мебели её может быть мало. Рассмотрите альтернативы: для регулярной работы лучше взять классический пикап, например Toyota Hilux или Mitsubishi L200.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассчитывать, что такой пикап заменит полноценный рабочий автомобиль.

Последствие: быстрое износ подвески и перегруз кузова.

Альтернатива: выбрать коммерческий вариант вроде Renault Oroch или традиционный рамный пикап.

А что если…

Если подобная версия появится в России, её покупателями станут дачники и любители активного отдыха, которым нужен кроссовер с возможностью перевозки велосипедов, мотоциклов или садового инвентаря.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Сохранил комфорт кроссовера Небольшая грузоподъёмность Полный привод и гибридные моторы Высокая цена Необычный дизайн Ограниченный рынок и малая серия

FAQ

Как выбрать между Duster и Oroch?

Если важна компактность — подойдёт Duster Pickup, если нужен простор кузова — Oroch.

Сколько стоит новый пикап?

В Румынии цена стартует от 26 тысяч евро.

Что лучше для семьи — кроссовер или пикап?

Для городских условий и поездок с детьми удобнее обычный кроссовер, а пикап полезнее для активного отдыха.

Мифы и правда

Миф: пикапы всегда неудобны для семьи.

Правда: в случае с Duster Pickup салон остался пятиместным, сохранился комфорт пассажиров.

3 интересных факта

Первую версию пикапа на базе Duster сделали ещё десять лет назад, но она имела только два места. Аналогичный проект уже много лет существует в Бразилии — Renault Oroch. Популярность подобных моделей в Европе ограничена из-за низкой грузоподъёмности.

Исторический контекст

Dacia Duster впервые вышел на рынок в 2010 году и быстро стал хитом в Европе благодаря сочетанию доступной цены и простоты конструкции. В разных странах на его базе создавались специальные версии: в Бразилии — пикап Oroch, во Франции — служебные варианты для полиции и спасателей. Теперь Румыния предложила ещё один вариант — кроссовер-пикап.