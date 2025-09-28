Пунктир у автобусных остановок: решение проблемы или новая головоломка для автомобилистов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:27
Авто

Дорожная разметка в России время от времени вызывает у водителей вопросы. Одним из таких случаев становится появление жёлтого пунктира по краям проезжей части. Многие не до конца понимают, что он означает, ведь привычнее видеть либо сплошную линию, либо вовсе отсутствие выделения. Разберёмся подробно, чтобы больше не гадать за рулём.

Разметка на трассе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разметка на трассе

Разметка краёв дороги: привычные варианты

На российских дорогах край проезжей части чаще всего либо не выделяется вовсе, либо обозначается сплошной белой линией. Если же используется жёлтая сплошная, то это разметка 1.4, которая указывает на запрет остановки и может дублироваться знаком 3.27 «Остановка запрещена».

Однако в Правилах дорожного движения есть ещё один вид разметки — прерывистая жёлтая линия с индексом 1.10. Её встречают крайне редко, поэтому многие автомобилисты просто забывают о её назначении.

Что значит жёлтый пунктир

Согласно ПДД, разметка 1.10 используется для обозначения мест, где запрещена стоянка транспортных средств. То есть водитель может ненадолго остановиться, чтобы высадить пассажира или разгрузить багаж, но оставлять машину надолго нельзя. Чаще всего она применяется совместно со знаками 3.28–3.30, которые регулируют запрет стоянки.

Сравнение типов разметки

Разметка Цвет и тип линии Что обозначает Совместные знаки
1.2 Белая сплошная Край проезжей части Нет
1.4 Жёлтая сплошная Запрет остановки 3.27
1.10 Жёлтый пунктир Запрет стоянки (остановка разрешена) 3.28–3.30

Советы шаг за шагом: как действовать водителю

  1. Если видите жёлтый пунктир — помните: остановиться можно, стоять нельзя.

  2. Используйте такие участки для быстрой высадки пассажиров или погрузки вещей.

  3. Не оставляйте автомобиль даже «на пару минут» — это чревато штрафом.

  4. Если рядом автобусная остановка и нанесён пунктир, используйте его для кратковременной остановки, не мешая общественному транспорту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: водитель паркуется вдоль жёлтого пунктира.

  • Последствие: штраф за нарушение правил стоянки, возможная эвакуация автомобиля.

  • Альтернатива: воспользоваться ближайшей парковкой или зоной, где разметка и знаки не запрещают длительное размещение машины.

А что если…

Что будет, если проигнорировать жёлтый пунктир и оставить машину? В лучшем случае — штраф. В худшем — эвакуация автомобиля на спецстоянку, расходы на которую значительно выше стоимости штрафа.

Плюсы и минусы применения пунктира

Плюсы Минусы
Обеспечивает безопасность движения у остановок и перекрёстков Водители редко знают его значение
Позволяет ненадолго остановиться для высадки пассажиров Возможны споры и недопонимание с инспекторами
Делает улицы более удобными для общественного транспорта Требует внимательности от автомобилистов

FAQ

Как выбрать место для остановки у пунктира?
Нужно убедиться, что автомобиль не мешает движению и остановка займёт минимум времени.

Сколько стоит штраф за парковку на жёлтом пунктире?
В среднем — от 1000 до 3000 рублей, в Москве и Петербурге сумма выше.

Что лучше — ориентироваться на знаки или разметку?
Правильно учитывать и то, и другое. Но если информация противоречит, приоритет остаётся за дорожными знаками.

Мифы и правда

  • Миф: «Жёлтый пунктир — просто украшение дороги».
    Правда: это официальный элемент разметки, обозначающий запрет стоянки.

  • Миф: «Если линия прерывистая, то можно парковаться».
    Правда: разметка 1.10 разрешает только остановку, но не длительную стоянку.

  • Миф: «В регионах его не применяют».
    Правда: такая разметка встречается редко, но её использование закреплено ПДД, и она может появиться на любой улице страны.

3 интересных факта

• В крупных российских городах жёлтый пунктир чаще всего наносят возле школ и больниц.
• Первоначально эта разметка появилась в Европе, где активно боролись с хаотичной парковкой.
• В Москве подобные линии впервые начали использовать около 15 лет назад, но до сих пор многие водители путаются в их значении.

Исторический контекст

В советские времена жёлтая разметка практически не применялась. Края дорог обозначали белыми линиями, а для регулирования парковки использовали в основном дорожные знаки. Появление жёлтых линий в России связано с реформой ПДД в 2000-х годах, когда правила были частично приведены к европейским стандартам.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
