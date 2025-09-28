Бензин уходит в прошлое: Subaru хочет сделать свой самый мощный электромобиль

Subaru снова на слуху: компания заговорила о возвращении в сегмент спортивных моделей, но уже в формате электромобилей. Для поклонников WRX STI это может стать долгожданной новостью. Пока деталей немного, но направление уже обозначено.

Subaru

По словам руководителя европейского подразделения, интерес к спортивным Subaru остаётся пусть и нишевым, но очень стойким. При этом развитие батарейных технологий открывает перед маркой новые перспективы.

Новый флагман на батарейках

Компания всерьёз рассматривает выпуск электрического спорткара, который должен возглавить линейку марки. Его задача — стать символом новой эры бренда и показать, что Subaru способна конкурировать в мире, где будущее определяют электромобили.

Сейчас в арсенале компании есть кроссоверы с высокой мощностью, которые по характеристикам превосходят прежний WRX STI. Это даёт инженерам основу для создания ещё более впечатляющего флагмана.

Что известно о разработке

• Технические подробности пока держатся в секрете.

• Не определён даже тип кузова — будет ли это купе, седан или универсал.

• По слухам, проект ведётся самостоятельно, без участия Toyota.

• Subaru зарегистрировала новые товарные обозначения — ACX, VPX и ZPX, все с приставкой STI. Это может намекать на будущее имя модели.

Сравнение: прошлое и будущее Subaru

Модель Тип двигателя Мощность Особенность WRX STI (бензин) Турбобензиновый до 310 л. с. Символ раллийной истории Subaru Crosstrek e-Boxer Гибрид 150+ л. с. Переходная технология Потенциальный спорткар Электродвигатели ожидаемо 400+ л. с. Новый флагман марки

Советы шаг за шагом: как следить за новостями

Подписывайтесь на официальные каналы Subaru в соцсетях. Следите за патентами на новые названия — это подсказка к грядущим моделям. Обращайте внимание на автосалоны в Женеве, Токио и Франкфурте — именно там чаще всего дебютируют концепты. Сравнивайте мощности и технологии с конкурентами: Tesla, Hyundai Ioniq 5 N, Kia EV6 GT. При выборе будущей покупки учитывайте не только лошадиные силы, но и гарантию на батарею, стоимость страховки и наличие зарядной инфраструктуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Ориентироваться только на дизайн.

Последствие: Возможна переплата за эффектную, но неудобную модель.

Альтернатива: Смотреть на практичность и тест-драйвы.

Ошибка: Игнорировать инфраструктуру зарядок.

Последствие: Трудности в повседневной эксплуатации.

Альтернатива: Использовать сервисы вроде "Яндекс Карты" или PlugShare для проверки доступности станций.

Ошибка: Сравнивать электромобиль с бензиновым напрямую.

Последствие: Ожидания расходятся с реальностью.

Альтернатива: Рассматривать электрокар как отдельный класс транспорта.

А что если…

А что если Subaru действительно представит электромобиль, который станет не просто заменой WRX STI, а новой легендой? Такой шаг может укрепить позиции бренда на глобальном рынке, где японцы в последние годы немного потеряли темп. Если машина выйдет мощной, надёжной и с узнаваемым характером Subaru, она способна привлечь не только фанатов марки, но и новую аудиторию.

Плюсы и минусы будущего электроспорткара

Плюсы Минусы Экологичность и отсутствие выхлопа Высокая цена на старте Современные технологии Недостаточно зарядных станций Возможность высокой мощности Снижение "эмоции" по сравнению с ДВС Поддержка имиджа марки Риск, что проект окажется нишевым

FAQ

Как выбрать спортивный электромобиль?

Сравните мощность, запас хода и доступность сервисных центров. Обязательно проверьте гарантию на батарею.

Сколько может стоить электроспорткар Subaru?

Официальных данных нет, но эксперты ожидают ценник от 5 млн рублей и выше — уровень Tesla Model 3 Performance или Kia EV6 GT.

Что лучше: WRX STI или будущий электромобиль?

Это зависит от целей. WRX STI дарил атмосферу раллийного драйва, а электрокар предложит новые технологии и мощность.

Мифы и правда

Миф: Электромобили медленнее бензиновых спорткаров.

Правда: Современные батарейные модели разгоняются быстрее благодаря мгновенному крутящему моменту.

Миф: Батарея служит всего пару лет.

Правда: Гарантия на аккумуляторы у большинства брендов — 8 лет или 160 тыс. км пробега.

Миф: Электромобили совсем не подходят для зимы.

Правда: Есть режимы подогрева батареи и эффективные зимние шины, которые решают проблему.

Три интересных факта

Subaru уже экспериментировала с электротягой: в Японии выпускался миникар R1e на батарейках. WRX STI неоднократно участвовал в "24 часа Нюрбургринга", закрепив за брендом статус спортивного. Многие фанаты до сих пор используют оригинальные сине-жёлтые цвета раллийной команды в тюнинге.

Исторический контекст