Бензин уходит в прошлое: Subaru хочет сделать свой самый мощный электромобиль

Subaru снова на слуху: компания заговорила о возвращении в сегмент спортивных моделей, но уже в формате электромобилей. Для поклонников WRX STI это может стать долгожданной новостью. Пока деталей немного, но направление уже обозначено.
По словам руководителя европейского подразделения, интерес к спортивным Subaru остаётся пусть и нишевым, но очень стойким. При этом развитие батарейных технологий открывает перед маркой новые перспективы.
Компания всерьёз рассматривает выпуск электрического спорткара, который должен возглавить линейку марки. Его задача — стать символом новой эры бренда и показать, что Subaru способна конкурировать в мире, где будущее определяют электромобили.
Сейчас в арсенале компании есть кроссоверы с высокой мощностью, которые по характеристикам превосходят прежний WRX STI. Это даёт инженерам основу для создания ещё более впечатляющего флагмана.
• Технические подробности пока держатся в секрете.
• Не определён даже тип кузова — будет ли это купе, седан или универсал.
• По слухам, проект ведётся самостоятельно, без участия Toyota.
• Subaru зарегистрировала новые товарные обозначения — ACX, VPX и ZPX, все с приставкой STI. Это может намекать на будущее имя модели.
|Модель
|Тип двигателя
|Мощность
|Особенность
|WRX STI (бензин)
|Турбобензиновый
|до 310 л. с.
|Символ раллийной истории
|Subaru Crosstrek e-Boxer
|Гибрид
|150+ л. с.
|Переходная технология
|Потенциальный спорткар
|Электродвигатели
|ожидаемо 400+ л. с.
|Новый флагман марки
Ошибка: Ориентироваться только на дизайн.
Последствие: Возможна переплата за эффектную, но неудобную модель.
Альтернатива: Смотреть на практичность и тест-драйвы.
Ошибка: Игнорировать инфраструктуру зарядок.
Последствие: Трудности в повседневной эксплуатации.
Альтернатива: Использовать сервисы вроде "Яндекс Карты" или PlugShare для проверки доступности станций.
Ошибка: Сравнивать электромобиль с бензиновым напрямую.
Последствие: Ожидания расходятся с реальностью.
Альтернатива: Рассматривать электрокар как отдельный класс транспорта.
А что если Subaru действительно представит электромобиль, который станет не просто заменой WRX STI, а новой легендой? Такой шаг может укрепить позиции бренда на глобальном рынке, где японцы в последние годы немного потеряли темп. Если машина выйдет мощной, надёжной и с узнаваемым характером Subaru, она способна привлечь не только фанатов марки, но и новую аудиторию.
|Плюсы
|Минусы
|Экологичность и отсутствие выхлопа
|Высокая цена на старте
|Современные технологии
|Недостаточно зарядных станций
|Возможность высокой мощности
|Снижение "эмоции" по сравнению с ДВС
|Поддержка имиджа марки
|Риск, что проект окажется нишевым
Как выбрать спортивный электромобиль?
Сравните мощность, запас хода и доступность сервисных центров. Обязательно проверьте гарантию на батарею.
Сколько может стоить электроспорткар Subaru?
Официальных данных нет, но эксперты ожидают ценник от 5 млн рублей и выше — уровень Tesla Model 3 Performance или Kia EV6 GT.
Что лучше: WRX STI или будущий электромобиль?
Это зависит от целей. WRX STI дарил атмосферу раллийного драйва, а электрокар предложит новые технологии и мощность.
Миф: Электромобили медленнее бензиновых спорткаров.
Правда: Современные батарейные модели разгоняются быстрее благодаря мгновенному крутящему моменту.
Миф: Батарея служит всего пару лет.
Правда: Гарантия на аккумуляторы у большинства брендов — 8 лет или 160 тыс. км пробега.
Миф: Электромобили совсем не подходят для зимы.
Правда: Есть режимы подогрева батареи и эффективные зимние шины, которые решают проблему.
Subaru уже экспериментировала с электротягой: в Японии выпускался миникар R1e на батарейках.
WRX STI неоднократно участвовал в "24 часа Нюрбургринга", закрепив за брендом статус спортивного.
Многие фанаты до сих пор используют оригинальные сине-жёлтые цвета раллийной команды в тюнинге.
1992: появление Impreza, позже ставшей базой для WRX STI.
2000-е: золотая эра раллийных побед Subaru.
2010-е: постепенный уход из сегмента спорткаров.
2025: первые разговоры о возвращении — уже в виде электромобиля.
