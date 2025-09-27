Перелицованный китаец или прорыв? В России начали продавать свои электрокары

Калининградский завод "Автотор" представил собственный бренд электротранспорта Eonyx, и теперь первые автомобили уже доступны для покупателей. Линейка включает три модели — пассажирскую и две коммерческие версии. Цены стартуют от 840 тысяч рублей, что делает Eonyx одними из самых доступных электрокаров на российском рынке.

Что представили

Компания вывела на рынок сразу три варианта:

Eonyx M2 - городской четырёхместный хэтчбек.

Eonyx Profi - лёгкий пикап с двухместной кабиной.

Eonyx Cargo - компактный фургон для перевозки грузов.

Все три автомобиля разработаны для коротких поездок по городу и способны проехать до 100 км на одной зарядке. Время полной подзарядки — около 8 часов от стандартной розетки.

Сравнение моделей

Модель Тип кузова Вмещение Грузоподъёмность/багажник Привод Клиренс Особенности Eonyx M2 Хэтчбек 4 места 500 л багажника Задний 170 мм Галогеновые фары, медиасистема с дисплеем 9" Eonyx Profi Пикап 2 места 1 европалета Передний 130 мм Платформа для грузов, дисплей 12" Eonyx Cargo Фургон 2 места 1350 л кузова Передний 130 мм Увеличенный дисплей приборов 10"

Как устроены новые электрокары

Хэтчбек M2 создавался с акцентом на удобство в городе: компактные размеры (длина всего 2,86 м) и минимальный радиус разворота позволяют без проблем парковаться в тесных дворах. Задний привод и клиренс 170 мм дают дополнительную устойчивость на российских дорогах.

Коммерческие версии ориентированы на малый бизнес и службы доставки. Пикап берёт на борт одну европалету, а фургон — до 1350 литров груза. Однако из-за конструкции клиренс у них меньше — 130 мм, а подвеска полузависимая.

Советы шаг за шагом: как использовать Eonyx

Определите задачи. Для личных поездок и семьи подойдёт M2, для бизнеса — Profi или Cargo. Продумайте зарядку. Машины рассчитаны на ночную зарядку от бытовой розетки. Если есть доступ к зарядной станции, цикл можно ускорить. Планируйте маршруты. Автомобили рассчитаны на 70-100 км пробега, поэтому идеальны для города и пригородов. Следите за обслуживанием. Несмотря на простоту конструкции, электромобилям нужна проверка ходовой и электрики. Используйте преимущества. Низкие эксплуатационные расходы, отсутствие масла и свечей, минимальный налог.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать электрокар для дальних поездок.

Последствие: постоянные подзарядки и дискомфорт.

Альтернатива: использовать Eonyx как городской второй автомобиль, а для трассы оставить бензиновый или дизельный.

Ошибка: игнорировать инфраструктуру.

Последствие: невозможность вовремя зарядить машину.

Альтернатива: установить домашнюю зарядку или использовать рабочие парковки с розетками.

Ошибка: экономить на обслуживании.

Последствие: быстрый износ батареи и подвески.

Альтернатива: проходить диагностику каждые 10-15 тыс. км.

А что если…

А что если подобные электрокары начнут массово закупать предприятия, крупные логистические компании и службы доставки? Это может привести к формированию новой городской экосистемы: меньше выхлопов, тише улицы и более дешёвая доставка. Для потребителей это значит рост доступности услуг и снижение цен на перевозки в черте города.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Доступная цена (от 840 тыс.) Небольшой запас хода Компактные размеры Долгая зарядка от сети (8 ч) Простота конструкции Ограниченная скорость Подходит для бизнеса Пока мало зарядных станций Низкие расходы на обслуживание Малый клиренс у коммерческих версий

FAQ

Как выбрать модель Eonyx?

Если нужен личный городской транспорт — берите M2. Для бизнеса и грузов — Cargo или Profi.

Сколько стоит зарядка электрокара?

Полный цикл обходится примерно в 100-150 рублей, что значительно дешевле заправки бензином.

Что лучше: купить новый Eonyx или конвертировать старый авто в электрокар?

Eonyx выгоднее: цена сопоставима, но гарантия производителя и адаптация под российские условия делают его практичнее.

Мифы и правда

Миф: электрокары подходят только для лета.

Правда: современные батареи оснащены системой подогрева, поэтому работать могут и зимой.

Миф: такие машины невыгодны.

Правда: при пробеге по городу расходы на зарядку в 3-4 раза ниже, чем на бензин.

Миф: Eonyx — китайский клон.

Правда: модель действительно основана на платформе Today Sunshine, но сборка адаптирована в Калининграде.

3 интересных факта

Длина M2 меньше, чем у "Оки", но багажник вмещает 500 литров. При полной зарядке затраты на электроэнергию равны стоимости поездки в такси по городу. Платформа Eonyx позволяет в будущем выпускать электрокары с пробегом до 200 км.

Исторический контекст

"Автотор" давно сотрудничал с мировыми брендами — от BMW до Kia. Но появление собственного бренда электромобилей стало новым этапом: впервые завод выпускает машины под своим именем. Этот шаг связан с изменениями на рынке и курсом на локализацию технологий.