Перелицованный китаец или прорыв? В России начали продавать свои электрокары

Калининградский завод "Автотор" представил собственный бренд электротранспорта Eonyx, и теперь первые автомобили уже доступны для покупателей. Линейка включает три модели — пассажирскую и две коммерческие версии. Цены стартуют от 840 тысяч рублей, что делает Eonyx одними из самых доступных электрокаров на российском рынке.
Компания вывела на рынок сразу три варианта:
Eonyx M2 - городской четырёхместный хэтчбек.
Eonyx Profi - лёгкий пикап с двухместной кабиной.
Eonyx Cargo - компактный фургон для перевозки грузов.
Все три автомобиля разработаны для коротких поездок по городу и способны проехать до 100 км на одной зарядке. Время полной подзарядки — около 8 часов от стандартной розетки.
|Модель
|Тип кузова
|Вмещение
|Грузоподъёмность/багажник
|Привод
|Клиренс
|Особенности
|Eonyx M2
|Хэтчбек
|4 места
|500 л багажника
|Задний
|170 мм
|Галогеновые фары, медиасистема с дисплеем 9"
|Eonyx Profi
|Пикап
|2 места
|1 европалета
|Передний
|130 мм
|Платформа для грузов, дисплей 12"
|Eonyx Cargo
|Фургон
|2 места
|1350 л кузова
|Передний
|130 мм
|Увеличенный дисплей приборов 10"
Хэтчбек M2 создавался с акцентом на удобство в городе: компактные размеры (длина всего 2,86 м) и минимальный радиус разворота позволяют без проблем парковаться в тесных дворах. Задний привод и клиренс 170 мм дают дополнительную устойчивость на российских дорогах.
Коммерческие версии ориентированы на малый бизнес и службы доставки. Пикап берёт на борт одну европалету, а фургон — до 1350 литров груза. Однако из-за конструкции клиренс у них меньше — 130 мм, а подвеска полузависимая.
Определите задачи. Для личных поездок и семьи подойдёт M2, для бизнеса — Profi или Cargo.
Продумайте зарядку. Машины рассчитаны на ночную зарядку от бытовой розетки. Если есть доступ к зарядной станции, цикл можно ускорить.
Планируйте маршруты. Автомобили рассчитаны на 70-100 км пробега, поэтому идеальны для города и пригородов.
Следите за обслуживанием. Несмотря на простоту конструкции, электромобилям нужна проверка ходовой и электрики.
Используйте преимущества. Низкие эксплуатационные расходы, отсутствие масла и свечей, минимальный налог.
Ошибка: брать электрокар для дальних поездок.
Последствие: постоянные подзарядки и дискомфорт.
Альтернатива: использовать Eonyx как городской второй автомобиль, а для трассы оставить бензиновый или дизельный.
Ошибка: игнорировать инфраструктуру.
Последствие: невозможность вовремя зарядить машину.
Альтернатива: установить домашнюю зарядку или использовать рабочие парковки с розетками.
Ошибка: экономить на обслуживании.
Последствие: быстрый износ батареи и подвески.
Альтернатива: проходить диагностику каждые 10-15 тыс. км.
А что если подобные электрокары начнут массово закупать предприятия, крупные логистические компании и службы доставки? Это может привести к формированию новой городской экосистемы: меньше выхлопов, тише улицы и более дешёвая доставка. Для потребителей это значит рост доступности услуг и снижение цен на перевозки в черте города.
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена (от 840 тыс.)
|Небольшой запас хода
|Компактные размеры
|Долгая зарядка от сети (8 ч)
|Простота конструкции
|Ограниченная скорость
|Подходит для бизнеса
|Пока мало зарядных станций
|Низкие расходы на обслуживание
|Малый клиренс у коммерческих версий
Как выбрать модель Eonyx?
Если нужен личный городской транспорт — берите M2. Для бизнеса и грузов — Cargo или Profi.
Сколько стоит зарядка электрокара?
Полный цикл обходится примерно в 100-150 рублей, что значительно дешевле заправки бензином.
Что лучше: купить новый Eonyx или конвертировать старый авто в электрокар?
Eonyx выгоднее: цена сопоставима, но гарантия производителя и адаптация под российские условия делают его практичнее.
Миф: электрокары подходят только для лета.
Правда: современные батареи оснащены системой подогрева, поэтому работать могут и зимой.
Миф: такие машины невыгодны.
Правда: при пробеге по городу расходы на зарядку в 3-4 раза ниже, чем на бензин.
Миф: Eonyx — китайский клон.
Правда: модель действительно основана на платформе Today Sunshine, но сборка адаптирована в Калининграде.
Длина M2 меньше, чем у "Оки", но багажник вмещает 500 литров.
При полной зарядке затраты на электроэнергию равны стоимости поездки в такси по городу.
Платформа Eonyx позволяет в будущем выпускать электрокары с пробегом до 200 км.
"Автотор" давно сотрудничал с мировыми брендами — от BMW до Kia. Но появление собственного бренда электромобилей стало новым этапом: впервые завод выпускает машины под своим именем. Этот шаг связан с изменениями на рынке и курсом на локализацию технологий.
