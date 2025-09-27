Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скандал вокруг новорождённого ребёнка Тодоренко — почему россияне обвиняют пару в лицемерии
Коммуналка подорожает: россиянам озвучили новые тарифы на 2026-2028 годы
Подкормки за тысячи рублей уходят в никуда: три удобрения, которым противопоказана зима
Редкие кадры: как Евгений Петросян проводит выходные с пятилетним сыном
Хотите прожить дольше? Добавьте всего одну книгу в день
Коммунальная бомба замедленного действия: почему долги родителей могут догнать вас даже после переезда
Один орех, тысяча удовольствий: фисташковый тирамису, пахлава и даже горячий шоколад
Ногти становятся холстом: мрамор, джинса и цветы выходят из под кисти мастеров
Артемий Лебедев о конфликте с таксистом: почему водитель отказался везти дизайнера

Свобода на двух колёсах или билет к инспектору? Что нужно знать каждому мопедисту

Авто

Мопеды и скутеры давно перестали быть исключительно «подростковым» транспортом. Сегодня это удобное и доступное средство передвижения в городе и на даче. Но с популярностью пришла и необходимость строгих правил. В России мопеды юридически приравнены к механическим транспортным средствам, а значит, их водителям нужно выполнять все требования ПДД, иметь документы и соблюдать технические нормы.

Yamaha XMAX 300
Фото: commons.wikimedia.org by Hsu Luke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Yamaha XMAX 300

Где нельзя ездить на мопеде

  1. По тротуарам и пешеходным дорожкам.

  2. По обочине, велосипедным полосам и дорожкам.

  3. По автомагистралям и скоростным дорогам.

  4. С грузом, который мешает управлению или выступает больше чем на 50 см.

  5. На одном колесе или без рук на руле.

  6. Использовать мопед как буксир или тянуть другие ТС (разрешён только прицеп).

Пассажирам также запрещено вставать на подножки или сиденье во время движения.

Требования к экипировке

Шлем обязателен для водителя и пассажира. Ремешок должен быть застёгнут. Рекомендуется также использовать перчатки и защитную куртку с вставками.

Сравнение категорий водительских прав

Категория Для чего подходит С какого возраста Особенности
М Мопеды и скутеры до 50 куб. см 16 лет Достаточно для простых моделей
А1 Лёгкие мотоциклы до 125 куб. см 16 лет Подходит для более мощных скутеров
В Автомобили 18 лет Даёт право управлять мопедом без открытия М

Советы шаг за шагом: как подготовиться к езде

  1. Зарегистрируй мопед в ГИБДД и получи госномер.

  2. Оформи ОСАГО на зарегистрированную технику.

  3. Пройди техосмотр (если возраст мопеда больше 3 лет).

  4. Проверь исправность тормозов, света и рулевого управления.

  5. Надень застёгнутый шлем и подготовь документы.

  6. Следи за дорогой, используй только гарнитуру для звонков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Езда без прав → штраф до 15 000 руб. → пройди обучение в автошколе и открой категорию М или А1.

  • Управление без страховки → штраф 800 руб. → оформи ОСАГО в приложении страховой.

  • Передвижение без номеров → штраф до 5 000 руб. → зарегистрируй мопед в ГИБДД.

  • Игнорирование шлема → штраф 1 000 руб. → используй качественный защитный шлем.

А что если…

Ты решил кататься только по двору или дачному посёлку? Даже в этом случае при движении по дорогам общего пользования тебя могут остановить сотрудники ГИБДД. Если территория закрытая и движение не регулируется ПДД, регистрация и документы не нужны.

Плюсы и минусы владения мопедом

Плюсы Минусы
Экономия топлива Уязвимость в ДТП
Лёгкость парковки Обязательные документы и ОСАГО
Доступность моделей Запрет на автомагистралях
Возможность езды с 16 лет Сложнее в непогоду

FAQ

Как выбрать мопед для города?
Для коротких поездок хватит техники до 50 куб. см, для трассы лучше взять скутер мощнее и открыть категорию А1.

Сколько стоит страховка на мопед?
ОСАГО на маломощный скутер обойдётся в среднем 1 500–3 000 руб. в зависимости от региона и возраста водителя.

Что лучше: скутер или электросамокат?
Скутер быстрее и подходит для дальних поездок. Электросамокат — удобен для коротких дистанций, но ограничен по скорости и запасу хода.

Мифы и правда

  • Миф: на мопеде можно ездить без прав.
    Правда: нужны права категории М, А1 или В.

  • Миф: регистрация не обязательна.
    Правда: скутеры с двигателем свыше 50 куб. см должны быть зарегистрированы.

  • Миф: страховка нужна только автомобилям.
    Правда: ОСАГО обязательно и для мопедов.

Исторический контекст

В 80-е мопеды считались «лёгкими велосипедами с мотором» и не требовали прав. Всё изменилось в 2013 году, когда в России ввели категорию М. С этого момента каждый владелец скутера обязан иметь водительское удостоверение и соблюдать ПДД.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Новости спорта
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Еда и рецепты
Ажурные блины — не магия: простой приём, который знают только хозяйки со стажем
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Садоводство, цветоводство
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Последние материалы
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Молчание Кейт: какой сигнал герцогиня послала принцу Гарри на его день рождения
Бизнес-ланч или доставка? Как общепит в России адаптируются к изменениям спроса
Флакон работает, а вы мешаете: главный лайфхак, чтобы запах не исчезал через час
Трогательное прощание: Жасмин почтила память Тиграна Кеосаяна, вспомнив, каким он был человеком
Время теряет контроль над телом: специи превращаются в тайный инструмент молодости
Угонщики выбирают премиум: какие машины привлекают чаще всего
Глубины планеты раскрылись: найдено доказательство утечки драгоценных элементов из ядра
Больше, чем просто бицепс: 3 золотых правила от доктора Вулфа для взрывного роста мышц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.