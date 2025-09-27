Свобода на двух колёсах или билет к инспектору? Что нужно знать каждому мопедисту

Мопеды и скутеры давно перестали быть исключительно «подростковым» транспортом. Сегодня это удобное и доступное средство передвижения в городе и на даче. Но с популярностью пришла и необходимость строгих правил. В России мопеды юридически приравнены к механическим транспортным средствам, а значит, их водителям нужно выполнять все требования ПДД, иметь документы и соблюдать технические нормы.

Фото: commons.wikimedia.org by Hsu Luke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Yamaha XMAX 300

Где нельзя ездить на мопеде

По тротуарам и пешеходным дорожкам. По обочине, велосипедным полосам и дорожкам. По автомагистралям и скоростным дорогам. С грузом, который мешает управлению или выступает больше чем на 50 см. На одном колесе или без рук на руле. Использовать мопед как буксир или тянуть другие ТС (разрешён только прицеп).

Пассажирам также запрещено вставать на подножки или сиденье во время движения.

Требования к экипировке

Шлем обязателен для водителя и пассажира. Ремешок должен быть застёгнут. Рекомендуется также использовать перчатки и защитную куртку с вставками.

Сравнение категорий водительских прав

Категория Для чего подходит С какого возраста Особенности М Мопеды и скутеры до 50 куб. см 16 лет Достаточно для простых моделей А1 Лёгкие мотоциклы до 125 куб. см 16 лет Подходит для более мощных скутеров В Автомобили 18 лет Даёт право управлять мопедом без открытия М

Советы шаг за шагом: как подготовиться к езде

Зарегистрируй мопед в ГИБДД и получи госномер. Оформи ОСАГО на зарегистрированную технику. Пройди техосмотр (если возраст мопеда больше 3 лет). Проверь исправность тормозов, света и рулевого управления. Надень застёгнутый шлем и подготовь документы. Следи за дорогой, используй только гарнитуру для звонков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Езда без прав → штраф до 15 000 руб. → пройди обучение в автошколе и открой категорию М или А1.

Управление без страховки → штраф 800 руб. → оформи ОСАГО в приложении страховой.

Передвижение без номеров → штраф до 5 000 руб. → зарегистрируй мопед в ГИБДД.

Игнорирование шлема → штраф 1 000 руб. → используй качественный защитный шлем.

А что если…

Ты решил кататься только по двору или дачному посёлку? Даже в этом случае при движении по дорогам общего пользования тебя могут остановить сотрудники ГИБДД. Если территория закрытая и движение не регулируется ПДД, регистрация и документы не нужны.

Плюсы и минусы владения мопедом

Плюсы Минусы Экономия топлива Уязвимость в ДТП Лёгкость парковки Обязательные документы и ОСАГО Доступность моделей Запрет на автомагистралях Возможность езды с 16 лет Сложнее в непогоду

FAQ

Как выбрать мопед для города?

Для коротких поездок хватит техники до 50 куб. см, для трассы лучше взять скутер мощнее и открыть категорию А1.

Сколько стоит страховка на мопед?

ОСАГО на маломощный скутер обойдётся в среднем 1 500–3 000 руб. в зависимости от региона и возраста водителя.

Что лучше: скутер или электросамокат?

Скутер быстрее и подходит для дальних поездок. Электросамокат — удобен для коротких дистанций, но ограничен по скорости и запасу хода.

Мифы и правда

Миф: на мопеде можно ездить без прав.

Правда: нужны права категории М, А1 или В.

Миф: регистрация не обязательна.

Правда: скутеры с двигателем свыше 50 куб. см должны быть зарегистрированы.

Миф: страховка нужна только автомобилям.

Правда: ОСАГО обязательно и для мопедов.

Исторический контекст

В 80-е мопеды считались «лёгкими велосипедами с мотором» и не требовали прав. Всё изменилось в 2013 году, когда в России ввели категорию М. С этого момента каждый владелец скутера обязан иметь водительское удостоверение и соблюдать ПДД.