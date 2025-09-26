Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Национальная гордость на крыльях: Индия простилась с легендарным МиГ-21
Прощай, Тигран: Милявская, Канделаки, Петросян рассказали свои личные истории о Кеосаяне
Ваша кошка может стать гипоаллергенной: найдено решение, которое ждали миллионы
Кардио для мозга: как интервальные тренировки влияют на память и внимание
Враг у ворот — луковая муха: и только один неожиданный сосед способен остановить её натиск
Может ли одна инъекция в неделю изменить судьбу пациентов с ожирением
Запеканка с ветчиной и сыром: рецепт, который экономит время и силы
Волшебный блонд: 3 оттенка, стирающие признаки возраста с вашего лица
Маленькая язва, большой риск: тихий сигнал, который предвещает беду — игнорирование стоит жизни

Kia сожгла мосты: бензиновый двигатель уходит, на его месте — электрический наследник

6:08
Авто

Kia представила в Европе новый электрический хэтчбек EV4, который пришёл на смену привычному Ceed. Для российского автолюбителя это событие тоже важно: модель напрямую у нас не продаётся, но тренды рынка, особенно в Европе, показывают, как будет развиваться весь автопром.

Электромобиль в городе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Электромобиль в городе

От Ceed к EV4: смена поколений

Kia Ceed долгие годы был одной из самых востребованных моделей марки в Европе, а через параллельный импорт попадал и в Россию. Теперь его место занимает полностью электрический EV4. Машина построена на платформе E-GMP и рассчитана на массовый сегмент.

По размерам EV4 заметно крупнее Ceed: длина 4430 мм, колёсная база 2820 мм. Багажник вмещает 435 литров, а колёса доступны диаметром до 19 дюймов.

Салон укомплектован медиапанелью из трёх экранов: два дисплея по 12,3 дюйма и сенсорный блок управления климатом на 5,3 дюйма. При этом физические клавиши сохранены на руле и центральной консоли.

Сравнение Ceed и EV4

Характеристика Kia Ceed (бензин/дизель) Kia EV4 (электро)
Длина кузова 4310 мм 4430 мм
Колёсная база 2650 мм 2820 мм
Тип двигателя ДВС, гибрид Электромотор 204 л. с.
Разгон 0-100 км/ч 9-10 сек. 7,4 сек.
Багажник 395 л 435 л
Топливо/зарядка Бензин, дизель Зарядка 10-80% за 30 мин
Запас хода 600-900 км на баке до 625 км на батарее

Советы шаг за шагом: как выбирать электрокар

  1. Определите пробеги: если в день вы проезжаете до 200 км, хватит батареи среднего объёма (58,3 кВт⋅ч).

  2. Оцените инфраструктуру: дома или рядом должно быть место для зарядки. В России пока важна установка домашней станции.

  3. Рассчитайте расходы: электромобиль требует меньше затрат на ТО, но дороже в покупке.

  4. Подумайте о страховке: для электромобилей ОСАГО и каско пока дороже, чем для аналогичных машин с ДВС.

  5. Учтите перепродажу: спрос на "электро" в России растёт, но ликвидность ещё не сравнима с бензиновыми моделями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать электрокар без учёта возможностей зарядки.
    → Последствие: постоянные сложности с эксплуатацией.
    → Альтернатива: купить гибрид (например, Kia K4 Hybrid, который ожидается).

  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
    → Последствие: слабая батарея, низкий запас хода.
    → Альтернатива: брать версию с большим аккумулятором 81,4 кВт⋅ч.

  • Ошибка: недооценить затраты на страховку.
    → Последствие: неожиданно высокая стоимость владения.
    → Альтернатива: сравнить предложения нескольких страховых компаний заранее.

А что если…

Если в Россию массово начнут завозить Kia EV4 через дилеров или параллельный импорт, он может заменить популярные Ceed и Cerato среди городских покупателей. Особенно в крупных городах с развитием зарядных станций.

Плюсы и минусы Kia EV4

Плюсы Минусы
Экологичность, нет выхлопа Высокая цена в евро
Разгон быстрее Ceed Зависимость от зарядной инфраструктуры
Современный дизайн и интерьер Более дорогая страховка
Просторный салон и багажник Ограниченный выбор в России
Низкие расходы на обслуживание Сложности в дальних поездках

FAQ

Как выбрать между Kia K4 и EV4?
Если нужна привычная заправка и дешевле страховка, берите K4. Для любителей технологий и тихой езды подойдёт EV4.

Сколько стоит Kia EV4 в Европе?
От 37 590 евро (около 3,5-4 млн рублей по текущему курсу).

Будет ли Kia EV4 официально в России?
Пока официальных планов нет, но через параллельный импорт машина может появиться в продаже.

Мифы и правда

  • Миф: электромобили не подходят для зимы.
    Правда: современные батареи адаптированы, но запас хода снижается на 20-30%.

  • Миф: обслуживание электрокара дорогое.
    Правда: ТО обходится дешевле, чем у бензиновых машин, так как нет масла и сложной трансмиссии.

  • Миф: EV4 нельзя заряжать дома.
    Правда: от обычной розетки заряд идёт, но медленно, оптимально ставить станцию.

3 факта о Kia EV4

• Разгон до "сотни" быстрее, чем у многих бензиновых хэтчбеков.
• В интерьере сочетаются три дисплея, чего не было у Ceed.
• Запас хода в 625 км почти сравним с бензиновым аналогом на полном баке.

Исторический контекст

Kia Ceed появился в 2006 году и быстро стал хитом среди европейских и российских покупателей. За почти 20 лет модель зарекомендовала себя как надёжный и доступный хэтчбек. Замена Ceed на EV4 символизирует эпоху перехода от ДВС к электромобилям — так же, как когда-то бензиновые машины вытеснили карбюраторные.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Теракт века: известно, кто взорвал "Северные потоки" и зачем Европе дорогой газ из США
Последние материалы
Кардио для мозга: как интервальные тренировки влияют на память и внимание
Враг у ворот — луковая муха: и только один неожиданный сосед способен остановить её натиск
Может ли одна инъекция в неделю изменить судьбу пациентов с ожирением
Запеканка с ветчиной и сыром: рецепт, который экономит время и силы
Волшебный блонд: 3 оттенка, стирающие признаки возраста с вашего лица
Kia сожгла мосты: бензиновый двигатель уходит, на его месте — электрический наследник
Маленькая язва, большой риск: тихий сигнал, который предвещает беду — игнорирование стоит жизни
Отдых мечты стал ближе: как безвизовый режим изменил планы россиян на Китай
Финансовая драма в Иматре: закрытие границы с Россией поставило на колени финский спа-комплекс
30 часов пути и потеря багажа: американский певец добрался в Россию — что пошло не так?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.