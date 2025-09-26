Kia сожгла мосты: бензиновый двигатель уходит, на его месте — электрический наследник

Kia представила в Европе новый электрический хэтчбек EV4, который пришёл на смену привычному Ceed. Для российского автолюбителя это событие тоже важно: модель напрямую у нас не продаётся, но тренды рынка, особенно в Европе, показывают, как будет развиваться весь автопром.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Электромобиль в городе

От Ceed к EV4: смена поколений

Kia Ceed долгие годы был одной из самых востребованных моделей марки в Европе, а через параллельный импорт попадал и в Россию. Теперь его место занимает полностью электрический EV4. Машина построена на платформе E-GMP и рассчитана на массовый сегмент.

По размерам EV4 заметно крупнее Ceed: длина 4430 мм, колёсная база 2820 мм. Багажник вмещает 435 литров, а колёса доступны диаметром до 19 дюймов.

Салон укомплектован медиапанелью из трёх экранов: два дисплея по 12,3 дюйма и сенсорный блок управления климатом на 5,3 дюйма. При этом физические клавиши сохранены на руле и центральной консоли.

Сравнение Ceed и EV4

Характеристика Kia Ceed (бензин/дизель) Kia EV4 (электро) Длина кузова 4310 мм 4430 мм Колёсная база 2650 мм 2820 мм Тип двигателя ДВС, гибрид Электромотор 204 л. с. Разгон 0-100 км/ч 9-10 сек. 7,4 сек. Багажник 395 л 435 л Топливо/зарядка Бензин, дизель Зарядка 10-80% за 30 мин Запас хода 600-900 км на баке до 625 км на батарее

Советы шаг за шагом: как выбирать электрокар

Определите пробеги: если в день вы проезжаете до 200 км, хватит батареи среднего объёма (58,3 кВт⋅ч). Оцените инфраструктуру: дома или рядом должно быть место для зарядки. В России пока важна установка домашней станции. Рассчитайте расходы: электромобиль требует меньше затрат на ТО, но дороже в покупке. Подумайте о страховке: для электромобилей ОСАГО и каско пока дороже, чем для аналогичных машин с ДВС. Учтите перепродажу: спрос на "электро" в России растёт, но ликвидность ещё не сравнима с бензиновыми моделями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать электрокар без учёта возможностей зарядки.

→ Последствие: постоянные сложности с эксплуатацией.

→ Альтернатива: купить гибрид (например, Kia K4 Hybrid, который ожидается).

Ошибка: ориентироваться только на цену.

→ Последствие: слабая батарея, низкий запас хода.

→ Альтернатива: брать версию с большим аккумулятором 81,4 кВт⋅ч.

Ошибка: недооценить затраты на страховку.

→ Последствие: неожиданно высокая стоимость владения.

→ Альтернатива: сравнить предложения нескольких страховых компаний заранее.

А что если…

Если в Россию массово начнут завозить Kia EV4 через дилеров или параллельный импорт, он может заменить популярные Ceed и Cerato среди городских покупателей. Особенно в крупных городах с развитием зарядных станций.

Плюсы и минусы Kia EV4

Плюсы Минусы Экологичность, нет выхлопа Высокая цена в евро Разгон быстрее Ceed Зависимость от зарядной инфраструктуры Современный дизайн и интерьер Более дорогая страховка Просторный салон и багажник Ограниченный выбор в России Низкие расходы на обслуживание Сложности в дальних поездках

FAQ

Как выбрать между Kia K4 и EV4?

Если нужна привычная заправка и дешевле страховка, берите K4. Для любителей технологий и тихой езды подойдёт EV4.

Сколько стоит Kia EV4 в Европе?

От 37 590 евро (около 3,5-4 млн рублей по текущему курсу).

Будет ли Kia EV4 официально в России?

Пока официальных планов нет, но через параллельный импорт машина может появиться в продаже.

Мифы и правда

Миф: электромобили не подходят для зимы.

Правда: современные батареи адаптированы, но запас хода снижается на 20-30%.

Миф: обслуживание электрокара дорогое.

Правда: ТО обходится дешевле, чем у бензиновых машин, так как нет масла и сложной трансмиссии.

Миф: EV4 нельзя заряжать дома.

Правда: от обычной розетки заряд идёт, но медленно, оптимально ставить станцию.

3 факта о Kia EV4

• Разгон до "сотни" быстрее, чем у многих бензиновых хэтчбеков.

• В интерьере сочетаются три дисплея, чего не было у Ceed.

• Запас хода в 625 км почти сравним с бензиновым аналогом на полном баке.

Исторический контекст

Kia Ceed появился в 2006 году и быстро стал хитом среди европейских и российских покупателей. За почти 20 лет модель зарекомендовала себя как надёжный и доступный хэтчбек. Замена Ceed на EV4 символизирует эпоху перехода от ДВС к электромобилям — так же, как когда-то бензиновые машины вытеснили карбюраторные.