Kia сожгла мосты: бензиновый двигатель уходит, на его месте — электрический наследник

Kia представила в Европе новый электрический хэтчбек EV4, который пришёл на смену привычному Ceed. Для российского автолюбителя это событие тоже важно: модель напрямую у нас не продаётся, но тренды рынка, особенно в Европе, показывают, как будет развиваться весь автопром.
Kia Ceed долгие годы был одной из самых востребованных моделей марки в Европе, а через параллельный импорт попадал и в Россию. Теперь его место занимает полностью электрический EV4. Машина построена на платформе E-GMP и рассчитана на массовый сегмент.
По размерам EV4 заметно крупнее Ceed: длина 4430 мм, колёсная база 2820 мм. Багажник вмещает 435 литров, а колёса доступны диаметром до 19 дюймов.
Салон укомплектован медиапанелью из трёх экранов: два дисплея по 12,3 дюйма и сенсорный блок управления климатом на 5,3 дюйма. При этом физические клавиши сохранены на руле и центральной консоли.
|Характеристика
|Kia Ceed (бензин/дизель)
|Kia EV4 (электро)
|Длина кузова
|4310 мм
|4430 мм
|Колёсная база
|2650 мм
|2820 мм
|Тип двигателя
|ДВС, гибрид
|Электромотор 204 л. с.
|Разгон 0-100 км/ч
|9-10 сек.
|7,4 сек.
|Багажник
|395 л
|435 л
|Топливо/зарядка
|Бензин, дизель
|Зарядка 10-80% за 30 мин
|Запас хода
|600-900 км на баке
|до 625 км на батарее
Определите пробеги: если в день вы проезжаете до 200 км, хватит батареи среднего объёма (58,3 кВт⋅ч).
Оцените инфраструктуру: дома или рядом должно быть место для зарядки. В России пока важна установка домашней станции.
Рассчитайте расходы: электромобиль требует меньше затрат на ТО, но дороже в покупке.
Подумайте о страховке: для электромобилей ОСАГО и каско пока дороже, чем для аналогичных машин с ДВС.
Учтите перепродажу: спрос на "электро" в России растёт, но ликвидность ещё не сравнима с бензиновыми моделями.
Ошибка: выбрать электрокар без учёта возможностей зарядки.
→ Последствие: постоянные сложности с эксплуатацией.
→ Альтернатива: купить гибрид (например, Kia K4 Hybrid, который ожидается).
Ошибка: ориентироваться только на цену.
→ Последствие: слабая батарея, низкий запас хода.
→ Альтернатива: брать версию с большим аккумулятором 81,4 кВт⋅ч.
Ошибка: недооценить затраты на страховку.
→ Последствие: неожиданно высокая стоимость владения.
→ Альтернатива: сравнить предложения нескольких страховых компаний заранее.
Если в Россию массово начнут завозить Kia EV4 через дилеров или параллельный импорт, он может заменить популярные Ceed и Cerato среди городских покупателей. Особенно в крупных городах с развитием зарядных станций.
|Плюсы
|Минусы
|Экологичность, нет выхлопа
|Высокая цена в евро
|Разгон быстрее Ceed
|Зависимость от зарядной инфраструктуры
|Современный дизайн и интерьер
|Более дорогая страховка
|Просторный салон и багажник
|Ограниченный выбор в России
|Низкие расходы на обслуживание
|Сложности в дальних поездках
Как выбрать между Kia K4 и EV4?
Если нужна привычная заправка и дешевле страховка, берите K4. Для любителей технологий и тихой езды подойдёт EV4.
Сколько стоит Kia EV4 в Европе?
От 37 590 евро (около 3,5-4 млн рублей по текущему курсу).
Будет ли Kia EV4 официально в России?
Пока официальных планов нет, но через параллельный импорт машина может появиться в продаже.
Миф: электромобили не подходят для зимы.
Правда: современные батареи адаптированы, но запас хода снижается на 20-30%.
Миф: обслуживание электрокара дорогое.
Правда: ТО обходится дешевле, чем у бензиновых машин, так как нет масла и сложной трансмиссии.
Миф: EV4 нельзя заряжать дома.
Правда: от обычной розетки заряд идёт, но медленно, оптимально ставить станцию.
• Разгон до "сотни" быстрее, чем у многих бензиновых хэтчбеков.
• В интерьере сочетаются три дисплея, чего не было у Ceed.
• Запас хода в 625 км почти сравним с бензиновым аналогом на полном баке.
Kia Ceed появился в 2006 году и быстро стал хитом среди европейских и российских покупателей. За почти 20 лет модель зарекомендовала себя как надёжный и доступный хэтчбек. Замена Ceed на EV4 символизирует эпоху перехода от ДВС к электромобилям — так же, как когда-то бензиновые машины вытеснили карбюраторные.
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.