Как военный проект превратился в символ роскоши: биография легендарного автомобиля

Культовый внедорожник, известный в России как "Гелендваген", снова доказал, что время над ним невластно. На заводе в австрийском Граце выпущен юбилейный, 600-тысячный экземпляр модели. Им стал полностью электрический G580 EQ Technology в эффектном оттенке Obsidian Black Metallic.

Фото: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz G-Class

В то время как многие автомобили исчезают с конвейеров спустя десятилетия, G-Class, напротив, набирает популярность. Если от 400 до 500 тысяч машин компания выпускала три года, то следующая сотня тысяч потребовала лишь двух. Особенно показательно, что клиенты "геликов" чаще других заказывают уникальные доработки от подразделения MB Manufaktur, превращая и без того эксклюзивный внедорожник в настоящий арт-объект.

Как рождалась легенда

История G-Class тесно связана с армейскими машинами середины XX века. Ещё в 1920-х инженеры Daimler-Benz создавали высокопроходимые модели для военных нужд. Среди них выделялись трёхосный G4 и компактный G5 с полным приводом и управляемыми задними колёсами.

Официальный отсчёт начинается с конца 1960-х, когда Daimler-Benz и австрийская Steyr-Daimler-Puch начали совместную работу над новым внедорожником. Вдохновением для них стал успех Range Rover, который доказал, что автомобиль для бездорожья может быть комфортным и для города.

Уже в 1979 году серийный G-Class (W460) вышел на рынок. Первые версии отличались скромной мощностью и аскетичным салоном: кондиционер и "автомат" появились лишь спустя несколько лет, а электростеклоподъёмники — только в 1987-м.

Сравнение поколений G-Class

Параметр Ранние модели (1979) Современные версии Двигатели 72-156 л. с. до 585 л. с. (AMG) Трансмиссия подключаемый передний привод постоянный полный привод Комфорт минимальный, без "автомата" люксовый салон, мультимедиа Цена доступнее, утилитарная модель премиальный сегмент Электроверсия отсутствует G580 EQ Technology

Советы шаг за шагом: как выбирать "Гелик" в России

Определите цель: нужен ли вам статусный городской автомобиль или внедорожник для реального бездорожья. Сравните поколения: на вторичном рынке можно найти классические W463, а новые G-Class предлагают более высокий уровень комфорта. Рассмотрите альтернативы: AMG-версии для драйва, дизельные модификации для дальних поездок или электрический G580 для современных условий. Учитывайте обслуживание: оригинальные шины, масла и страховка обойдутся недёшево, но в крупных городах развитая сервисная сеть.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Покупка подержанного "Гелендвагена" без диагностики.

→ Последствие: дорогостоящий ремонт трансмиссии или кузова.

→ Альтернатива: пройти проверку в официальном сервисе или у независимого специалиста.

Ошибка: Экономия на оригинальных запчастях.

→ Последствие: снижение надёжности и безопасности.

→ Альтернатива: использовать сертифицированные детали Mercedes-Benz.

Ошибка: Игнорирование дороговизны содержания.

→ Последствие: неожиданные расходы на ТО и страховку.

→ Альтернатива: заранее рассчитать бюджет и включить расходы в план.

А что если…

А что если бы бундесвер тогда выбрал G-Class вместо VW Iltis? Возможно, автомобиль получил бы массовое армейское распространение и совсем другой облик. Но отказ военных (из-за отсутствия способности "плавать") только подчеркнул гражданский потенциал "Гелика".

Плюсы и минусы G-Class

Плюсы Минусы Легендарный статус и престиж Высокая стоимость покупки Отличная проходимость Дорогое обслуживание Долговечность конструкции Большой расход топлива Широкий выбор опций и тюнинга Крупные габариты в городе Доступность электрической версии Ограниченный выбор на рынке РФ

FAQ

Как выбрать G-Class на вторичном рынке?

Проверяйте кузов на коррозию, состояние мостов и электрики. Лучше обратиться к специалистам.

Сколько стоит новый G-Class в России?

В зависимости от версии цена варьируется от 20 млн рублей и выше. AMG-версии дороже.

Что лучше: бензиновый, дизельный или электрический "Гелик"?

Зависит от задач: дизель — для дальних поездок, бензин — для динамики, электрическая версия — для экологии и города.

Мифы и правда

Миф: G-Class создан только для бездорожья.

Правда: современные версии чаще используют как премиальный городской автомобиль.

Миф: "Гелик" не ломается.

Правда: при неправильной эксплуатации ремонт может стоить очень дорого.

Миф: это исключительно армейская машина.

Правда: гражданская версия появилась в 1979 году и быстро стала люксовой.

3 интересных факта

• В 2018 году один из "Гелендвагенов" был залит синтетической смолой и превращён в арт-объект весом 52 тонны.

• В России G-Class стабильно входит в топ-список машин, символизирующих статус и богатство.

• В 1987 году AMG впервые установила на "Гелик" двигатель V8, заложив основу будущей легенды.

