ДПС играет против слухов: привычные байки о проверках оборачиваются неожиданным финалом

Среди автомобилистов ходит немало легенд о том, что инспекторы ГАИ якобы "не имеют права" проверять тонировку или проводить освидетельствование без свидетелей. На деле всё регулируется законами и административным регламентом, и многое из популярных мифов оказывается неточным.
Расхожее мнение: без понятых проверка незаконна. На самом деле статья 25.7 КоАП позволяет инспектору выбрать: либо понятые, либо видеозапись. Если используется камера, об этом делается отметка в протоколе, а запись прилагается к делу.
Миф о том, что замеры "на месте" запрещены, не соответствует действительности. Пункт 63 регламента разрешает остановить машину для проверки. Инспектор обязан использовать только сертифицированный прибор, результаты которого и считаются решающими.
По общему правилу инспекторы не вправе останавливать машину в местах, где остановка противоречит ПДД (п. 66 регламента). Но есть исключения: предотвращение преступления или необходимость обеспечить безопасность движения. В этом случае используется патрульная машина с маячками или временные конусы.
В обычной ситуации водитель может оставаться в салоне и передавать документы через окно. Однако пункт 70 регламента перечисляет случаи, когда выйти всё же придётся:
устранение неисправности;
подозрение на опьянение;
проверка номеров агрегатов;
угроза безопасности инспектора.
|Миф
|Реальность
|Проверка на алкоголь только при свидетелях
|Достаточно видеозаписи
|Замер тонировки запрещён на дороге
|Проверка возможна прибором с сертификацией
|Нельзя останавливать под знаком "Остановка запрещена"
|Можно при угрозе безопасности, с обозначением места
|Водитель обязан выходить всегда
|Обязан только при определённых условиях
Всегда уточняйте основания для требований инспектора.
Проверяйте, используется ли видеозапись или есть понятые.
Если проводится замер тонировки — убедитесь, что прибор сертифицирован.
При остановке в "необычном" месте обращайте внимание на наличие патрульного авто и конусов.
Если просят выйти из машины, требуйте пояснить конкретное основание.
Ошибка: отказаться от проверки на алкоголь из-за отсутствия свидетелей.
Последствие: протокол о невыполнении законного требования.
Альтернатива: уточнить, ведётся ли видеозапись.
Ошибка: спорить о правомерности проверки тонировки.
Последствие: штраф и возможное задержание.
Альтернатива: потребовать измерения сертифицированным прибором.
Ошибка: игнорировать требование выйти из машины.
Последствие: административная ответственность.
Альтернатива: попросить инспектора назвать основание по регламенту.
Водитель вправе фиксировать происходящее на видео и позже обжаловать действия в суде или обратиться в ГИБДД. Наличие записи часто становится решающим аргументом.
|Плюсы
|Минусы
|Защищают права водителей
|Не всегда инспекторы действуют строго по регламенту
|Упрощают взаимодействие с ГАИ
|Требуют от водителя знаний закона
|Позволяют оспорить нарушения
|Споры занимают время и силы
Можно ли требовать понятых при проверке на алкоголь?
Да, но инспектор вправе заменить их видеозаписью.
Как проверить прибор для замера тонировки?
Он должен иметь сертификацию и отметку о поверке.
Могу ли я не выходить из машины?
Да, если нет оснований, перечисленных в п. 70 регламента.
Миф: без понятых любая проверка незаконна.
Правда: допустима замена видеозаписью.
Миф: инспекторы не имеют права замерять тонировку.
Правда: имеют, при условии применения сертифицированного прибора.
Миф: инспектор всегда может заставить выйти.
Правда: только при чётко прописанных основаниях.
Административный регламент МВД регулирует все действия инспекторов на дороге.
С 2016 года видеофиксация официально приравнена к понятым.
Замер тонировки проводится только при температуре воздуха от +5 °C.
1990-е: обязательное присутствие понятых при проверках.
2010-е: введение нормы о видеозаписи вместо свидетелей.
Сегодня: расширение перечня оснований для выхода водителя из машины.
Таким образом, большинство "запретов для инспекторов" — не более чем мифы. Реальные правила чётко описаны в законах и регламенте, и знание их помогает водителю уверенно вести себя при остановке.
