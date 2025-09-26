Шторм ударил по Toyota: запуск нового Yaris Cross завис между небом и землёй

Авто

Из-за разрушительного шторма производство на заводе Toyota в Порту-Фелисе было приостановлено на неопределённый срок. Это может привести к задержке выхода нового Yaris Cross на бразильский рынок.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тойота

Последствия непогоды

По данным CarScoops, сильный дождь и ветер привели к обрушению крыши и деформации несущих конструкций. Обломки разлетелись по территории, а в производственных цехах вода затопила оборудование. Видеозаписи из соцсетей показывают, как техника выходит из строя, а рядом с заводом стихия переворачивает автомобиль.

Люди и безопасность

О смертельных случаях не сообщалось, однако десять сотрудников получили травмы и были доставлены в больницу. В Toyota подчеркнули, что безопасность работников остаётся главным приоритетом компании, и заверили в полной поддержке сотрудников и партнёров. Доступ на предприятие ограничен для проверок, сроки возобновления работы неизвестны.

Стратегическое значение завода

Завод в Порту-Фелисе, открытый в 2016 году, ежегодно выпускает около 100 тысяч деталей, включая двигатели для Corolla и Corolla Cross. Теперь простой грозит дополнительными финансовыми затратами и необходимостью модернизации оборудования.

Удар по планам Toyota

Приостановка работы затронула выпуск Yaris Cross, который должен был появиться на рынке в октябре. Несмотря на то что сборка модели ведётся в Сорокабе, производство двигателей сосредоточено исключительно в Порту-Фелисе, что остановило выпуск автомобиля.

Мнение экспертов

Аналитики отмечают, что вынужденный простой может ударить по позициям Toyota на бразильском рынке. Срыв поставок Yaris Cross ослабит конкурентную борьбу в сегменте кроссоверов, где активно присутствуют Volkswagen, Hyundai и Jeep. Кроме того, компания может понести значительные расходы на ремонт завода и логистическую перестройку производственных цепочек. По оценкам специалистов, задержка даже на несколько месяцев способна обойтись Toyota в десятки миллионов долларов и замедлить рост продаж в регионе.

Прогноз для рынка

Эксперты считают, что временное отсутствие Yaris Cross на рынке даст преимущество конкурентам. Volkswagen T-Cross и Hyundai Creta могут укрепить позиции, а Jeep Renegade получит дополнительную долю в сегменте. Если задержка затянется, Toyota рискует потерять часть потенциальных покупателей, а возвращение утраченных позиций потребует серьёзных маркетинговых инвестиций.