Машин на складах России осталось меньше 350 тысяч: дилеры грозят срочной распродажей и ростом цен

5:23
Авто

Российский авторынок снова оказался в центре внимания — склады дилеров заметно пустеют. Если ещё в начале года в стране насчитывалось до 700 тысяч новых автомобилей, то сегодня речь идёт максимум о 350 тысячах. Для покупателей это тревожный сигнал: осенью выбор станет скромнее, а ценники — жёстче.

Автосалон
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Автосалон

Что происходит с запасами

По данным дилеров, уже к октябрю количество доступных машин может снизиться до 280-300 тысяч. Причина в том, что спрос в последние месяцы подскочил, а слухи о грядущих изменениях в утилизационном сборе подталкивают россиян к ускоренным покупкам. Люди стараются успеть до возможного роста цен.

Ассоциация "РОАД" считает, что запасов хватит на три месяца продаж, тогда как оптимальным уровнем считается два месяца. То есть пока ситуация не критическая, но рынок постепенно движется к точке, где дефицит станет ощутимым.

Разные оценки экспертов

"В октябре количество машин может сократиться до 280-300 тысяч", — отметил руководитель отдела продаж новых автомобилей группы "Рольф" Николай Иванов.

Разногласия объясняются просто: разные бренды чувствуют себя по-разному. Популярные марки уходят быстрее, а вот менее востребованные модели продолжают простаивать.

"Даже при темпах продаж в 30-40 тысяч машин в месяц, распродажа излишков может занять до года", — заявил генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Сравнение ситуации

Период Объём запасов Прогноз
Начало 2025 года 600-700 тыс. Складской профицит
Сентябрь 2025 года ~350 тыс. Баланс спроса и предложения
Октябрь 2025 года (прогноз) 280-300 тыс. Риск дефицита

Советы шаг за шагом

  • Если планируете покупку, лучше рассматривать автомобили уже сейчас.
  • При выборе модели уточняйте год выпуска — на складах много машин 2024 года.
  • Сравнивайте предложения у разных дилеров: дисбаланс брендов может дать шанс на скидку.
  • Следите за новостями об утилизационном сборе — изменения напрямую скажутся на цене.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать зимы в надежде на скидки.
    Последствие: рост цен и меньший выбор.
    Альтернатива: покупать в ближайшие месяцы.

  • Ошибка: ориентироваться только на популярные бренды.
    Последствие: риск остаться без нужной комплектации.
    Альтернатива: рассматривать менее раскрученные марки.

  • Ошибка: не проверять год выпуска.
    Последствие: покупка машины, которая уже год как числится на складе.
    Альтернатива: уточнять документы и торговаться.

А что если начнётся дефицит

В таком случае рынок войдёт в фазу роста цен. Машины станут менее доступными, а скидки и акции исчезнут. Возможен и возврат схемы предзаказов с ожиданием.

Плюсы и минусы ситуации

Для покупателей Для дилеров
Минусы: риск роста цен, сужение выбора Плюсы: возможность быстрее разгрузить склады
Плюсы: шанс на скидки на малопопулярные марки Минусы: падение гибкости предложений

FAQ

Сколько сейчас машин на складах

Около 350 тысяч по всей стране.

Какие автомобили уходят быстрее всего

Популярные марки и модели, а также машины с выгодными комплектациями.

Стоит ли ждать скидок

В ближайшее время — вряд ли. Наоборот, ожидается укрепление цен.

Мифы и правда

  • Миф: дилеры специально занижают запасы, чтобы поднять цены.
    Правда: данные подтверждают независимые ассоциации.

  • Миф: новые поставки быстро восполнят пробел.
    Правда: логистика и курс валют не позволяют быстро увеличить объём.

  • Миф: остатки 2024 года — всегда "устаревшие" машины.
    Правда: они технически новые, и нередко на них дают скидку.

Три факта

  • В 2021–2022 годах на складах фиксировался острейший дефицит — тогда запасов хватало на пару недель.
  • Средний срок хранения нового авто на складе в России сегодня — 3-6 месяцев.
  • В Европе избыточные запасы автомобилей часто приводят к обратному — демпинговым акциям.

Исторический контекст

  • В 2009 году, во время мирового кризиса, склады российских дилеров были переполнены, что вызвало рекордные скидки.
  • В 2022–2023 годах рынок пережил резкий дефицит из-за разрыва поставок.
  • В 2025-м ситуация выровнялась, но теперь рынок вновь качается в сторону ограниченности предложения.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
