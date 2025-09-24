Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розовые разбойники: редкие медузы с 21-метровыми щупальцами захватили пляжи Техаса
После смерти Градского: как изменилась жизнь вдовы композитора и встретила ли она новую любовь
Голливудский кошмар превратился в иллюзию: существо с репутацией убийцы оказалось гурманом джунглей
Ржавчина в суставах не приговор: три неочевидных решения, которые заменяют обезболивающие
A$AP Rocky о браке с Рианной: уклончивый ответ рэпера породил новые слухи
Обычный кабачок не узнать: маринад с огоньком делает его закуской №1
Ферментированная косметика: молекулы, которые делают кожу счастливой
Доллар и юань шатают рубль, а акции играют в рулетку: что ждёт инвесторов завтра
Тайна раскрыта: вот почему кошка оборачивается на кличку, даже если делает вид, что ей всё равно

Невидимая армия угонщиков охотится за премиум-классом — Porsche и Lexus исчезают без следа

Авто

Каждые 36 минут в Германии исчезает автомобиль. Для страховых компаний это превращается в миллионные убытки, а для владельцев — в повод задуматься о дополнительных мерах защиты. Несмотря на общий спад числа угонов по сравнению с прошлым годом, статистика остаётся тревожной: каждый день фиксируется около сорока случаев, вещает издание "110км.ru.".

Преступник вскрывает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Преступник вскрывает машину

Кто в зоне риска

В 2024 году в стране украли более 14 тысяч автомобилей. Общий ущерб составил почти 300 миллионов евро. Средний размер страховой выплаты — 20 700 евро, но некоторые модели обходятся страховщикам куда дороже.

Главной мишенью угонщиков остаются премиальные внедорожники и машины верхнего сегмента. В списке лидеров по угонам оказался Lexus UX. В топ-20 вошли ещё три модели марки, а также Toyota Land Cruiser и Lexus NX. Но рекордсменом по стоимости краж стал Porsche 911: каждый угон этой модели оборачивался суммой более 100 тысяч евро.

География преступлений

Статистика по регионам показывает: наиболее опасным городом остаётся Берлин. Здесь за год пропало 3855 автомобилей — более четверти всех угонов в Германии. Несмотря на снижение почти на 10% по сравнению с 2023-м, столица остаётся главным очагом риска.

Южные земли выглядят спокойнее, но тренд меняется. В Баварии и особенно в Баден-Вюртемберге число угонов растёт: в последнем — плюс 11% за год. Это означает, что география криминала становится шире.

Сравнение моделей по уровню риска

Модель авто Частота угонов Средний ущерб
Lexus UX Очень высокий ~25 000 €
Toyota Land Cruiser Высокий ~30 000 €
Lexus NX Высокий ~28 000 €
Porsche 911 Средний >100 000 €
Volkswagen Golf Средний ~18 000 €

Советы шаг за шагом: как защитить автомобиль

  1. Установить механические блокираторы руля и педалей.

  2. Использовать сигнализации нового поколения с датчиками движения.

  3. Добавить GPS-маяк для отслеживания в случае угона.

  4. Парковать машину в охраняемых гаражах или подземных стоянках.

  5. Заключать расширенную страховку "каско" с защитой от угона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить машину с ключом внутри.
    Последствие: мгновенный угон без взлома.
    Альтернатива: пользоваться бесключевым доступом только при контролируемом закрытии.

  • Ошибка: парковка во дворах без освещения.
    Последствие: повышенный интерес угонщиков.
    Альтернатива: выбирать стоянки с камерами и освещением.

  • Ошибка: экономия на сигнализации.
    Последствие: упрощённая работа для злоумышленников.
    Альтернатива: современные охранные комплексы с GSM-модулями.

А что если…

А если угон произойдёт несмотря на все меры? Здесь ключевую роль играет страхование. Полис покрывает убытки, а скидка за безаварийную езду не теряется. Это значит, что владелец не несёт прямых финансовых потерь, но моральный стресс и потраченное время никто не компенсирует.

Плюсы и минусы страховки от угона

Плюсы Минусы
Полное покрытие убытков Высокая стоимость полиса
Сохранение скидок по стажу Долгая процедура выплат
Защита независимо от региона Ограничения по редким моделям

FAQ

Как выбрать систему защиты?
Лучше комбинировать механические и электронные средства: блокиратор + сигнализация + GPS.

Сколько стоит страховой полис с защитой от угона?
В среднем от 600 до 1200 евро в год, в зависимости от модели и региона.

Что лучше — механическая защита или электронная?
Наибольшую эффективность даёт сочетание двух типов, поскольку механика мешает времени угона, а электроника помогает отследить машину.

Мифы и правда

  • Миф: угоняют только дорогие машины.
    Правда: воров интересуют и массовые модели вроде Volkswagen Golf — их проще перепродать.

  • Миф: сигнализация полностью защитит от угона.
    Правда: профессионалы умеют обходить простые системы, нужна комбинация мер.

  • Миф: в деревнях угонов нет.
    Правда: статистика фиксирует рост числа краж в малых городах и южных землях.

Три интересных факта

  1. Самый быстрый зафиксированный угон Lexus занял всего 2 минуты.

  2. В Германии действует специальный полицейский отдел по борьбе с автомобильной преступностью.

  3. Более 60% угнанных авто вывозятся за границу в первые трое суток.

Исторический контекст

  • 1990-е: массовые угоны автомобилей в Восточной Германии после объединения страны.

  • 2000-е: рост числа краж с использованием электронных код-грабберов.

  • 2010-е: активное развитие сигнализаций и GPS-систем, но и новые методы угона через "relay-атаки".

Рост числа угонов в отдельных регионах Германии показывает, что преступники адаптируются к новым условиям и активно ищут менее защищённые цели. Поэтому эксперты рекомендуют рассматривать защиту автомобиля не как одноразовую меру, а как систему, которую нужно регулярно обновлять и усиливать.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Мир. Новости мира
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Домашние животные
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Голливудский кошмар превратился в иллюзию: существо с репутацией убийцы оказалось гурманом джунглей
Ржавчина в суставах не приговор: три неочевидных решения, которые заменяют обезболивающие
A$AP Rocky о браке с Рианной: уклончивый ответ рэпера породил новые слухи
Обычный кабачок не узнать: маринад с огоньком делает его закуской №1
Ферментированная косметика: молекулы, которые делают кожу счастливой
Доллар и юань шатают рубль, а акции играют в рулетку: что ждёт инвесторов завтра
Тайна раскрыта: вот почему кошка оборачивается на кличку, даже если делает вид, что ей всё равно
Хвойное золото с запахом цитрусов: почему за лимонным кипарисом гоняются садоводы
Вся элита российской эстрады стала картонными фигурами: Семенович первой идёт в суд
Ходи голой по квартире! Киркоров удивил Бузову неожиданным предложением – что ответила певица
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.