Собрались в дальнюю поездку? Вот что нужно проверить перед выездом

Перед дальней поездкой автомобиль должен пройти полную проверку. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Механик

По его словам, невозможно ограничиться осмотром одной детали или системы.

"Проверять нужно все в комплексе: двигатель, масло, тормозную жидкость, тормозную систему, ходовую часть. Если проверить только подвеску, но пропустить тормоза — может случиться беда. Если двигатель расходует масло, а владелец этого не заметил, он рискует остаться на трассе с серьезной поломкой. Поэтому к дальней дороге машину проверяют целиком", — отметил эксперт.

Славнов подчеркнул, что даже при полной проверке возможны непредвиденные ситуации.

"Машину осмотрели, она исправна, но через 50 километров водитель может наехать на гвоздь и пробить колесо. Поэтому в дороге обязательно должна быть запаска или ремкомплект. Без этого водитель подвергает риску себя и пассажиров", — пояснил он.

По закону в автомобиле всегда должны быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. За их отсутствие предусмотрен штраф. Также эксперт посоветовал взять с собой воду и необходимые лекарства.