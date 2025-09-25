Этот внедорожник умеет танцевать на месте и проезжает 1200 км без дозаправки

Китайская компания Chery представила новый внедорожник Fulwin X3L, который обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер года. Дизайн, напоминающий легендарные Land Rover Defender и Mercedes G-Class, мощная гибридная установка и рекордный запас хода делают модель уникальным предложением в своём сегменте.
Fulwin X3L построен на базе модели iCar 03T, но под новым брендом и с обновлённым позиционированием. Визуально автомобиль сразу узнаётся по квадратным очертаниям кузова и вертикальным линиям, которые создают образ классического внедорожника.
Габариты впечатляют: длина — 4545 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1815 мм, колёсная база — 2783 мм. Это обеспечивает просторный салон и удобство для пассажиров на длинных маршрутах.
Главная особенность Fulwin X3L — гибридная система Chery Kunpeng Golden Range Extender. В её составе:
1,5-литровый турбодвигатель на 154 л. с.;
задний электромотор мощностью 248 л. с.;
в полноприводной версии добавляется второй электромотор, доводящий общую мощность до 422 л. с.
Крутящий момент достигает 505 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды. Такие показатели выводят модель на уровень с премиальными внедорожниками.
На электротяге Fulwin X3L может проехать от 135 до 215 км в зависимости от версии. При использовании ДВС и бака общий запас хода достигает 1200 км. Это даёт возможность без проблем преодолевать большие расстояния, включая бездорожье, где станции зарядки недоступны.
Модель получила целый набор специальных режимов для пересечённой местности:
"танковый разворот" для узких участков;
круиз-контроль по бездорожью;
режим малой скорости для преодоления препятствий.
Дополнительно доступны подножки, боковая дверь багажного отделения и фирменные комплекты для внедорожного тюнинга. Всё это делает Fulwin X3L удобным инструментом не только для города, но и для активного отдыха.
Салон автомобиля сочетает простоту и функциональность. В центре внимания — 15,6-дюймовый мультимедийный экран и компактная цифровая панель приборов. Прямоугольные дефлекторы и прочное рулевое колесо подчёркивают утилитарный стиль, а эргономика адаптирована для длительных поездок.
|Модель
|Мощность
|Разгон 0-100 км/ч
|Запас хода
|Chery Fulwin X3L
|422 л. с.
|4,7 с
|до 1200 км
|Land Rover Defender (баз.)
|300 л. с.
|7,1 с
|~800 км
|Mercedes G-Class (баз.)
|421 л. с.
|5,9 с
|~750 км
Определите, нужен ли полный привод: версия 4x4 мощнее и динамичнее.
Рассчитайте маршруты — если часто ездите далеко, запас хода станет решающим аргументом.
Сравните комплектации: базовая уже оснащена внедорожными функциями.
Учитывайте расходы на страховку — мощный двигатель влияет на тариф.
При выборе аксессуаров обратите внимание на фирменные внедорожные наборы.
Ошибка: брать заднеприводную версию для тяжёлого бездорожья.
Последствие: ограниченные возможности проходимости.
Альтернатива: полный привод с двумя электромоторами.
Ошибка: недооценивать запас хода в электроверсии.
Последствие: неудобства при поездках по трассе.
Альтернатива: использовать гибридную установку с ДВС.
Ошибка: выбирать модель без внедорожных пакетов.
Последствие: меньше возможностей для тюнинга.
Альтернатива: комплекты off-road от производителя.
А что если Fulwin X3L выйдет в Европе? С учётом цены от $16 800 он способен привлечь внимание покупателей, которые ищут альтернативу дорогим Defender и G-Class. При правильной локализации модель может изменить расклад в сегменте.
|Плюсы
|Минусы
|Дизайн в стиле Defender
|Китайский бренд пока не столь престижен
|Мощность 422 л. с.
|Возможные сомнения в долговечности электроники
|Разгон 0-100 км/ч за 4,7 с
|Нет полностью электрической версии
|Запас хода до 1200 км
|Ограниченная дилерская сеть за рубежом
|Цена от $16 800
|Конкуренция с премиум-брендами
Сколько стоит Chery Fulwin X3L?
Цена варьируется от $16 800 до $21 000.
Какой запас хода у Fulwin X3L?
На электротяге 135-215 км, в гибридном режиме до 1200 км.
С чем конкурирует Fulwin X3L?
С Land Rover Defender и Mercedes G-Class, предлагая схожий образ при более низкой цене.
Миф: внедорожник за $20 000 не может быть мощным.
Правда: Fulwin X3L развивает 422 л. с. и разгоняется за 4,7 секунды.
Миф: гибриды не подходят для бездорожья.
Правда: внедорожные режимы и полный привод делают модель универсальной.
Миф: доступный внедорожник не может быть стильным.
Правда: квадратный дизайн Fulwin X3L вдохновлён премиальными моделями.
Fulwin X3L стал первой моделью Chery, предложенной как альтернатива Defender.
"Танковый разворот" обычно встречается у премиальных внедорожников, но здесь он доступен в базе.
Суммарная мощность 422 л. с. — рекордная для внедорожников в этом ценовом сегменте.
2010-е — активное развитие линейки Chery Tiggo.
2023 год — запуск бренда iCar.
2025 год — премьера Fulwin X3L как новой доступной альтернативы премиальным внедорожникам.
