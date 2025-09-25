Этот внедорожник умеет танцевать на месте и проезжает 1200 км без дозаправки

Китайская компания Chery представила новый внедорожник Fulwin X3L, который обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер года. Дизайн, напоминающий легендарные Land Rover Defender и Mercedes G-Class, мощная гибридная установка и рекордный запас хода делают модель уникальным предложением в своём сегменте.

Дизайн и размеры

Fulwin X3L построен на базе модели iCar 03T, но под новым брендом и с обновлённым позиционированием. Визуально автомобиль сразу узнаётся по квадратным очертаниям кузова и вертикальным линиям, которые создают образ классического внедорожника.

Габариты впечатляют: длина — 4545 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1815 мм, колёсная база — 2783 мм. Это обеспечивает просторный салон и удобство для пассажиров на длинных маршрутах.

Моторы и динамика

Главная особенность Fulwin X3L — гибридная система Chery Kunpeng Golden Range Extender. В её составе:

1,5-литровый турбодвигатель на 154 л. с.;

задний электромотор мощностью 248 л. с.;

в полноприводной версии добавляется второй электромотор, доводящий общую мощность до 422 л. с.

Крутящий момент достигает 505 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды. Такие показатели выводят модель на уровень с премиальными внедорожниками.

Запас хода

На электротяге Fulwin X3L может проехать от 135 до 215 км в зависимости от версии. При использовании ДВС и бака общий запас хода достигает 1200 км. Это даёт возможность без проблем преодолевать большие расстояния, включая бездорожье, где станции зарядки недоступны.

Оснащение и внедорожные функции

Модель получила целый набор специальных режимов для пересечённой местности:

"танковый разворот" для узких участков;

круиз-контроль по бездорожью;

режим малой скорости для преодоления препятствий.

Дополнительно доступны подножки, боковая дверь багажного отделения и фирменные комплекты для внедорожного тюнинга. Всё это делает Fulwin X3L удобным инструментом не только для города, но и для активного отдыха.

Интерьер

Салон автомобиля сочетает простоту и функциональность. В центре внимания — 15,6-дюймовый мультимедийный экран и компактная цифровая панель приборов. Прямоугольные дефлекторы и прочное рулевое колесо подчёркивают утилитарный стиль, а эргономика адаптирована для длительных поездок.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность Разгон 0-100 км/ч Запас хода Chery Fulwin X3L 422 л. с. 4,7 с до 1200 км Land Rover Defender (баз.) 300 л. с. 7,1 с ~800 км Mercedes G-Class (баз.) 421 л. с. 5,9 с ~750 км

Советы шаг за шагом при выборе Fulwin X3L

Определите, нужен ли полный привод: версия 4x4 мощнее и динамичнее. Рассчитайте маршруты — если часто ездите далеко, запас хода станет решающим аргументом. Сравните комплектации: базовая уже оснащена внедорожными функциями. Учитывайте расходы на страховку — мощный двигатель влияет на тариф. При выборе аксессуаров обратите внимание на фирменные внедорожные наборы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать заднеприводную версию для тяжёлого бездорожья.

Последствие: ограниченные возможности проходимости.

Альтернатива: полный привод с двумя электромоторами.

Ошибка: недооценивать запас хода в электроверсии.

Последствие: неудобства при поездках по трассе.

Альтернатива: использовать гибридную установку с ДВС.

Ошибка: выбирать модель без внедорожных пакетов.

Последствие: меньше возможностей для тюнинга.

Альтернатива: комплекты off-road от производителя.

А что если…

А что если Fulwin X3L выйдет в Европе? С учётом цены от $16 800 он способен привлечь внимание покупателей, которые ищут альтернативу дорогим Defender и G-Class. При правильной локализации модель может изменить расклад в сегменте.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Дизайн в стиле Defender Китайский бренд пока не столь престижен Мощность 422 л. с. Возможные сомнения в долговечности электроники Разгон 0-100 км/ч за 4,7 с Нет полностью электрической версии Запас хода до 1200 км Ограниченная дилерская сеть за рубежом Цена от $16 800 Конкуренция с премиум-брендами

FAQ

Сколько стоит Chery Fulwin X3L?

Цена варьируется от $16 800 до $21 000.

Какой запас хода у Fulwin X3L?

На электротяге 135-215 км, в гибридном режиме до 1200 км.

С чем конкурирует Fulwin X3L?

С Land Rover Defender и Mercedes G-Class, предлагая схожий образ при более низкой цене.

Мифы и правда

Миф: внедорожник за $20 000 не может быть мощным.

Правда: Fulwin X3L развивает 422 л. с. и разгоняется за 4,7 секунды.

Миф: гибриды не подходят для бездорожья.

Правда: внедорожные режимы и полный привод делают модель универсальной.

Миф: доступный внедорожник не может быть стильным.

Правда: квадратный дизайн Fulwin X3L вдохновлён премиальными моделями.

3 интересных факта

Fulwin X3L стал первой моделью Chery, предложенной как альтернатива Defender. "Танковый разворот" обычно встречается у премиальных внедорожников, но здесь он доступен в базе. Суммарная мощность 422 л. с. — рекордная для внедорожников в этом ценовом сегменте.

