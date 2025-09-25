Этот внедорожник умеет танцевать на месте и проезжает 1200 км без дозаправки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Китайская компания Chery представила новый внедорожник Fulwin X3L, который обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер года. Дизайн, напоминающий легендарные Land Rover Defender и Mercedes G-Class, мощная гибридная установка и рекордный запас хода делают модель уникальным предложением в своём сегменте.

Внедорожник в горах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Внедорожник в горах

Дизайн и размеры

Fulwin X3L построен на базе модели iCar 03T, но под новым брендом и с обновлённым позиционированием. Визуально автомобиль сразу узнаётся по квадратным очертаниям кузова и вертикальным линиям, которые создают образ классического внедорожника.

Габариты впечатляют: длина — 4545 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1815 мм, колёсная база — 2783 мм. Это обеспечивает просторный салон и удобство для пассажиров на длинных маршрутах.

Моторы и динамика

Главная особенность Fulwin X3L — гибридная система Chery Kunpeng Golden Range Extender. В её составе:

  • 1,5-литровый турбодвигатель на 154 л. с.;

  • задний электромотор мощностью 248 л. с.;

  • в полноприводной версии добавляется второй электромотор, доводящий общую мощность до 422 л. с.

Крутящий момент достигает 505 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,7 секунды. Такие показатели выводят модель на уровень с премиальными внедорожниками.

Запас хода

На электротяге Fulwin X3L может проехать от 135 до 215 км в зависимости от версии. При использовании ДВС и бака общий запас хода достигает 1200 км. Это даёт возможность без проблем преодолевать большие расстояния, включая бездорожье, где станции зарядки недоступны.

Оснащение и внедорожные функции

Модель получила целый набор специальных режимов для пересечённой местности:

  • "танковый разворот" для узких участков;

  • круиз-контроль по бездорожью;

  • режим малой скорости для преодоления препятствий.

Дополнительно доступны подножки, боковая дверь багажного отделения и фирменные комплекты для внедорожного тюнинга. Всё это делает Fulwin X3L удобным инструментом не только для города, но и для активного отдыха.

Интерьер

Салон автомобиля сочетает простоту и функциональность. В центре внимания — 15,6-дюймовый мультимедийный экран и компактная цифровая панель приборов. Прямоугольные дефлекторы и прочное рулевое колесо подчёркивают утилитарный стиль, а эргономика адаптирована для длительных поездок.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность Разгон 0-100 км/ч Запас хода
Chery Fulwin X3L 422 л. с. 4,7 с до 1200 км
Land Rover Defender (баз.) 300 л. с. 7,1 с ~800 км
Mercedes G-Class (баз.) 421 л. с. 5,9 с ~750 км

Советы шаг за шагом при выборе Fulwin X3L

  1. Определите, нужен ли полный привод: версия 4x4 мощнее и динамичнее.

  2. Рассчитайте маршруты — если часто ездите далеко, запас хода станет решающим аргументом.

  3. Сравните комплектации: базовая уже оснащена внедорожными функциями.

  4. Учитывайте расходы на страховку — мощный двигатель влияет на тариф.

  5. При выборе аксессуаров обратите внимание на фирменные внедорожные наборы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: брать заднеприводную версию для тяжёлого бездорожья.
    Последствие: ограниченные возможности проходимости.
    Альтернатива: полный привод с двумя электромоторами.

  • Ошибка: недооценивать запас хода в электроверсии.
    Последствие: неудобства при поездках по трассе.
    Альтернатива: использовать гибридную установку с ДВС.

  • Ошибка: выбирать модель без внедорожных пакетов.
    Последствие: меньше возможностей для тюнинга.
    Альтернатива: комплекты off-road от производителя.

А что если…

А что если Fulwin X3L выйдет в Европе? С учётом цены от $16 800 он способен привлечь внимание покупателей, которые ищут альтернативу дорогим Defender и G-Class. При правильной локализации модель может изменить расклад в сегменте.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Дизайн в стиле Defender Китайский бренд пока не столь престижен
Мощность 422 л. с. Возможные сомнения в долговечности электроники
Разгон 0-100 км/ч за 4,7 с Нет полностью электрической версии
Запас хода до 1200 км Ограниченная дилерская сеть за рубежом
Цена от $16 800 Конкуренция с премиум-брендами

FAQ

Сколько стоит Chery Fulwin X3L?
Цена варьируется от $16 800 до $21 000.

Какой запас хода у Fulwin X3L?
На электротяге 135-215 км, в гибридном режиме до 1200 км.

С чем конкурирует Fulwin X3L?
С Land Rover Defender и Mercedes G-Class, предлагая схожий образ при более низкой цене.

Мифы и правда

  • Миф: внедорожник за $20 000 не может быть мощным.
    Правда: Fulwin X3L развивает 422 л. с. и разгоняется за 4,7 секунды.

  • Миф: гибриды не подходят для бездорожья.
    Правда: внедорожные режимы и полный привод делают модель универсальной.

  • Миф: доступный внедорожник не может быть стильным.
    Правда: квадратный дизайн Fulwin X3L вдохновлён премиальными моделями.

3 интересных факта

  1. Fulwin X3L стал первой моделью Chery, предложенной как альтернатива Defender.

  2. "Танковый разворот" обычно встречается у премиальных внедорожников, но здесь он доступен в базе.

  3. Суммарная мощность 422 л. с. — рекордная для внедорожников в этом ценовом сегменте.

Исторический контекст

  • 2010-е — активное развитие линейки Chery Tiggo.

  • 2023 год — запуск бренда iCar.

  • 2025 год — премьера Fulwin X3L как новой доступной альтернативы премиальным внедорожникам.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
