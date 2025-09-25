Скорость самолёта и ярость электричества: новый зверь из Китая переплюнул легенды автоспорта

Китайская компания BYD вновь удивила автомобильный мир: её электрический гиперкар YangWang U9 Xtreme установил рекорд скорости, показав результат, который ещё недавно казался фантастическим для электромобилей. Новинка доказала, что современные аккумуляторные технологии и инженерные решения позволяют конкурировать и даже опережать самых именитых производителей суперов.
На тестовом полигоне в немецком Папенбурге YangWang U9 Xtreme разогнался до 496,2 км/ч. Этот показатель превзошёл результат Bugatti Chiron Super Sport 300+, установленный в 2019 году. За рулём был гонщик Марк Бассенг, которому пришлось остановить разгон у отметки 496 км/ч из-за ограничений трассы и соображений безопасности. Но эксперты уверены: машина могла достичь и символических 500 км/ч.
YangWang U9 Xtreme построен на уникальной платформе BYD с электрической архитектурой 1200 вольт. Это первый серийный автомобиль в мире с таким решением.
Модель получила четыре независимых электродвигателя, суммарная мощность которых составила почти 3000 л. с. Для сравнения: базовый U9 имеет всего 1288 л. с. Благодаря плотной конструкции аккумуляторных ячеек улучшены не только показатели мощности, но и стабильность распределения энергии.
|Модель
|Максимальная скорость
|Время на Нюрбургринге
|Мощность
|YangWang U9 Xtreme
|496 км/ч
|6:59,157
|2978 л. с.
|Bugatti Chiron Super Sport 300+
|490 км/ч
|нет данных
|1600 л. с.
|Xiaomi SU7 Ultra
|435 км/ч (ограничение)
|7:04,957
|1500 л. с.
YangWang U9 Xtreme не только установил рекорд скорости, но и побил время Xiaomi SU7 Ultra на Северной петле Нюрбургринга, став первым электромобилем, уложившимся в 7 минут.
Используйте зарядные станции высокой мощности (не ниже 800 В), чтобы раскрыть потенциал батареи.
Регулярно обновляйте программное обеспечение, так как BYD активно дорабатывает систему управления.
Следите за шинами: на скоростях свыше 300 км/ч давление и износ критически важны.
Устанавливайте сертифицированные карбон-керамические тормоза для длительных трековых заездов.
Храните автомобиль в помещении с контролем температуры, чтобы продлить срок службы аккумуляторов.
Игнорирование правильной зарядки → снижение ресурса батареи → использование фирменных зарядных модулей BYD.
Экономия на обслуживании → повышенный риск перегрева на треке → обращение в сертифицированные сервисы для электромобилей.
Установка неоригинальных шин → потеря управляемости на высоких скоростях → покупка шин Michelin Pilot Sport EV или Pirelli P Zero Elect.
До недавнего времени считалось, что рекорды скорости принадлежат исключительно гиперкарам с двигателями внутреннего сгорания. Но результат YangWang U9 Xtreme меняет картину: теперь именно электромобили становятся новым стандартом. Если тенденция сохранится, в ближайшие 10 лет мы можем увидеть серийные электрокары с максимальной скоростью свыше 500 км/ч.
|Плюсы
|Минусы
|Рекордная скорость и динамика
|Ограниченный выпуск (30 экземпляров)
|Уникальная архитектура 1200 В
|Высокая цена (пока не объявлена, но ожидается несколько млн долларов)
|Современные аккумуляторы с повышенной плотностью
|Сложность обслуживания и ремонта
|Победа на Нюрбургринге
|Ограниченная инфраструктура зарядок для полной мощности
Сколько будет стоить YangWang U9 Xtreme?
Цена пока официально не объявлена, но эксперты ожидают уровень в 3-4 млн долларов.
Можно ли будет купить его в России?
Вероятнее всего — только через частные поставки, так как официальных поставок в РФ не планируется.
Что быстрее — Tesla Roadster или YangWang U9 Xtreme?
Tesla Roadster второго поколения обещает до 400 км/ч, но U9 Xtreme уже превысил 490 км/ч, оставив конкурента позади.
Миф: электромобили не могут конкурировать с бензиновыми гиперкарами.
Правда: YangWang U9 Xtreme показал, что электротяга может быть быстрее и эффективнее.
Миф: аккумуляторы не выдерживают нагрузок на треке.
Правда: новые технологии охлаждения и архитектура 1200 В позволяют безопасно ездить на предельных скоростях.
Миф: китайские бренды не способны делать суперкары.
Правда: BYD доказал обратное, побив рекорд Bugatti.
Разгон до 300 км/ч U9 Xtreme показывает быстрее, чем многие самолёты при взлёте.
Каждое колесо имеет свой электродвигатель и систему векторизации тяги.
Для достижения рекорда использовались специальные шины, созданные совместно с Michelin.
2005 год — Bugatti Veyron впервые преодолел отметку 400 км/ч.
2010 год — SSC Ultimate Aero удерживал титул самого быстрого авто.
2019 год — Bugatti Chiron Super Sport 300+ показал 490 км/ч.
2025 год — BYD YangWang U9 Xtreme разогнался до 496 км/ч, открыв новую эру электромобилей.
