Скорость самолёта и ярость электричества: новый зверь из Китая переплюнул легенды автоспорта

Авто

Китайская компания BYD вновь удивила автомобильный мир: её электрический гиперкар YangWang U9 Xtreme установил рекорд скорости, показав результат, который ещё недавно казался фантастическим для электромобилей. Новинка доказала, что современные аккумуляторные технологии и инженерные решения позволяют конкурировать и даже опережать самых именитых производителей суперов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спорткар в вечернем городе

Рекорд скорости: новый этап в истории электромобилей

На тестовом полигоне в немецком Папенбурге YangWang U9 Xtreme разогнался до 496,2 км/ч. Этот показатель превзошёл результат Bugatti Chiron Super Sport 300+, установленный в 2019 году. За рулём был гонщик Марк Бассенг, которому пришлось остановить разгон у отметки 496 км/ч из-за ограничений трассы и соображений безопасности. Но эксперты уверены: машина могла достичь и символических 500 км/ч.

Технические особенности гиперкара

YangWang U9 Xtreme построен на уникальной платформе BYD с электрической архитектурой 1200 вольт. Это первый серийный автомобиль в мире с таким решением.

Модель получила четыре независимых электродвигателя, суммарная мощность которых составила почти 3000 л. с. Для сравнения: базовый U9 имеет всего 1288 л. с. Благодаря плотной конструкции аккумуляторных ячеек улучшены не только показатели мощности, но и стабильность распределения энергии.

Сравнение с конкурентами

Модель Максимальная скорость Время на Нюрбургринге Мощность YangWang U9 Xtreme 496 км/ч 6:59,157 2978 л. с. Bugatti Chiron Super Sport 300+ 490 км/ч нет данных 1600 л. с. Xiaomi SU7 Ultra 435 км/ч (ограничение) 7:04,957 1500 л. с.

YangWang U9 Xtreme не только установил рекорд скорости, но и побил время Xiaomi SU7 Ultra на Северной петле Нюрбургринга, став первым электромобилем, уложившимся в 7 минут.

Советы шаг за шагом: как ухаживать за электроспорткаром

Используйте зарядные станции высокой мощности (не ниже 800 В), чтобы раскрыть потенциал батареи. Регулярно обновляйте программное обеспечение, так как BYD активно дорабатывает систему управления. Следите за шинами: на скоростях свыше 300 км/ч давление и износ критически важны. Устанавливайте сертифицированные карбон-керамические тормоза для длительных трековых заездов. Храните автомобиль в помещении с контролем температуры, чтобы продлить срок службы аккумуляторов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование правильной зарядки → снижение ресурса батареи → использование фирменных зарядных модулей BYD.

Экономия на обслуживании → повышенный риск перегрева на треке → обращение в сертифицированные сервисы для электромобилей.

Установка неоригинальных шин → потеря управляемости на высоких скоростях → покупка шин Michelin Pilot Sport EV или Pirelli P Zero Elect.

А что если электромобили будут быстрее бензиновых?

До недавнего времени считалось, что рекорды скорости принадлежат исключительно гиперкарам с двигателями внутреннего сгорания. Но результат YangWang U9 Xtreme меняет картину: теперь именно электромобили становятся новым стандартом. Если тенденция сохранится, в ближайшие 10 лет мы можем увидеть серийные электрокары с максимальной скоростью свыше 500 км/ч.

Плюсы и минусы YangWang U9 Xtreme

Плюсы Минусы Рекордная скорость и динамика Ограниченный выпуск (30 экземпляров) Уникальная архитектура 1200 В Высокая цена (пока не объявлена, но ожидается несколько млн долларов) Современные аккумуляторы с повышенной плотностью Сложность обслуживания и ремонта Победа на Нюрбургринге Ограниченная инфраструктура зарядок для полной мощности

FAQ

Сколько будет стоить YangWang U9 Xtreme?

Цена пока официально не объявлена, но эксперты ожидают уровень в 3-4 млн долларов.

Можно ли будет купить его в России?

Вероятнее всего — только через частные поставки, так как официальных поставок в РФ не планируется.

Что быстрее — Tesla Roadster или YangWang U9 Xtreme?

Tesla Roadster второго поколения обещает до 400 км/ч, но U9 Xtreme уже превысил 490 км/ч, оставив конкурента позади.

Мифы и правда

Миф: электромобили не могут конкурировать с бензиновыми гиперкарами.

Правда: YangWang U9 Xtreme показал, что электротяга может быть быстрее и эффективнее.

Миф: аккумуляторы не выдерживают нагрузок на треке.

Правда: новые технологии охлаждения и архитектура 1200 В позволяют безопасно ездить на предельных скоростях.

Миф: китайские бренды не способны делать суперкары.

Правда: BYD доказал обратное, побив рекорд Bugatti.

3 интересных факта

Разгон до 300 км/ч U9 Xtreme показывает быстрее, чем многие самолёты при взлёте. Каждое колесо имеет свой электродвигатель и систему векторизации тяги. Для достижения рекорда использовались специальные шины, созданные совместно с Michelin.

Исторический контекст: путь к рекордам