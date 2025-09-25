Спрятанный на виду? BMW готовит обновление для i4

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

BMW не впервые использует рекламу и тизеры, чтобы заинтриговать публику. В этот раз в роликах, посвящённых технологиям помощи водителю, зрители заметили необычный седан. Многие решили, что это ранний намёк на будущий BMW i4, главный электрический седан компании.

BMW i4, седан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
BMW i4, седан

Что известно о загадочной модели

Компания показала анимированную визуализацию, которая не совпадает с дизайном современных серийных BMW. Линии кузова и световые элементы напоминают стиль Neue Klasse — концепции, на основе которой разрабатывается новое поколение электромобилей. Однако сам производитель никак не подтвердил связь тизера с конкретной моделью.

Вполне возможно, что перед нами не готовая версия автомобиля, а лишь художественный образ для демонстрации цифровых ассистентов. Но внимательные фанаты отметили: пропорции кузова и характерная оптика указывают именно на седан i4.

Роль i4 в линейке BMW

Для немецкой марки i4 — не просто ещё один электромобиль. Это спортивный седан, который напрямую конкурирует с Tesla Model 3. Модель сочетает высокие динамические характеристики и узнаваемый стиль BMW, сохраняя при этом ориентацию на массового покупателя.

Компания активно продвигает выгодные условия аренды и финансирования, чтобы расширить аудиторию и сделать премиальный электрокар доступнее. При этом BMW параллельно развивает несколько направлений: электромобили, гибриды и водородные решения.

Сравнение

Характеристика BMW i4 Tesla Model 3
Тип кузова Спортивный седан Спортивный седан
Запас хода До 590 км До 629 км
Разгон 0-100 км/ч 3,9-5,7 сек (в зависимости от версии) 3,1-6,1 сек
Дизайн Классический стиль BMW с акцентом на спорт Минимализм и аэродинамика
Продвижение Акцент на премиальность и бренд Ставка на технологии и цену

Советы шаг за шагом: как выбирать электроседан

  1. Определите приоритет — динамика или экономичность.

  2. Сравните запас хода: BMW i4 подойдёт тем, кто ценит комфорт, Tesla Model 3 — тем, кто делает акцент на дальние поездки.

  3. Обратите внимание на сервис: у BMW развитая сеть дилеров, у Tesla — фирменные сервисные центры и обновления по воздуху.

  4. Рассчитайте бюджет: у BMW больше премиальных опций, но и выше стартовая цена; у Tesla — доступнее базовые версии.

  5. Протестируйте обе модели: ощущение от вождения часто решает больше, чем характеристики на бумаге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать электромобиль только по запасу хода.
    Последствие: переплата за характеристики, которые не используются.
    Альтернатива: учитывать условия эксплуатации и частоту поездок.

  • Ошибка: недооценивать инфраструктуру зарядки.
    Последствие: сложности с дальними путешествиями.
    Альтернатива: использовать карты зарядных станций, устанавливать домашние зарядные устройства.

  • Ошибка: брать электрокар без учёта стоимости страховки.
    Последствие: неожиданные расходы.
    Альтернатива: заранее уточнить тарифы у страховщиков.

А что если…

А что если тизер действительно показывает новый i4? Тогда публику ждёт седан, в котором соединят спортивный дух BMW и новейшие технологии Neue Klasse. Такой шаг может стать ответом на растущее давление со стороны Tesla, BYD и других производителей.

Плюсы и минусы

Плюсы BMW i4 Минусы BMW i4
Динамика и управляемость Более высокая цена
Привычный премиальный интерьер Меньший запас хода, чем у Tesla
Сервис и дилерская сеть Ограниченный выбор зарядных решений
Активные ассистенты водителя Более тяжёлый кузов
Выгодные лизинговые программы Зависимость от будущих обновлений

FAQ

Как выбрать между BMW i4 и Tesla Model 3?
Сравните приоритеты: комфорт и имидж — в пользу BMW, технологии и цена — у Tesla.

Сколько стоит BMW i4?
Цена варьируется от 6 до 9 млн рублей в зависимости от комплектации.

Что лучше для города: i4 или Model 3?
Для городских поездок удобнее i4 с его комфортной подвеской и сервисной сетью. Tesla выигрывает в плане цифровых функций.

Мифы и правда

• Миф: электромобили не подходят для зимы.
Правда: i4 имеет систему подогрева батареи и салона, рассчитанную на холодный климат.

• Миф: обслуживание электрокара дороже.
Правда: у электромобиля меньше расходных материалов, ТО обходится дешевле.

• Миф: электромобили быстро теряют мощность.
Правда: современные батареи рассчитаны на срок службы более 8 лет.

Интересные факты

  1. BMW i4 — первый полностью электрический седан бренда.

  2. В 2023 году модель стала лидером продаж среди электромобилей BMW.

  3. В рекламных материалах i4 часто используют вместе с iX как символы новой эры марки.

Исторический контекст

  • 1972 год: BMW впервые представила концепт электрического автомобиля на Олимпиаде в Мюнхене.

  • 2013 год: запуск i3 — первого массового электрокара BMW.

  • 2021 год: дебют i4, начавшего конкуренцию с Tesla Model 3.

  • 2023 год: объявлено о развитии платформы Neue Klasse.

  • 2024 год: ожидается показ новых электроседанов на её основе.

