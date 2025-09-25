Спрятанный на виду? BMW готовит обновление для i4

BMW не впервые использует рекламу и тизеры, чтобы заинтриговать публику. В этот раз в роликах, посвящённых технологиям помощи водителю, зрители заметили необычный седан. Многие решили, что это ранний намёк на будущий BMW i4, главный электрический седан компании.
Компания показала анимированную визуализацию, которая не совпадает с дизайном современных серийных BMW. Линии кузова и световые элементы напоминают стиль Neue Klasse — концепции, на основе которой разрабатывается новое поколение электромобилей. Однако сам производитель никак не подтвердил связь тизера с конкретной моделью.
Вполне возможно, что перед нами не готовая версия автомобиля, а лишь художественный образ для демонстрации цифровых ассистентов. Но внимательные фанаты отметили: пропорции кузова и характерная оптика указывают именно на седан i4.
Для немецкой марки i4 — не просто ещё один электромобиль. Это спортивный седан, который напрямую конкурирует с Tesla Model 3. Модель сочетает высокие динамические характеристики и узнаваемый стиль BMW, сохраняя при этом ориентацию на массового покупателя.
Компания активно продвигает выгодные условия аренды и финансирования, чтобы расширить аудиторию и сделать премиальный электрокар доступнее. При этом BMW параллельно развивает несколько направлений: электромобили, гибриды и водородные решения.
|Характеристика
|BMW i4
|Tesla Model 3
|Тип кузова
|Спортивный седан
|Спортивный седан
|Запас хода
|До 590 км
|До 629 км
|Разгон 0-100 км/ч
|3,9-5,7 сек (в зависимости от версии)
|3,1-6,1 сек
|Дизайн
|Классический стиль BMW с акцентом на спорт
|Минимализм и аэродинамика
|Продвижение
|Акцент на премиальность и бренд
|Ставка на технологии и цену
Определите приоритет — динамика или экономичность.
Сравните запас хода: BMW i4 подойдёт тем, кто ценит комфорт, Tesla Model 3 — тем, кто делает акцент на дальние поездки.
Обратите внимание на сервис: у BMW развитая сеть дилеров, у Tesla — фирменные сервисные центры и обновления по воздуху.
Рассчитайте бюджет: у BMW больше премиальных опций, но и выше стартовая цена; у Tesla — доступнее базовые версии.
Протестируйте обе модели: ощущение от вождения часто решает больше, чем характеристики на бумаге.
Ошибка: выбирать электромобиль только по запасу хода.
Последствие: переплата за характеристики, которые не используются.
Альтернатива: учитывать условия эксплуатации и частоту поездок.
Ошибка: недооценивать инфраструктуру зарядки.
Последствие: сложности с дальними путешествиями.
Альтернатива: использовать карты зарядных станций, устанавливать домашние зарядные устройства.
Ошибка: брать электрокар без учёта стоимости страховки.
Последствие: неожиданные расходы.
Альтернатива: заранее уточнить тарифы у страховщиков.
А что если тизер действительно показывает новый i4? Тогда публику ждёт седан, в котором соединят спортивный дух BMW и новейшие технологии Neue Klasse. Такой шаг может стать ответом на растущее давление со стороны Tesla, BYD и других производителей.
|Плюсы BMW i4
|Минусы BMW i4
|Динамика и управляемость
|Более высокая цена
|Привычный премиальный интерьер
|Меньший запас хода, чем у Tesla
|Сервис и дилерская сеть
|Ограниченный выбор зарядных решений
|Активные ассистенты водителя
|Более тяжёлый кузов
|Выгодные лизинговые программы
|Зависимость от будущих обновлений
Как выбрать между BMW i4 и Tesla Model 3?
Сравните приоритеты: комфорт и имидж — в пользу BMW, технологии и цена — у Tesla.
Сколько стоит BMW i4?
Цена варьируется от 6 до 9 млн рублей в зависимости от комплектации.
Что лучше для города: i4 или Model 3?
Для городских поездок удобнее i4 с его комфортной подвеской и сервисной сетью. Tesla выигрывает в плане цифровых функций.
• Миф: электромобили не подходят для зимы.
Правда: i4 имеет систему подогрева батареи и салона, рассчитанную на холодный климат.
• Миф: обслуживание электрокара дороже.
Правда: у электромобиля меньше расходных материалов, ТО обходится дешевле.
• Миф: электромобили быстро теряют мощность.
Правда: современные батареи рассчитаны на срок службы более 8 лет.
BMW i4 — первый полностью электрический седан бренда.
В 2023 году модель стала лидером продаж среди электромобилей BMW.
В рекламных материалах i4 часто используют вместе с iX как символы новой эры марки.
1972 год: BMW впервые представила концепт электрического автомобиля на Олимпиаде в Мюнхене.
2013 год: запуск i3 — первого массового электрокара BMW.
2021 год: дебют i4, начавшего конкуренцию с Tesla Model 3.
2023 год: объявлено о развитии платформы Neue Klasse.
2024 год: ожидается показ новых электроседанов на её основе.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.