Мотор мечты ушёл в прошлое: куда исчезли легендарные компрессоры из нулевых

В 1990-е и 2000-е годы автомобили с компрессорными двигателями считались мечтой. Они давали уверенную мощность, отличались надёжностью и дарили особый звук, который фанаты узнавали с первых секунд. Но всего за десятилетие почти все компании свернули производство компрессорных моторов, сделав ставку на турбонаддув.
Первая волна интереса к компрессорам возникла ещё в 1920-е годы. Тогда инженеры искали способ увеличить мощность без роста объёма двигателя. Однако технологий и материалов не хватало, и проект быстро сошёл на нет.
Вторая волна — 1980-е. В автоспорте турбины оказались капризными, и производители обратились к компрессорам: простая конструкция, минимум рисков, быстрая реакция. На гражданских моделях тогда появились версии от Toyota, Nissan, Lancia.
Пик пришёлся на 1990-е и "нулевые". Mercedes, Jaguar, Audi, Chevrolet выпускали версии с надписью Supercharged, а Nissan даже сделал Micra SuperTurbo — мотор, где стояли одновременно и компрессор, и турбина.
Стабильный прирост мощности во всём диапазоне оборотов.
Минимум турбоямы: отклик педали мгновенный.
Простая конструкция, высокая надёжность.
Ресурс — сотни тысяч километров без вмешательств.
|Параметр
|Компрессор
|Турбина
|Источник энергии
|Коленвал (отбирает часть мощности)
|Выхлопные газы (дармовая энергия)
|Прирост мощности
|Стабильный на всём диапазоне
|Резкий скачок, возможна турбояма
|Ресурс
|Высокий, редко ломается
|Зависит от смазки, турбины "капризнее"
|Экономичность
|Ниже (часть мощности уходит в привод)
|Выше (повышает КПД двигателя)
|Экологичность
|Сложнее уложиться в нормы
|Легче соответствовать Euro-6/7
Пример: атмосферный мотор на 300 л. с. с компрессором отдавал до 410 л. с. (плюс ~110 л. с.), но при этом часть мощности "съедал" сам нагнетатель. Турбина же в аналогичных условиях могла поднять мощность ещё выше — и без такого "налога".
Ошибка: считать, что компрессор экономичнее турбины.
Последствие: разочарование при расходе топлива выше ожидаемого.
Альтернатива: турбина использует выхлопные газы и реально снижает расход.
Ошибка: думать, что компрессор — вечный.
Последствие: игнорирование обслуживания, что ведёт к износу ремня и подшипников.
Альтернатива: своевременная замена привода и смазки.
Ошибка: надеяться, что компрессор вернётся в массовый сегмент.
Последствие: ожидания новых моделей, которых не будет.
Альтернатива: выбор в пользу гибридов и электронаддува.
С 2010-х годов нормы выбросов Euro стали жёстче. Производителям пришлось сокращать объёмы двигателей, а вместе с ними выбирать наддув, который позволяет "выжать максимум". Турбина здесь оказалась предпочтительнее: она даёт и мощность, и снижает расход.
В Европе литр бензина стоит в разы дороже, чем в России. За годы эксплуатации турбомотор реально экономит сотни литров топлива — сумма перекрывает риск ремонта турбины. Компрессор же, наоборот, всегда "просил больше".
Современные автопроизводители проектируют универсальные платформы, где один мотор должен подходить под десятки моделей. Турбина легко масштабируется: можно сделать 1,2 TSI или 2,0 TSI на одной базе. С компрессорами такой гибкости нет.
"Bi-Turbo" и "TwinScroll" звучат куда эффектнее, чем скромное Supercharged. Производители сделали ставку на турботехнологии и развили их до высокой надежности.
А что если бы компрессоры остались массовыми? Сегодня машины были бы надёжнее и проще в обслуживании, но при этом:
налог и пошлины выше (из-за большого объёма);
расход топлива — на 15-20% больше;
производители не смогли бы пройти экостандарты.
Вероятно, гибридные и электрические технологии пришли бы на рынок ещё быстрее.
|Плюсы
|Минусы
|Надёжность
|Высокий расход топлива
|Лёгкое обслуживание
|Большая нагрузка на коленвал
|Стабильный прирост мощности
|Сложнее соответствовать экостандартам
|Эффектный звук
|Дороже в производстве
|Отсутствие турбоямы
|Нет масштабируемости для малых моторов
Правда ли, что компрессоры вернутся?
Нет. Массового возвращения ждать не стоит, но отдельные спортивные модели с ними выходят до сих пор.
Почему маслкары Dodge и Mustang всё ещё используют компрессоры?
Потому что для них важна мощь и звук, а не экономичность.
Есть ли будущее у компрессоров?
Да, но в новой форме — электрические компрессоры (e-booster) для гибридов и электромобилей.
Миф: турбина всегда менее надёжна.
Правда: современные турбины при правильном обслуживании ходят 200-250 тыс. км.
Миф: компрессор даёт больше мощности.
Правда: турбины нового поколения обеспечивают ещё больший прирост.
Миф: компрессор экономичнее.
Правда: он всегда требует дополнительных "лошадей" от двигателя.
Первый автомобиль с компрессором серийно выпустила Mercedes ещё в 1921 году.
Nissan Micra SuperTurbo — единственный массовый автомобиль с компрессором и турбиной одновременно.
Современные электрические компрессоры уже тестируются Audi и Mercedes как альтернатива турбояме.
В 1980-е компрессоры вернулись благодаря автоспорту. В 1990-е они стали символом премиальных машин: Jaguar XJR, Mercedes Kompressor, Audi S4. Но ужесточение норм и гонка за экономичность в 2010-е сделали турбонаддув единственным массовым вариантом. Сегодня компрессор остался в нише — у любителей американских маслкаров и спортивных машин.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.