Даунсайз под капотом: почему даже премиум-авто теперь катаются на полторашках

Еще десять лет назад двигатели объемом 1,2-1,4 литра считались уделом "малышей" класса А. Сегодня такой мотор можно встретить даже под капотом кроссоверов и премиальных седанов. Логика автопроизводителей проста: вместо громоздких двух- или трёхлитровых агрегатов они всё чаще используют компактные полуторалитровые турбомоторы.
Экономия производства. Меньше металла и комплектующих — ниже себестоимость.
Экологические нормы. Уложить мотор в стандарты Euro-6 проще, если он компактный.
Расход топлива. В условиях городских пробок 1,5-литровый агрегат работает эффективнее.
Налоги. В большинстве стран налог считают по объему или выбросам, а не по реальному ресурсу.
Рынок меняется: если раньше "престиж" ассоциировался с большим V6, то теперь и BMW 7-й серии комплектуется 2-литровым турбоагрегатом вместо прежних "четверок" объема 4 литра.
|Параметр
|2,0 литра (атмосферный)
|1,5 литра (турбо)
|Мощность
|150-170 л. с.
|150-170 л. с.
|Расход топлива
|9-10 л/100 км
|6-7 л/100 км
|Ресурс
|300-400 тыс. км
|150-200 тыс. км
|Себестоимость
|Выше
|Ниже
|Экологичность
|Сложно уложить в нормы
|Проще пройти сертификацию
Даунсайзинг стал своеобразной "таблеткой" для автопрома: объем сокращают, а мощность компенсируют турбиной.
Турбомоторы компактные и тяговитые, но инженеры достигают этого за счет снижения прочности деталей. Уменьшаются шейки коленвала, тоньше становятся стенки блока цилиндров, растет степень сжатия. Всё это увеличивает нагрузку на материалы.
В итоге 1,5-литровый мотор выдает столько же "лошадей", сколько классический двухлитровый атмосферник, но ресурс оказывается вдвое ниже.
Ошибка: ожидать от нового 1,5-литрового турбомотора ресурса старого 2,0.
Последствие: преждевременный ремонт через 150-200 тыс. км.
Альтернатива: закладывать замену или выбирать гибридные схемы, где нагрузка ниже.
Ошибка: полагать, что маленький мотор всегда экономичнее.
Последствие: при агрессивной езде расход может оказаться выше заявленного.
Альтернатива: использовать агрегат в "городском" режиме и помнить о турбояме.
Ошибка: игнорировать качество топлива.
Последствие: закоксованные клапаны, перегрев турбины.
Альтернатива: заливать рекомендованный бензин и своевременно обслуживать.
Полуторалитровый двигатель признан оптимальным для гибридных установок. Он достаточно компактен, чтобы освободить место под батареи, и при этом обладает мощностью, достаточной для зарядки аккумуляторов или движения без электротяги.
В комбинации с электромотором общая мощность гибрида нередко превышает показатели "старых" двухлитровых машин. При этом налоги и пошлины ниже, а расход топлива — вдвое меньше.
А что если бы автопроизводители продолжали выпускать "честные" атмосферные 2,0? Машины были бы надежнее, но:
эконормы Euro-7 пройти им сложно;
в условиях мирового рынка их цена сделала бы их неконкурентными;
гибридные схемы с большими ДВС получались бы слишком громоздкими.
|Плюсы
|Минусы
|Низкий расход топлива
|Меньший ресурс двигателя
|Соответствие экостандартам
|Повышенные нагрузки на детали
|Меньший налог в Европе и Азии
|Высокие требования к качеству топлива
|Универсальность для гибридов
|Дорогой ремонт турбин
|Легкость интеграции в разные модели
|Реальный расход выше заявленного при нагрузке
Почему именно 1,5 литра?
Этот объем признан оптимальным компромиссом между мощностью, компактностью и налогами.
Правда ли, что ресурс новых моторов вдвое ниже?
Да, у большинства турбированных 1,5-литровых агрегатов ресурс составляет 150-200 тыс. км.
Что лучше для России: турбо или атмосферный двигатель?
Для регионов с некачественным топливом атмосферный мотор надежнее. Турбина же дает динамику и экономичность, но требует сервиса.
Миф: маленький мотор — значит "слабый".
Правда: современные 1,5-литровые турбо развивают до 200 л. с.
Миф: все моторы 1,5 литра ненадежны.
Правда: многое зависит от производителя и ухода.
Миф: гибриды с маленькими ДВС не тянут.
Правда: в паре с электромотором они обеспечивают отличную динамику.
В Китае и Европе доля 1,5-литровых моторов превысила 40% новых автомобилей.
Даже премиальные марки — BMW, Mercedes, Audi — выпускают флагманские седаны с такими двигателями.
На маркетплейсах можно купить китайский клон двигателя 1,5 Turbo за ~100 тыс. рублей.
Еще в 90-е годы Honda и Toyota экспериментировали с моторами объемом 1,5 литра, но тогда это было скорее "обрезание" больших агрегатов. Настоящий бум даунсайзинга начался после кризиса 2008 года, когда нефтяные цены и эконормы заставили компании массово переходить на турбо. Сегодня тенденция закрепилась: компактные моторы стали частью глобальной платформенной унификации.
