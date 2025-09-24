От скромного хэтчбека до авто для миллиардеров: вот что скрывают разные серии BMW

BMW — один из тех брендов, которые сразу ассоциируются с удовольствием от вождения, высоким качеством сборки и продуманным дизайном. Немецкая марка давно заняла особое место на рынке, предлагая автомобили в разных сегментах — от компактных хэтчбеков до представительских седанов и мощных спортивных купе.
Серии BMW отличаются не только размером кузова, но и целевой аудиторией: кто-то выбирает компактный городской вариант, кому-то нужен просторный универсал для семьи, а кто-то ищет спортивный характер с ноткой роскоши. Разберём модельные ряды подробнее.
|Серия
|Кузов
|Особенности
|BMW 1
|Хэтчбек
|Компактный размер, экономичность, передний привод
|BMW 2
|Купе, кабриолет, Gran Coupe
|Динамика, спортивный характер, есть полноприводные версии
|BMW 3
|Седан, универсал, гибрид
|Классика бренда, баланс между комфортом и драйвом
|BMW 4
|Купе, кабриолет, Gran Coupe
|Более спортивный дизайн и агрессивный стиль
|BMW 5
|Седан, универсал
|Бизнес-класс, комфорт, гибридные модификации
|BMW 6
|Gran Turismo, купе, кабриолет
|Роскошь с динамикой, элегантный силуэт
|BMW 7
|Седан (в т. ч. удлинённый)
|Флагман, премиум-комфорт, технологии, электроверсия i7
|BMW M
|Спортивные версии
|Высокая мощность, адаптированность к треку
|BMW X
|Кроссоверы
|От компактных X1 до премиального X7 и электрического iX
|BMW Z4
|Родстер
|Двухместный кабриолет, акцент на драйве и стиле
Определите цель. Для города — 1-я или 2-я серии; для семьи — X3 или 5-я серия.
Сравните двигатели. Бензин, дизель, гибрид или электромобиль — выбор зависит от бюджета и стиля жизни.
Продумайте страховку и сервис. У моделей с мощными моторами страховка и обслуживание будут дороже.
Проверяйте оснащение. Даже в базовых версиях BMW оснащает машины мультимедией iDrive, но пакеты опций сильно меняют комфорт.
Рассчитайте эксплуатацию. Гибриды (330e, 530e) и электромобили (iX, i7) экономичнее, но требуют зарядки.
Ошибка: Покупка мощной версии "М" без учёта расходов.
Последствие: Высокая страховка, дорогие шины и сервис.
Альтернатива: Рассмотреть младшие версии с индексом "i" (например, 320i или 530i).
Ошибка: Выбор большого кроссовера X7 для городских пробок.
Последствие: Трудности с парковкой и расход топлива.
Альтернатива: X3 или X5 — компромисс между практичностью и размером.
Ошибка: Игнорировать гибридные версии.
Последствие: Более высокие расходы на топливо.
Альтернатива: 330e или 530e — позволяют экономить и использовать электротягу в городе.
…вы хотите спорткар, но при этом ездить ежедневно? Тогда BMW 4-й серии Gran Coupe или M340i станут разумным выбором. Эти модели предлагают динамику "спортивных" BMW, но с четырьмя дверями и удобным салоном.
|Серия
|Плюсы
|Минусы
|1
|Компактность, доступность
|Меньше места в салоне
|2
|Драйв, стиль
|Ограниченный багажник у купе
|3
|Баланс характеристик
|Цена выше конкурентов
|4
|Спортивный дизайн
|Более жёсткая подвеска
|5
|Комфорт, престиж
|Габариты не для всех
|6
|Элегантность
|Высокая цена
|7
|Максимум технологий
|Очень дорогое обслуживание
|M
|Мощность, спорт
|Повышенные расходы
|X
|Универсальность
|Более высокий расход топлива
|Z4
|Эмоции от вождения
|Только для двоих
Как выбрать между 3-й и 5-й серией?
3-я серия подойдёт для повседневных поездок и активного стиля, 5-я — для тех, кто ценит простор и комфорт на дальних маршрутах.
Сколько стоит обслуживание BMW в России?
В среднем ТО обойдётся дороже массовых марок: от 25 до 60 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.
Что лучше: BMW X5 или X7?
X5 удобнее в городе и дешевле в содержании. X7 больше подойдёт для семьи с детьми и частых поездок по трассе.
Миф: Все BMW дорогие в обслуживании.
Правда: Базовые версии с двухлитровыми моторами обслуживаются сопоставимо с премиум-конкурентами.
Миф: Задний привод опасен зимой.
Правда: Современные системы стабилизации и зимние шины делают езду безопасной.
Миф: Электромобили BMW бесполезны в России.
Правда: iX и i7 показывают хороший запас хода, а инфраструктура зарядных станций постепенно расширяется.
BMW 3-й серии — самая продаваемая модель марки, на неё приходится более четверти всех продаж.
Легендарная решётка "ноздри" впервые появилась ещё в 1933 году и остаётся визитной карточкой бренда.
Первый кроссовер марки, BMW X5, дебютировал в 1999 году и стал основателем сегмента "SAV" (Sports Activity Vehicle).
1916 — основание компании Bayerische Motoren Werke.
1936 — выпуск BMW 328, признанного иконой спортивного дизайна.
1972 — дебют первой 5-й серии.
1990-е — появление X-серии, с которой началась эра премиальных кроссоверов.
2022 — запуск BMW i7, первого электрического флагмана марки.
