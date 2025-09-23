Символ свободы и бездорожья: легендарная NIVA доказала, что интерес к ней не угасает

Национальная премия "Внедорожник года" ежегодно подводит итоги среди автомобилей, способных справляться с бездорожьем и суровыми дорожными условиями. В 2025 году особое внимание досталось отечественным моделям: сразу две версии LADA NIVA получили награды. Это показывает, что интерес к легендарной марке остаётся высоким даже спустя десятилетия, вещает издание Tagilcity.
Формат премии уникален тем, что жюри состоит из двух частей:
профессиональные эксперты рынка и журналисты;
автолюбители, путешественники и члены клубов любителей офф-роада.
Такой подход позволяет учесть мнение не только специалистов, но и тех, кто ежедневно использует автомобили в реальных условиях.
В категории компактных внедорожников лидерами стали:
LADA NIVA Travel - выбор автолюбителей;
LADA NIVA Legend - выбор профессионального жюри.
Для NIVA Legend эта победа стала уже пятой в истории конкурса.
"Признание NIVA Legend говорит о том, что интерес к модели, созданной десятки лет назад, не угасает", — сказал руководитель продуктового маркетинга АО "АВТОВАЗ" Сергей Корниенко.
|Характеристика
|LADA NIVA Travel
|LADA NIVA Legend
|Год выпуска
|с 2020 года
|с 1977 года (обновления)
|Внешний вид
|Современный дизайн
|Классический облик
|Комплектация
|Обновлённое оснащение
|Простота и надёжность
|Внедорожные качества
|Сохранились, адаптированы
|Аутентичные, проверенные временем
|Популярность
|Востребована у молодёжи
|Легенда для ценителей традиций
Определите цель. Для города и редких поездок на природу подойдёт Travel. Для настоящего бездорожья — Legend.
Сравните комплектации. Travel имеет больше современных опций (мультимедиа, кондиционер).
Учитывайте бюджет. Legend традиционно дешевле и проще в обслуживании.
Посмотрите отзывы владельцев. Сообщества офф-роудеров дадут реальное понимание о надёжности.
Рассчитайте эксплуатационные расходы. У обеих моделей доступные запчасти, но у Legend обслуживание ещё дешевле.
Ошибка: выбрать Travel, если основное назначение — тяжёлое бездорожье.
Последствие: быстрый износ подвески и трансмиссии.
Альтернатива: взять Legend, рассчитанную на такие нагрузки.
Ошибка: брать Legend для каждодневной городской езды.
Последствие: дискомфорт, устаревший салон.
Альтернатива: выбрать Travel с современными опциями.
Если решение будут принимать только эксперты, список победителей станет более "техническим". Но премия потеряет свою особенность: она ценна именно балансом между профессиональным взглядом и голосом народа.
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|LADA NIVA Travel
|Современный дизайн, комфорт, доступность
|Не столь надёжна на экстремальном бездорожье
|LADA NIVA Legend
|Легендарная проходимость, простота, низкая цена
|Устаревший интерьер, базовое оснащение
Какая модель лучше для города?
LADA NIVA Travel — комфортнее и современнее.
А для деревни и охоты?
LADA NIVA Legend, она проще и прочнее на бездорожье.
Останутся ли обе версии на рынке?
Да, спрос высокий, особенно после победы в премии.
Миф: NIVA устарела и никому не нужна.
Правда: пятая победа в премии подтверждает устойчивый интерес.
Миф: Travel полностью заменила Legend.
Правда: обе модели выпускаются и востребованы в разных аудиториях.
Миф: NIVA — это только "деревенский" автомобиль.
Правда: Travel активно покупают жители городов.
Для многих NIVA — это не просто автомобиль, а символ независимости и свободы. Водители отмечают, что поездка на внедорожнике снижает уровень стресса: можно не бояться плохой дороги и чувствовать уверенность в любых условиях.
Первый ВАЗ-2121 NIVA появился в 1977 году и стал первым в мире серийным кроссовером.
LADA NIVA Legend экспортируется более чем в 50 стран.
NIVA Travel создавалась с прицелом на молодую аудиторию, сохраняя при этом традиционные внедорожные качества.
Премия "Внедорожник года" проводится в России более 15 лет. Она отражает предпочтения покупателей и экспертов в сегменте SUV и внедорожников. За это время российские модели неоднократно становились лауреатами, но именно NIVA остаётся самой узнаваемой и стабильной маркой, которая объединяет поколения автомобилистов.
