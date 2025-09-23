Символ свободы и бездорожья: легендарная NIVA доказала, что интерес к ней не угасает

5:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Национальная премия "Внедорожник года" ежегодно подводит итоги среди автомобилей, способных справляться с бездорожьем и суровыми дорожными условиями. В 2025 году особое внимание досталось отечественным моделям: сразу две версии LADA NIVA получили награды. Это показывает, что интерес к легендарной марке остаётся высоким даже спустя десятилетия, вещает издание Tagilcity.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нива

Как выбирали лучших

Формат премии уникален тем, что жюри состоит из двух частей:

профессиональные эксперты рынка и журналисты;

автолюбители, путешественники и члены клубов любителей офф-роада.

Такой подход позволяет учесть мнение не только специалистов, но и тех, кто ежедневно использует автомобили в реальных условиях.

Две награды для семейства NIVA

В категории компактных внедорожников лидерами стали:

LADA NIVA Travel - выбор автолюбителей;

LADA NIVA Legend - выбор профессионального жюри.

Для NIVA Legend эта победа стала уже пятой в истории конкурса.

"Признание NIVA Legend говорит о том, что интерес к модели, созданной десятки лет назад, не угасает", — сказал руководитель продуктового маркетинга АО "АВТОВАЗ" Сергей Корниенко.

Чем отличаются Travel и Legend

Характеристика LADA NIVA Travel LADA NIVA Legend Год выпуска с 2020 года с 1977 года (обновления) Внешний вид Современный дизайн Классический облик Комплектация Обновлённое оснащение Простота и надёжность Внедорожные качества Сохранились, адаптированы Аутентичные, проверенные временем Популярность Востребована у молодёжи Легенда для ценителей традиций

Советы шаг за шагом: как выбрать "свою" NIVA

Определите цель. Для города и редких поездок на природу подойдёт Travel. Для настоящего бездорожья — Legend. Сравните комплектации. Travel имеет больше современных опций (мультимедиа, кондиционер). Учитывайте бюджет. Legend традиционно дешевле и проще в обслуживании. Посмотрите отзывы владельцев. Сообщества офф-роудеров дадут реальное понимание о надёжности. Рассчитайте эксплуатационные расходы. У обеих моделей доступные запчасти, но у Legend обслуживание ещё дешевле.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать Travel, если основное назначение — тяжёлое бездорожье.

Последствие: быстрый износ подвески и трансмиссии.

Альтернатива: взять Legend, рассчитанную на такие нагрузки.

Ошибка: брать Legend для каждодневной городской езды.

Последствие: дискомфорт, устаревший салон.

Альтернатива: выбрать Travel с современными опциями.

А что если…

Если решение будут принимать только эксперты, список победителей станет более "техническим". Но премия потеряет свою особенность: она ценна именно балансом между профессиональным взглядом и голосом народа.

Плюсы и минусы победителей

Модель Плюсы Минусы LADA NIVA Travel Современный дизайн, комфорт, доступность Не столь надёжна на экстремальном бездорожье LADA NIVA Legend Легендарная проходимость, простота, низкая цена Устаревший интерьер, базовое оснащение

FAQ

Какая модель лучше для города?

LADA NIVA Travel — комфортнее и современнее.

А для деревни и охоты?

LADA NIVA Legend, она проще и прочнее на бездорожье.

Останутся ли обе версии на рынке?

Да, спрос высокий, особенно после победы в премии.

Мифы и правда

Миф: NIVA устарела и никому не нужна.

Правда: пятая победа в премии подтверждает устойчивый интерес.

Миф: Travel полностью заменила Legend.

Правда: обе модели выпускаются и востребованы в разных аудиториях.

Миф: NIVA — это только "деревенский" автомобиль.

Правда: Travel активно покупают жители городов.

Сон и психология

Для многих NIVA — это не просто автомобиль, а символ независимости и свободы. Водители отмечают, что поездка на внедорожнике снижает уровень стресса: можно не бояться плохой дороги и чувствовать уверенность в любых условиях.

Три интересных факта

Первый ВАЗ-2121 NIVA появился в 1977 году и стал первым в мире серийным кроссовером. LADA NIVA Legend экспортируется более чем в 50 стран. NIVA Travel создавалась с прицелом на молодую аудиторию, сохраняя при этом традиционные внедорожные качества.

Исторический контекст

Премия "Внедорожник года" проводится в России более 15 лет. Она отражает предпочтения покупателей и экспертов в сегменте SUV и внедорожников. За это время российские модели неоднократно становились лауреатами, но именно NIVA остаётся самой узнаваемой и стабильной маркой, которая объединяет поколения автомобилистов.