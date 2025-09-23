Рынок на грани скачка цен: владельцам авто с мощными моторами придётся платить втрое

Минпромторг готовит новый порядок расчёта утильсбора. Согласно проекту, который может вступить в силу с ноября 2025 года, размер платежа будет напрямую зависеть от мощности двигателя. Для автомобилей свыше 160 л. с. сбор станет выше, что приведёт к росту цен на рынке. Эксперты прогнозируют: мощные кроссоверы и седаны подорожают до 2 млн рублей. Но есть модели, которые сохранят прежнюю стоимость.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Kia Rio 4 2025

Как изменится расчёт

Сейчас льготный утильсбор действует для всех автомобилей, которые ввозят физические лица по параллельному импорту. Но после реформы послабления останутся только для машин с двигателями до 160 л. с.

Это решение ударит по премиальным и спортивным моделям, но оставит в выигрыше массовый сегмент. Для покупателей, которым важна цена, надёжность и разумные характеристики, выбор сохранится.

Модели, которые останутся доступными

Дилерские центры назвали конкретные машины, которые не попадут в "зону риска". Они давно присутствуют на российском рынке, популярны у водителей и, главное, не превышают установленный лимит мощности.

Сравнение автомобилей

Модель Двигатель Мощность Привод КПП Особенности Audi A3 1,5 л 160 л. с. Передний "Автомат" Немецкий хэтчбек, премиальный сегмент Kia Sportage 2,0 л 150 л. с. Полный "Автомат" Корейский кроссовер, комфорт + AWD Hyundai Tucson 2,0 л 150 л. с. Полный 6-ступ. "Автомат" Обновлённое поколение, современный дизайн Mazda CX-5 2,0 л 150 л. с. Передний 6-ступ. "Автомат" Классика сегмента, надёжность и баланс Skoda Karoq 1,4 л 150 л. с. Передний "Автомат" Европейский компактный SUV

Советы шаг за шагом: как выбрать машину в 2025 году

Определите бюджет: цены на машины до 160 л. с. останутся стабильными. Сравните кроссоверы и седаны в этом сегменте: оптимальный баланс "цена/качество" дадут Kia, Hyundai и Mazda. Если хотите премиум с разумными налогами и без подорожания — обратите внимание на Audi A3. Проверяйте комплектацию: иногда версии с одинаковыми моторами различаются по оснащению. Покупайте у проверенных дилеров, работающих по схеме параллельного импорта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать машину мощнее 160 л. с. без учёта реформы.

Последствие: резкое подорожание из-за нового утильсбора.

Альтернатива: остановиться на моделях с мощностью 150-160 л. с., которые сохранят доступную цену.

Ошибка: откладывать покупку до 2026 года.

Последствие: рост цен на весь сегмент из-за изменений рынка.

Альтернатива: рассмотреть покупку в ближайший год, пока действуют текущие правила.

А что если…

Есть вероятность, что рост цен затронет и автомобили с мощностью до 160 л. с., но косвенно — из-за повышенного спроса. Если спрос резко вырастет, дилеры могут поднять цены самостоятельно. Поэтому выиграют те, кто решит покупать заранее.

Плюсы и минусы "льготных" моделей

Плюсы Минусы Сохранение цены после реформы Мощность ограничена 150-160 л. с. Оптимальный баланс "цена/качество" Меньше выбор премиальных комплектаций Хорошая ликвидность на вторичке Рост спроса может ограничить доступность Надёжность проверенных моделей Возможны перебои в поставках по импорту

FAQ

Какие машины подорожают сильнее всего?

Кроссоверы и седаны мощнее 160 л. с., особенно премиальные марки.

Можно ли рассчитывать на скидки у дилеров?

Скидки возможны, но они будут минимальными. Основной выигрыш — в выборе "льготных" моделей.

Что выгоднее: купить сейчас или ждать?

Если нужна машина мощнее 160 л. с., лучше торопиться. Для моделей до 160 л. с. можно подождать, но при росте спроса цены могут измениться.

Мифы и правда

Миф: все машины в 2025 году подорожают.

Правда: модели с мощностью до 160 л. с. сохранят прежнюю цену.

Миф: параллельный импорт исчезнет.

Правда: его сохранят, хотя условия станут жёстче.

Миф: "слабые" моторы хуже для поездок.

Правда: современные двигатели 150 л. с. обеспечивают достойную динамику и экономичность.

3 интересных факта

Средняя мощность популярных кроссоверов в России — как раз около 150 л. с., что идеально вписывается в новые правила. В Европе и Японии давно действует жёсткая градация налогов и сборов по мощности, поэтому производители выпускают версии с оптимальной отдачей. Mazda CX-5 с 2,0-литровым мотором — один из самых продаваемых кроссоверов в России последних лет.

Исторический контекст

Утилизационный сбор в России ввели в 2012 году для поддержки переработки старых автомобилей. Со временем он превратился в инструмент регулирования рынка. Первые попытки привязать сбор к мощности обсуждались ещё в 2020-м, но только к 2025 году инициатива близка к реализации.