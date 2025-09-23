Рынок на грани скачка цен: владельцам авто с мощными моторами придётся платить втрое

Минпромторг готовит новый порядок расчёта утильсбора. Согласно проекту, который может вступить в силу с ноября 2025 года, размер платежа будет напрямую зависеть от мощности двигателя. Для автомобилей свыше 160 л. с. сбор станет выше, что приведёт к росту цен на рынке. Эксперты прогнозируют: мощные кроссоверы и седаны подорожают до 2 млн рублей. Но есть модели, которые сохранят прежнюю стоимость.
Сейчас льготный утильсбор действует для всех автомобилей, которые ввозят физические лица по параллельному импорту. Но после реформы послабления останутся только для машин с двигателями до 160 л. с.
Это решение ударит по премиальным и спортивным моделям, но оставит в выигрыше массовый сегмент. Для покупателей, которым важна цена, надёжность и разумные характеристики, выбор сохранится.
Дилерские центры назвали конкретные машины, которые не попадут в "зону риска". Они давно присутствуют на российском рынке, популярны у водителей и, главное, не превышают установленный лимит мощности.
|Модель
|Двигатель
|Мощность
|Привод
|КПП
|Особенности
|Audi A3
|1,5 л
|160 л. с.
|Передний
|"Автомат"
|Немецкий хэтчбек, премиальный сегмент
|Kia Sportage
|2,0 л
|150 л. с.
|Полный
|"Автомат"
|Корейский кроссовер, комфорт + AWD
|Hyundai Tucson
|2,0 л
|150 л. с.
|Полный
|6-ступ. "Автомат"
|Обновлённое поколение, современный дизайн
|Mazda CX-5
|2,0 л
|150 л. с.
|Передний
|6-ступ. "Автомат"
|Классика сегмента, надёжность и баланс
|Skoda Karoq
|1,4 л
|150 л. с.
|Передний
|"Автомат"
|Европейский компактный SUV
Определите бюджет: цены на машины до 160 л. с. останутся стабильными.
Сравните кроссоверы и седаны в этом сегменте: оптимальный баланс "цена/качество" дадут Kia, Hyundai и Mazda.
Если хотите премиум с разумными налогами и без подорожания — обратите внимание на Audi A3.
Проверяйте комплектацию: иногда версии с одинаковыми моторами различаются по оснащению.
Покупайте у проверенных дилеров, работающих по схеме параллельного импорта.
Ошибка: выбирать машину мощнее 160 л. с. без учёта реформы.
Последствие: резкое подорожание из-за нового утильсбора.
Альтернатива: остановиться на моделях с мощностью 150-160 л. с., которые сохранят доступную цену.
Ошибка: откладывать покупку до 2026 года.
Последствие: рост цен на весь сегмент из-за изменений рынка.
Альтернатива: рассмотреть покупку в ближайший год, пока действуют текущие правила.
Есть вероятность, что рост цен затронет и автомобили с мощностью до 160 л. с., но косвенно — из-за повышенного спроса. Если спрос резко вырастет, дилеры могут поднять цены самостоятельно. Поэтому выиграют те, кто решит покупать заранее.
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение цены после реформы
|Мощность ограничена 150-160 л. с.
|Оптимальный баланс "цена/качество"
|Меньше выбор премиальных комплектаций
|Хорошая ликвидность на вторичке
|Рост спроса может ограничить доступность
|Надёжность проверенных моделей
|Возможны перебои в поставках по импорту
Какие машины подорожают сильнее всего?
Кроссоверы и седаны мощнее 160 л. с., особенно премиальные марки.
Можно ли рассчитывать на скидки у дилеров?
Скидки возможны, но они будут минимальными. Основной выигрыш — в выборе "льготных" моделей.
Что выгоднее: купить сейчас или ждать?
Если нужна машина мощнее 160 л. с., лучше торопиться. Для моделей до 160 л. с. можно подождать, но при росте спроса цены могут измениться.
Миф: все машины в 2025 году подорожают.
Правда: модели с мощностью до 160 л. с. сохранят прежнюю цену.
Миф: параллельный импорт исчезнет.
Правда: его сохранят, хотя условия станут жёстче.
Миф: "слабые" моторы хуже для поездок.
Правда: современные двигатели 150 л. с. обеспечивают достойную динамику и экономичность.
Средняя мощность популярных кроссоверов в России — как раз около 150 л. с., что идеально вписывается в новые правила.
В Европе и Японии давно действует жёсткая градация налогов и сборов по мощности, поэтому производители выпускают версии с оптимальной отдачей.
Mazda CX-5 с 2,0-литровым мотором — один из самых продаваемых кроссоверов в России последних лет.
Утилизационный сбор в России ввели в 2012 году для поддержки переработки старых автомобилей. Со временем он превратился в инструмент регулирования рынка. Первые попытки привязать сбор к мощности обсуждались ещё в 2020-м, но только к 2025 году инициатива близка к реализации.
