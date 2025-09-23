Автомобиль начал издавать странные звуки? Это может сигнализировать о серьезных поломках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любые необычные звуки в автомобиле — повод задуматься о возможных неисправностях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

По словам эксперта, одним из характерных признаков проблем являются стуки при проезде мелких неровностей или лежачих полицейских.

"Если выходят из строя сайлент-блоки, амортизаторы или шаровые опоры, автомобиль начинает стучать на мелких неровностях. Также разрушение ступичных подшипников проявляется гудением, которое зависит от скорости движения, а неисправные гидрокомпенсаторы дают характерные цокания двигателя", — пояснил Васильев.

Он отметил, что шумы в передних колесах могут указывать на износ шарниров равных угловых скоростей.

"При больших углах поворота появляется хруст — это сигнал о необходимости замены важных узлов. Изношенные тормозные колодки проявляются свистом или скрежетом при торможении, а механические коробки передач дают характерный хруст при неисправных синхронизаторах", — добавил автоэксперт.

Васильев также рассказал о признаках проблем с выхлопной системой и двигателем.

"Если выхлопная система шумит сильнее обычного или в салоне появляется запах выхлопных газов, вероятна потеря герметичности. Проблемы в районе выпускного коллектора могут приводить к износу клапанов. При износе роликов и цепи газораспределения слышны свисты и стуки. Глухой стук в двигателе на холодном моторе указывает на износ шатунно-поршневой группы и требует срочной диагностики", — предупредил специалист.

Автоэксперт подчеркнул, что любые непонятные звуки — повод для визита к специалистам.

"Если слышите странные шумы, не откладывайте диагностику. Своевременная проверка помогает определить проблему, локализовать ее и предотвратить серьезные последствия", — заключил Васильев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
