Почему автопроизводители снова возвращаются к устаревшим технологиям

Автомобильный мир развивается стремительно. Если раньше водителей удивляли электростеклоподъёмники и кондиционер, то сегодня список опций настолько широк, что многие из них стали казаться обыденными. Но именно эти функции делают поездки комфортнее и безопаснее, и стоит ещё раз взглянуть на то, что скрывается за привычными кнопками и экранами.
Одной из первых инноваций конца XX века стал проекционный дисплей: в 1988 году Oldsmobile Cutlass получил HUD-систему, которая проецировала показания скорости на лобовое стекло. Тогда это казалось фантастикой, сегодня же подобная технология есть даже в кроссоверах среднего класса.
Камеры кругового обзора и парктроники — ещё один пример полезных решений. Системы помогают избежать неприятных ситуаций при парковке, особенно в тесных дворах или подземных паркингах. Автопроизводители экспериментируют и с системами автоматической парковки, но именно датчики и камеры стали реальными помощниками.
Нельзя забывать и о мультимедийных решениях. С появлением Apple CarPlay и Android Auto управление автомобилем изменилось: привычные смартфонные функции переехали на экран в салоне. А сегодня Apple развивает концепцию CarPlay Ultra — целую экосистему, которая может заменить приборную панель и климат-контроль.
|Элемент управления
|Преимущества
|Недостатки
|Сенсорный экран
|современный вид, гибкость настроек, меньше физических элементов
|требует отвлечения от дороги, неудобен на неровной дороге
|Кнопки и ручки
|тактильность, простота использования вслепую, высокая надёжность
|визуально "старомодно", ограниченный функционал
Европейская программа Euro NCAP уже открыто заявляет: полное удаление кнопок снижает безопасность, ведь водители вынуждены дольше смотреть на экран.
Определите приоритеты. Если вы цените безопасность, ищите модели с HUD, адаптивным круиз-контролем и системами удержания в полосе.
Проверьте удобство мультимедиа. Лучше, если поддерживаются Apple CarPlay или Android Auto.
Обратите внимание на климат-контроль. Важно, чтобы регулировки были интуитивными, а не спрятанными в меню.
Тест-драйв обязателен. Сравните, удобно ли пользоваться кнопками и сенсорными элементами именно вам.
Спросите о дополнительных пакетах. Например, камеры кругового обзора часто идут в расширенной комплектации.
Ошибка: выбор авто только по дизайну панели.
Последствие: раздражение от неудобного сенсорного управления.
Альтернатива: автомобили с физическими кнопками (Volkswagen, Mazda, Toyota).
Ошибка: игнорирование систем помощи водителю.
Последствие: трудности при парковке, повышенный риск ДТП.
Альтернатива: комплектации с парктрониками и камерами 360°.
Ошибка: экономия на мультимедиа.
Последствие: устаревший интерфейс, который сложно обновлять.
Альтернатива: комплектации с CarPlay/Android Auto.
А что если производители снова вернутся к полностью аналоговым панелям? Скорее всего, такого не произойдёт: цифровые приборные панели уже стали стандартом. Однако тенденция совмещать экран с физическими органами управления действительно укрепляется. Volkswagen уже объявил, что в новых моделях снова будут привычные кнопки.
|Технология
|Плюсы
|Минусы
|HUD
|безопасность, меньше отвлечений, стиль
|высокая стоимость, ограниченный функционал
|Камеры 360°
|удобство парковки, безопасность
|дорогая опция, сложный ремонт
|Сенсорный экран
|гибкость интерфейсов, обновления
|неудобство при движении
|Физические кнопки
|простота и надёжность
|ограниченные возможности
Как выбрать оптимальный мультимедийный комплекс?
Обратите внимание на поддержку CarPlay или Android Auto, чтобы синхронизировать смартфон с автомобилем.
Сколько стоят камеры кругового обзора?
В среднем от 50 до 120 тысяч рублей в зависимости от бренда и модели. Иногда входят в пакеты "Комфорт" или "Технологии".
Что лучше: кнопки или сенсорный экран?
Для управления климатом и звуком удобнее кнопки. Для навигации и мультимедиа подойдёт экран.
Миф: автопарковка работает идеально.
Правда: системы ещё несовершенны, и датчики с камерами часто надёжнее.
Миф: сенсорные панели безопаснее.
Правда: Euro NCAP снижает оценки таким авто.
Миф: HUD — бесполезная игрушка.
Правда: проекционный дисплей снижает отвлечённость и повышает безопасность.
Первые проекционные дисплеи появились в авиации, а затем перекочевали в автомобили.
Впервые CarPlay представили в 2014 году на Женевском автосалоне.
Toyota 4Runner стала одним из ярких примеров использования камер 360° в SUV-сегменте.
1988 год — Oldsmobile Cutlass получает HUD.
2014 год — Apple презентует CarPlay.
2023 год — Euro NCAP снижает оценки автомобилям без кнопок.
2024 год — запуск CarPlay Ultra с полным управлением функциями автомобиля.
