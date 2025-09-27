Политики жмут на тормоз: закат ДВС объявлен сверху, но водители не спешат прощаться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Разговоры о скором закате двигателей внутреннего сгорания чаще связаны с решениями властей, чем с реальными проблемами технологии. В Евросоюзе введён запрет на новые бензиновые и дизельные машины с 2035 года, в Великобритании — с 2040-го. То есть речь идёт не о том, что автомобили с ДВС перестали устраивать водителей, а о законодательных ограничениях.

Замена батареи у электрокара
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Замена батареи у электрокара

Электрокары активно продвигаются на рынок, но в реальных условиях они пока не всегда готовы конкурировать с классическими автомобилями. Средний пробег большинства моделей на одной зарядке составляет 350-400 км. Исключения вроде Tesla Roadster обещают до 1000 км, но их цена делает их уделом энтузиастов и коллекционеров.

Сравнение автономности

Модель Тип Запас хода Условия
Tesla Roadster (новое поколение) Электро до 1000 км Премиум, высокая цена
Hyundai Ioniq 5 Электро ~400 км Быстрая зарядка 20 минут до 80%
Lada Vesta (55 л) Бензин ~800 км Обычный бак
Peugeot 408 дизель (60 л) Дизель ~1200 км Один из лучших результатов
Porsche 911 Speedster Бензин выбросы 197 г/км Для сравнения с Tesla Model S

Советы шаг за шагом

  1. При выборе автомобиля учитывайте не только пробег на одном баке или заряде, но и доступность инфраструктуры.

  2. В крупных городах зарядные станции встречаются чаще, в регионах — бензоколонки пока вне конкуренции.

  3. Для ежедневных поездок по городу электромобиль может оказаться удобным решением, особенно при возможности зарядки дома.

  4. Для дальних путешествий традиционный ДВС всё ещё выигрывает по скорости заправки и протяжённости маршрута.

  5. Если вопрос экологии для вас ключевой — уточняйте, из каких источников производится электроэнергия в вашем регионе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассчитывать, что сеть зарядных станций одинаково развита везде.
    → Последствие: длительные задержки в дороге.
    → Альтернатива: планировать маршрут заранее и учитывать точки подзарядки.

  • Ошибка: верить, что электромобили полностью экологичны.
    → Последствие: разочарование при сравнении фактических выбросов.
    → Альтернатива: учитывать "углеродный след" энергетики региона.

  • Ошибка: покупать электрокар только ради моды.
    → Последствие: неудобство эксплуатации в повседневных условиях.
    → Альтернатива: выбирать авто исходя из потребностей — город, трасса, дальние поездки.

А что если…

А что если государство перестанет активно субсидировать развитие зарядной инфраструктуры? Тогда рост рынка электромобилей серьёзно замедлится, ведь без удобного доступа к зарядке большинство водителей предпочтут привычные машины с ДВС.

Плюсы и минусы

Электромобили ДВС
+ Экологичнее в городе + Больший запас хода
+ Тихие и плавные + Заправка за минуты
+ Совместимы с новыми технологиями (автопилот, смарт-сервисы) + Развитая сеть АЗС
— Долгая зарядка — Выбросы CO2
— Высокая цена — Дороже обслуживание у премиум-брендов
— Проблемы с утилизацией батарей — Зависимость от нефти

FAQ

Почему электромобили ограничены по пробегу?
Главная причина — ёмкость батарей и ограничения по весу. Даже топовые версии редко приближаются к 1000 км.

Сколько стоит зарядка электромобиля?
В среднем дешевле, чем полный бак бензина, но зависит от тарифов на электроэнергию и типа станции.

Что лучше выбрать для дальних поездок?
ДВС остаётся практичнее: с баком 50-60 литров легко преодолевается более 800 км.

Мифы и правда

  • Миф: "Электромобили совсем не вредят экологии".
    Правда: при производстве и утилизации батарей выделяется много загрязняющих веществ.

  • Миф: "Бензиновые и дизельные авто скоро исчезнут сами по себе".
    Правда: ограничения вводят политики, а не естественный отказ покупателей.

  • Миф: "Электрокар выгоднее всегда".
    Правда: экономия на топливе часто нивелируется высокой ценой покупки.

Интересные факты

  1. В Китае работает более миллиона зарядных станций — абсолютный мировой рекорд.

  2. Около 95% литий-ионных аккумуляторов пока не перерабатываются.

  3. В Сингапуре подсчитали: Tesla Model S может производить больше CO2 на километр, чем Porsche 911.

Исторический контекст

С 1970-х годов инженеры экспериментировали с электромобилями, но массовый интерес возник только в XXI веке. Первыми крупными игроками стали Tesla и Nissan Leaf. Постепенно правительства начали вводить жёсткие нормы выбросов, стимулируя переход на новые технологии. В Европе и Великобритании установлены сроки отказа от ДВС, в то время как страны вроде России или США двигаются медленнее, сохраняя баланс между традиционными и электрическими автомобилями.

Пока электромобили развиваются стремительно, машины с ДВС остаются практичным и удобным выбором для многих водителей. Их исчезновение связано скорее с политикой, чем с технической необходимостью.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
