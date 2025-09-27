Политики жмут на тормоз: закат ДВС объявлен сверху, но водители не спешат прощаться

Разговоры о скором закате двигателей внутреннего сгорания чаще связаны с решениями властей, чем с реальными проблемами технологии. В Евросоюзе введён запрет на новые бензиновые и дизельные машины с 2035 года, в Великобритании — с 2040-го. То есть речь идёт не о том, что автомобили с ДВС перестали устраивать водителей, а о законодательных ограничениях.
Электрокары активно продвигаются на рынок, но в реальных условиях они пока не всегда готовы конкурировать с классическими автомобилями. Средний пробег большинства моделей на одной зарядке составляет 350-400 км. Исключения вроде Tesla Roadster обещают до 1000 км, но их цена делает их уделом энтузиастов и коллекционеров.
|Модель
|Тип
|Запас хода
|Условия
|Tesla Roadster (новое поколение)
|Электро
|до 1000 км
|Премиум, высокая цена
|Hyundai Ioniq 5
|Электро
|~400 км
|Быстрая зарядка 20 минут до 80%
|Lada Vesta (55 л)
|Бензин
|~800 км
|Обычный бак
|Peugeot 408 дизель (60 л)
|Дизель
|~1200 км
|Один из лучших результатов
|Porsche 911 Speedster
|Бензин
|выбросы 197 г/км
|Для сравнения с Tesla Model S
При выборе автомобиля учитывайте не только пробег на одном баке или заряде, но и доступность инфраструктуры.
В крупных городах зарядные станции встречаются чаще, в регионах — бензоколонки пока вне конкуренции.
Для ежедневных поездок по городу электромобиль может оказаться удобным решением, особенно при возможности зарядки дома.
Для дальних путешествий традиционный ДВС всё ещё выигрывает по скорости заправки и протяжённости маршрута.
Если вопрос экологии для вас ключевой — уточняйте, из каких источников производится электроэнергия в вашем регионе.
Ошибка: рассчитывать, что сеть зарядных станций одинаково развита везде.
→ Последствие: длительные задержки в дороге.
→ Альтернатива: планировать маршрут заранее и учитывать точки подзарядки.
Ошибка: верить, что электромобили полностью экологичны.
→ Последствие: разочарование при сравнении фактических выбросов.
→ Альтернатива: учитывать "углеродный след" энергетики региона.
Ошибка: покупать электрокар только ради моды.
→ Последствие: неудобство эксплуатации в повседневных условиях.
→ Альтернатива: выбирать авто исходя из потребностей — город, трасса, дальние поездки.
А что если государство перестанет активно субсидировать развитие зарядной инфраструктуры? Тогда рост рынка электромобилей серьёзно замедлится, ведь без удобного доступа к зарядке большинство водителей предпочтут привычные машины с ДВС.
|Электромобили
|ДВС
|+ Экологичнее в городе
|+ Больший запас хода
|+ Тихие и плавные
|+ Заправка за минуты
|+ Совместимы с новыми технологиями (автопилот, смарт-сервисы)
|+ Развитая сеть АЗС
|— Долгая зарядка
|— Выбросы CO2
|— Высокая цена
|— Дороже обслуживание у премиум-брендов
|— Проблемы с утилизацией батарей
|— Зависимость от нефти
Почему электромобили ограничены по пробегу?
Главная причина — ёмкость батарей и ограничения по весу. Даже топовые версии редко приближаются к 1000 км.
Сколько стоит зарядка электромобиля?
В среднем дешевле, чем полный бак бензина, но зависит от тарифов на электроэнергию и типа станции.
Что лучше выбрать для дальних поездок?
ДВС остаётся практичнее: с баком 50-60 литров легко преодолевается более 800 км.
Миф: "Электромобили совсем не вредят экологии".
Правда: при производстве и утилизации батарей выделяется много загрязняющих веществ.
Миф: "Бензиновые и дизельные авто скоро исчезнут сами по себе".
Правда: ограничения вводят политики, а не естественный отказ покупателей.
Миф: "Электрокар выгоднее всегда".
Правда: экономия на топливе часто нивелируется высокой ценой покупки.
В Китае работает более миллиона зарядных станций — абсолютный мировой рекорд.
Около 95% литий-ионных аккумуляторов пока не перерабатываются.
В Сингапуре подсчитали: Tesla Model S может производить больше CO2 на километр, чем Porsche 911.
С 1970-х годов инженеры экспериментировали с электромобилями, но массовый интерес возник только в XXI веке. Первыми крупными игроками стали Tesla и Nissan Leaf. Постепенно правительства начали вводить жёсткие нормы выбросов, стимулируя переход на новые технологии. В Европе и Великобритании установлены сроки отказа от ДВС, в то время как страны вроде России или США двигаются медленнее, сохраняя баланс между традиционными и электрическими автомобилями.
Пока электромобили развиваются стремительно, машины с ДВС остаются практичным и удобным выбором для многих водителей. Их исчезновение связано скорее с политикой, чем с технической необходимостью.
