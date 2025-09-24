Секрет экономных водителей раскрыт: но есть одна опасность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Многие автомобилисты знают, что режим рециркуляции воздуха в салоне помогает снизить расход топлива и быстрее охладить салон в жару. На первый взгляд — сплошные преимущества. Однако эксперты предупреждают: злоупотребление этой функцией может негативно сказаться на здоровье и безопасности водителя.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорая помощь

Почему рециркуляция экономит

Когда включён режим рециркуляции, система кондиционирования перекрывает доступ свежего воздуха с улицы и использует только тот, что уже есть в салоне. Это позволяет снизить нагрузку на двигатель и кондиционер, а значит — уменьшить расход топлива, иногда до 30%. Кроме того, такой режим защищает пассажиров от пыли, аллергенов и неприятных запахов извне.

В чём скрытая угроза

Если пользоваться рециркуляцией слишком долго, воздух в салоне перестаёт обновляться. Уровень кислорода падает, а содержание углекислого газа растёт. Это может вызвать сонливость, головные боли, головокружение, снижение концентрации и замедление реакции — всё то, что крайне опасно за рулём.

Советы для безопасной поездки

Чтобы избежать негативных последствий и при этом сохранить экономию топлива, специалисты рекомендуют:

  • В начале поездки используйте рециркуляцию на 5-10 минут, чтобы быстрее охладить салон.

  • После охлаждения переключите систему на забор свежего воздуха.

  • Включайте рециркуляцию только точечно - при проезде участков с сильной запылённостью или загрязнением.

  • Каждые 1-2 часа слегка приоткрывайте окна, чтобы впустить свежий воздух и восстановить баланс кислорода.

Таким образом, режим рециркуляции действительно может помочь сэкономить топливо и повысить комфорт в пути, но использовать его стоит с умом. Главное правило — экономия не должна становиться угрозой для здоровья и безопасности водителя.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Куратор Игорь Моржаретто
