Мотор работает, но ОСАГО нет: чем рискует наследник, садясь за руль автомобиля умершего

Вопрос использования автомобиля после смерти его владельца — один из самых частых в юридической практике. На первый взгляд, кажется, что в течение первых дней или недель после кончины собственника можно продолжать ездить, ведь документы и номера остаются при машине. Однако законодательство говорит иначе: эксплуатация транспорта без переоформления прав собственности и страхового полиса невозможна.

Что говорит закон

Согласно закону №283-ФЗ, регистрация транспортного средства прекращается после смерти собственника. МВД в своих регламентах уточняет: снятие с учёта происходит не мгновенно, а спустя некоторое время — примерно через десять дней. Именно этот нюанс и создаёт ложное впечатление, что в течение "переходного" периода можно безнаказанно ездить.

На самом деле это не так. Верховный Суд указывает: наследник получает право на имущество с момента открытия наследства, но это право подразумевает обязанность сохранять имущество (например, поставить машину в гараж), а не использовать его до оформления документов.

Почему нельзя ездить на "наследственной" машине

Отсутствие действующего ОСАГО: полис, оформленный на умершего владельца, прекращает действие в момент его смерти. Даже если в полис были вписаны другие водители, он становится недействительным.

Невозможность оформить новый полис: до переоформления автомобиля страховая компания не заключит договор — формально собственник умер.

Недействительность доверенности: любая доверенность, выданная прежним владельцем, аннулируется вместе с его смертью.

Таким образом, до завершения наследственной процедуры управление автомобилем запрещено.

Таблица: возможные нарушения и наказания

Нарушение Штраф Управление без ОСАГО 800 руб. (повторно — до 5000 руб.) Использование недействительной доверенности до 15 000 руб. Нарушение правил регистрации ТС до 2000 руб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что можно ездить первые 10 дней после смерти владельца.

Последствие: штраф за отсутствие страховки, возможные проблемы с регистрацией.

Альтернатива: в этот период обеспечить сохранность машины — оставить на стоянке или в гараже.

Ошибка: продолжать ездить по доверенности.

Последствие: доверенность утратила силу вместе со смертью доверителя.

Альтернатива: прекратить эксплуатацию до получения свидетельства о праве на наследство.

Ошибка: пытаться оформить новый полис ОСАГО до переоформления.

Последствие: страховая компания откажет в заключении договора.

Альтернатива: дождаться переоформления собственности и только потом страховать.

Советы шаг за шагом

В течение шести месяцев после смерти владельца подайте заявление о вступлении в наследство у нотариуса.

Подготовьте документы: паспорт, свидетельство о смерти, подтверждение родства, ПТС и СТС, а также отчёт об оценке стоимости машины.

Получите свидетельство о праве на наследство.

С этим документом обратитесь в ГИБДД и зарегистрируйте автомобиль на своё имя.

Заключите новый договор ОСАГО и только после этого используйте машину.

Помимо штрафов, водитель рискует попасть в ДТП без действующего ОСАГО. В этом случае придётся возмещать ущерб из собственного кармана, а сумма может исчисляться сотнями тысяч рублей. Кроме того, автомобиль могут снять с учёта, и доказать свои права на него станет сложнее.

Плюсы и минусы строгого регулирования

Плюсы Минусы Исключает использование машины без страховки Родственники вынуждены ждать 6 месяцев для переоформления Защищает участников дорожного движения Авто может простаивать без дела Сохраняет прозрачность сделок с имуществом Дополнительные бюрократические процедуры

FAQ

Можно ли ездить на машине умершего родственника до вступления в наследство

Нет, эксплуатация запрещена.

А если оформить доверенность заранее

Она теряет силу со смертью владельца.

Сколько времени даётся на вступление в наследство

Шесть месяцев с момента смерти собственника.

Что делать с автомобилем до переоформления

Обеспечить сохранность — хранить в гараже или на стоянке.

Мифы и правда

Миф: первые десять дней после смерти можно ездить без проблем.

Правда: учёт аннулируется не сразу, но ОСАГО прекращает действие мгновенно.

Миф: вписанный водитель в полисе ОСАГО может продолжать ездить.

Правда: полис недействителен после смерти страхователя.

Миф: полиция не проверит документы, если машина зарегистрирована.

Правда: регистрация прекращается по закону, и любая проверка выявит нарушение.

3 интересных факта

В 2025 году вступили в силу новые правила регистрации, ужесточившие требования к наследникам.

В советское время наследники часто продолжали ездить до переоформления, так как учёт был менее жёстким.

В ряде стран ЕС также запрещено использовать машину умершего владельца без страховки и переоформления — практика схожа с российской.

Исторический контекст

До недавних реформ многие россияне действительно продолжали ездить на машинах умерших родственников. Это объяснялось медленным документооборотом и мягкостью контроля. Однако рост числа ДТП, где фигурировали такие автомобили, вынудил власти ужесточить правила. С 1 марта 2025 года новые нормы окончательно закрепили невозможность эксплуатации ТС до получения наследником права собственности.