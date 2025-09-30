Мотор работает, но ОСАГО нет: чем рискует наследник, садясь за руль автомобиля умершего

Вопрос использования автомобиля после смерти его владельца — один из самых частых в юридической практике. На первый взгляд, кажется, что в течение первых дней или недель после кончины собственника можно продолжать ездить, ведь документы и номера остаются при машине. Однако законодательство говорит иначе: эксплуатация транспорта без переоформления прав собственности и страхового полиса невозможна.
Согласно закону №283-ФЗ, регистрация транспортного средства прекращается после смерти собственника. МВД в своих регламентах уточняет: снятие с учёта происходит не мгновенно, а спустя некоторое время — примерно через десять дней. Именно этот нюанс и создаёт ложное впечатление, что в течение "переходного" периода можно безнаказанно ездить.
На самом деле это не так. Верховный Суд указывает: наследник получает право на имущество с момента открытия наследства, но это право подразумевает обязанность сохранять имущество (например, поставить машину в гараж), а не использовать его до оформления документов.
Таким образом, до завершения наследственной процедуры управление автомобилем запрещено.
|Нарушение
|Штраф
|Управление без ОСАГО
|800 руб. (повторно — до 5000 руб.)
|Использование недействительной доверенности
|до 15 000 руб.
|Нарушение правил регистрации ТС
|до 2000 руб.
Ошибка: считать, что можно ездить первые 10 дней после смерти владельца.
Последствие: штраф за отсутствие страховки, возможные проблемы с регистрацией.
Альтернатива: в этот период обеспечить сохранность машины — оставить на стоянке или в гараже.
Ошибка: продолжать ездить по доверенности.
Последствие: доверенность утратила силу вместе со смертью доверителя.
Альтернатива: прекратить эксплуатацию до получения свидетельства о праве на наследство.
Ошибка: пытаться оформить новый полис ОСАГО до переоформления.
Последствие: страховая компания откажет в заключении договора.
Альтернатива: дождаться переоформления собственности и только потом страховать.
Помимо штрафов, водитель рискует попасть в ДТП без действующего ОСАГО. В этом случае придётся возмещать ущерб из собственного кармана, а сумма может исчисляться сотнями тысяч рублей. Кроме того, автомобиль могут снять с учёта, и доказать свои права на него станет сложнее.
|Плюсы
|Минусы
|Исключает использование машины без страховки
|Родственники вынуждены ждать 6 месяцев для переоформления
|Защищает участников дорожного движения
|Авто может простаивать без дела
|Сохраняет прозрачность сделок с имуществом
|Дополнительные бюрократические процедуры
Нет, эксплуатация запрещена.
Она теряет силу со смертью владельца.
Шесть месяцев с момента смерти собственника.
Обеспечить сохранность — хранить в гараже или на стоянке.
Миф: первые десять дней после смерти можно ездить без проблем.
Правда: учёт аннулируется не сразу, но ОСАГО прекращает действие мгновенно.
Миф: вписанный водитель в полисе ОСАГО может продолжать ездить.
Правда: полис недействителен после смерти страхователя.
Миф: полиция не проверит документы, если машина зарегистрирована.
Правда: регистрация прекращается по закону, и любая проверка выявит нарушение.
До недавних реформ многие россияне действительно продолжали ездить на машинах умерших родственников. Это объяснялось медленным документооборотом и мягкостью контроля. Однако рост числа ДТП, где фигурировали такие автомобили, вынудил власти ужесточить правила. С 1 марта 2025 года новые нормы окончательно закрепили невозможность эксплуатации ТС до получения наследником права собственности.
