Битва титанов завершена: выбраны лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года

В Москве состоялась юбилейная, двадцатая церемония вручения национальной премии Club 4x4, которая ежегодно определяет лидеров среди внедорожников и кроссоверов. За два десятилетия это событие стало значимым ориентиром для миллионов российских автолюбителей: именно здесь подводят итоги года, оценивают новинки и формируют список самых достойных моделей.

Фото: commons.wikimedia.org by TuRbO_J, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Haval H9 автомобиль

Как выбирали лучших

В жюри премии вошли более 300 экспертов отрасли — от технических специалистов до журналистов, а также около 100 тысяч активных участников голосования. В дополнение к экспертным оценкам в финальном выборе приняли участие полтора миллиона россиян. За годы существования премии организаторы провели сотни тест-драйвов в реальных условиях: от городских улиц до бездорожья. Такой подход позволил сформировать максимально объективную картину.

Несмотря на нестабильность рынка, 2025 год стал рекордным по числу новинок: российский авторынок наполнился как локальными разработками, так и китайскими SUV.

Победители по категориям

Категория Выбор публики Выбор экспертов Полноразмерные SUV Haval H9 Tank 500 Среднеразмерные SUV — Tank 300 Компактные SUV Lada Niva Travel Lada Niva Legend Полноразмерные кроссоверы — Chery Tiggo 9, Changan CS95 Среднеразмерные кроссоверы — Jetour T2, Geely Monjaro Компактные кроссоверы — Solaris HC, Omoda C5 Среднеразмерные моноприводные кроссоверы — Haval M6, Hongqi HS3 New Компактные моноприводные кроссоверы — Belgee X50, Geely Coolray Электрокроссоверы — Voyah Free, Aito Seres M5 Пикапы — JAC T9, JAC T8 Pro

Специальные награды

Belgee X70: оптимальный выбор по соотношению цена — качество.

оптимальный выбор по соотношению цена — качество. Exeed Exlantix ET: самый технологичный гибридный кроссовер.

самый технологичный гибридный кроссовер. TENET: бренд года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать авто только по популярности.

Последствие: разочарование в реальной эксплуатации.

Альтернатива: учитывать не только мнение публики, но и экспертные тесты.

Ошибка: ориентироваться исключительно на цену.

Последствие: высокие расходы на обслуживание и ремонт.

Альтернатива: анализировать совокупную стоимость владения.

Ошибка: недооценивать китайские бренды.

Последствие: упущенные возможности — многие из них уже лидируют в премиальных сегментах.

Альтернатива: тест-драйв и сравнение моделей вживую.

Как выбрать подходящее авто

Определите, где будете чаще ездить: город, трасса или бездорожье.

Составьте список приоритетов: цена, комфорт, проходимость, экономичность.

Сравните лидеров в своей категории по отзывам и результатам тестов.

Посчитайте расходы на обслуживание и страховку.

Пройдите тест-драйв нескольких моделей из шорт-листа.

А что если бы премию вручали только автомобилисты, без участия экспертов? Тогда список победителей мог бы сильно отличаться. Российские покупатели традиционно доверяют "старым легендам" — Нива, Haval, Geely, даже если по характеристикам конкуренты иногда превосходят их.

Плюсы и минусы премии Club 4x4

Плюсы Минусы Независимое экспертное мнение Часть брендов не представлена официально в РФ Массовое голосование даёт картину реальных предпочтений Популярность иногда перевешивает технические характеристики Тесты в реальных условиях эксплуатации Субъективность при выборе победителей в спорных сегментах Отдельные номинации для электромобилей и гибридов Не всегда учитываются долгосрочные показатели надёжности

FAQ

Как попасть в список победителей

Автомобиль должен быть официально представлен на рынке, пройти испытания и набрать достаточное количество голосов.

Что важнее — мнение публики или экспертов

Оба критерия важны: народ выбирает сердцем, эксперты — холодным расчётом.

Стоит ли доверять результатам

Да, поскольку в премии учитывается опыт эксплуатации, а не только рекламные обещания.

Мифы и правда

Миф: премия рекламирует только китайские авто.

Правда: в списке есть и российские модели, например Lada Niva.

Миф: звание "лучший кроссовер" гарантирует идеальную эксплуатацию.

Правда: всё зависит от условий использования и обслуживания.

Миф: публике и экспертам нравятся одни и те же машины.

Правда: часто мнения расходятся — пример с Niva Travel и Niva Legend.

