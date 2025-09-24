Битва титанов завершена: выбраны лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года

В Москве состоялась юбилейная, двадцатая церемония вручения национальной премии Club 4x4, которая ежегодно определяет лидеров среди внедорожников и кроссоверов. За два десятилетия это событие стало значимым ориентиром для миллионов российских автолюбителей: именно здесь подводят итоги года, оценивают новинки и формируют список самых достойных моделей.
В жюри премии вошли более 300 экспертов отрасли — от технических специалистов до журналистов, а также около 100 тысяч активных участников голосования. В дополнение к экспертным оценкам в финальном выборе приняли участие полтора миллиона россиян. За годы существования премии организаторы провели сотни тест-драйвов в реальных условиях: от городских улиц до бездорожья. Такой подход позволил сформировать максимально объективную картину.
Несмотря на нестабильность рынка, 2025 год стал рекордным по числу новинок: российский авторынок наполнился как локальными разработками, так и китайскими SUV.
|Категория
|Выбор публики
|Выбор экспертов
|Полноразмерные SUV
|Haval H9
|Tank 500
|Среднеразмерные SUV
|—
|Tank 300
|Компактные SUV
|Lada Niva Travel
|Lada Niva Legend
|Полноразмерные кроссоверы
|—
|Chery Tiggo 9, Changan CS95
|Среднеразмерные кроссоверы
|—
|Jetour T2, Geely Monjaro
|Компактные кроссоверы
|—
|Solaris HC, Omoda C5
|Среднеразмерные моноприводные кроссоверы
|—
|Haval M6, Hongqi HS3 New
|Компактные моноприводные кроссоверы
|—
|Belgee X50, Geely Coolray
|Электрокроссоверы
|—
|Voyah Free, Aito Seres M5
|Пикапы
|—
|JAC T9, JAC T8 Pro
Ошибка: выбирать авто только по популярности.
Последствие: разочарование в реальной эксплуатации.
Альтернатива: учитывать не только мнение публики, но и экспертные тесты.
Ошибка: ориентироваться исключительно на цену.
Последствие: высокие расходы на обслуживание и ремонт.
Альтернатива: анализировать совокупную стоимость владения.
Ошибка: недооценивать китайские бренды.
Последствие: упущенные возможности — многие из них уже лидируют в премиальных сегментах.
Альтернатива: тест-драйв и сравнение моделей вживую.
А что если бы премию вручали только автомобилисты, без участия экспертов? Тогда список победителей мог бы сильно отличаться. Российские покупатели традиционно доверяют "старым легендам" — Нива, Haval, Geely, даже если по характеристикам конкуренты иногда превосходят их.
|Плюсы
|Минусы
|Независимое экспертное мнение
|Часть брендов не представлена официально в РФ
|Массовое голосование даёт картину реальных предпочтений
|Популярность иногда перевешивает технические характеристики
|Тесты в реальных условиях эксплуатации
|Субъективность при выборе победителей в спорных сегментах
|Отдельные номинации для электромобилей и гибридов
|Не всегда учитываются долгосрочные показатели надёжности
Автомобиль должен быть официально представлен на рынке, пройти испытания и набрать достаточное количество голосов.
Оба критерия важны: народ выбирает сердцем, эксперты — холодным расчётом.
Да, поскольку в премии учитывается опыт эксплуатации, а не только рекламные обещания.
Миф: премия рекламирует только китайские авто.
Правда: в списке есть и российские модели, например Lada Niva.
Миф: звание "лучший кроссовер" гарантирует идеальную эксплуатацию.
Правда: всё зависит от условий использования и обслуживания.
Миф: публике и экспертам нравятся одни и те же машины.
Правда: часто мнения расходятся — пример с Niva Travel и Niva Legend.
