Битва титанов завершена: выбраны лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года

5:47
Авто

В Москве состоялась юбилейная, двадцатая церемония вручения национальной премии Club 4x4, которая ежегодно определяет лидеров среди внедорожников и кроссоверов. За два десятилетия это событие стало значимым ориентиром для миллионов российских автолюбителей: именно здесь подводят итоги года, оценивают новинки и формируют список самых достойных моделей.

Haval H9 автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by TuRbO_J, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Haval H9 автомобиль

Как выбирали лучших

В жюри премии вошли более 300 экспертов отрасли — от технических специалистов до журналистов, а также около 100 тысяч активных участников голосования. В дополнение к экспертным оценкам в финальном выборе приняли участие полтора миллиона россиян. За годы существования премии организаторы провели сотни тест-драйвов в реальных условиях: от городских улиц до бездорожья. Такой подход позволил сформировать максимально объективную картину.

Несмотря на нестабильность рынка, 2025 год стал рекордным по числу новинок: российский авторынок наполнился как локальными разработками, так и китайскими SUV.

Победители по категориям

Категория Выбор публики Выбор экспертов
Полноразмерные SUV Haval H9 Tank 500
Среднеразмерные SUV Tank 300
Компактные SUV Lada Niva Travel Lada Niva Legend
Полноразмерные кроссоверы Chery Tiggo 9, Changan CS95
Среднеразмерные кроссоверы Jetour T2, Geely Monjaro
Компактные кроссоверы Solaris HC, Omoda C5
Среднеразмерные моноприводные кроссоверы Haval M6, Hongqi HS3 New
Компактные моноприводные кроссоверы Belgee X50, Geely Coolray
Электрокроссоверы Voyah Free, Aito Seres M5
Пикапы JAC T9, JAC T8 Pro

Специальные награды

  • Belgee X70: оптимальный выбор по соотношению цена — качество.
  • Exeed Exlantix ET: самый технологичный гибридный кроссовер.
  • TENET: бренд года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать авто только по популярности.
    Последствие: разочарование в реальной эксплуатации.
    Альтернатива: учитывать не только мнение публики, но и экспертные тесты.

  • Ошибка: ориентироваться исключительно на цену.
    Последствие: высокие расходы на обслуживание и ремонт.
    Альтернатива: анализировать совокупную стоимость владения.

  • Ошибка: недооценивать китайские бренды.
    Последствие: упущенные возможности — многие из них уже лидируют в премиальных сегментах.
    Альтернатива: тест-драйв и сравнение моделей вживую.

Как выбрать подходящее авто

  • Определите, где будете чаще ездить: город, трасса или бездорожье.
  • Составьте список приоритетов: цена, комфорт, проходимость, экономичность.
  • Сравните лидеров в своей категории по отзывам и результатам тестов.
  • Посчитайте расходы на обслуживание и страховку.
  • Пройдите тест-драйв нескольких моделей из шорт-листа.

А что если бы премию вручали только автомобилисты, без участия экспертов? Тогда список победителей мог бы сильно отличаться. Российские покупатели традиционно доверяют "старым легендам" — Нива, Haval, Geely, даже если по характеристикам конкуренты иногда превосходят их.

Плюсы и минусы премии Club 4x4

Плюсы Минусы
Независимое экспертное мнение Часть брендов не представлена официально в РФ
Массовое голосование даёт картину реальных предпочтений Популярность иногда перевешивает технические характеристики
Тесты в реальных условиях эксплуатации Субъективность при выборе победителей в спорных сегментах
Отдельные номинации для электромобилей и гибридов Не всегда учитываются долгосрочные показатели надёжности

FAQ

Как попасть в список победителей

Автомобиль должен быть официально представлен на рынке, пройти испытания и набрать достаточное количество голосов.

Что важнее — мнение публики или экспертов

Оба критерия важны: народ выбирает сердцем, эксперты — холодным расчётом.

Стоит ли доверять результатам

Да, поскольку в премии учитывается опыт эксплуатации, а не только рекламные обещания.

Мифы и правда

  • Миф: премия рекламирует только китайские авто.
    Правда: в списке есть и российские модели, например Lada Niva.

  • Миф: звание "лучший кроссовер" гарантирует идеальную эксплуатацию.
    Правда: всё зависит от условий использования и обслуживания.

  • Миф: публике и экспертам нравятся одни и те же машины.
    Правда: часто мнения расходятся — пример с Niva Travel и Niva Legend.

3 интересных факта

  • За 20 лет существования премии её лауреатами становились более 100 разных моделей.
  • В 2025 году впервые отдельную номинацию получили электромобили.
  • Более миллиона россиян приняли участие в голосовании — это рекорд для отраслевых премий.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
