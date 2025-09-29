Споры водителей закончены решением суда: новое толкование сплошной линии удивит многих водителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автомобилисты нередко задаются вопросом: что будет, если колесо слегка заденет сплошную линию? Ситуация кажется пустяковой — водитель ведь не выехал полностью на встречную полосу. Однако практика российских судов показывает: даже минимальное пересечение разметки может обернуться штрафом.

Красный автомобиль и трактор на загородной дороге
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красный автомобиль и трактор на загородной дороге

Почему даже "касание" считается нарушением

Разметка на дороге выполняет ключевую функцию — разделяет потоки и предотвращает столкновения. Когда колесо автомобиля оказывается за границей своей полосы, пусть даже частично, возникает вероятность попадания на встречный поток. Верховный Суд России подтвердил: любое пересечение сплошной линии, включая "легкое касание", считается нарушением.

"Даже незначительный наезд на сплошную линию — это нарушение правил", — пояснил Верховный Суд РФ.

Споры среди водителей

До недавнего времени среди автомобилистов бытовали разные точки зрения. Одни считали, что наказание применимо только за полное пересечение. Другие указывали: нарушение фиксируется и при касании. Водители часто оправдывались обстоятельствами: объезд ямы, вынужденный манёвр, действия соседних машин.

Сегодня различия в толкованиях устранены. Закон и судебная практика закрепили единое понимание: касание = нарушение.

Виды нарушений и наказания

Действие Наказание
Полное пересечение сплошной линии Штраф до 7500 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев
Касание колёсами (частичное пересечение) Официально признано нарушением, наказание может варьироваться
Нарушение при вынужденных обстоятельствах (объезд ямы, аварийная ситуация) Может быть признано малозначительным, возможен минимальный штраф или предупреждение

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что "слегка задел — не страшно".
    Последствие: штраф или лишение прав.
    Альтернатива: держать траекторию в пределах полосы, даже если приходится снижать скорость.

  • Ошибка: надеяться, что камеры "не заметят".
    Последствие: постановление всё равно придёт по почте.
    Альтернатива: планировать манёвр заранее и избегать ситуаций с риском пересечения.

  • Ошибка: игнорировать дорожные условия (яма, сужение).
    Последствие: нарушение правил без доказательств необходимости.
    Альтернатива: фиксировать обстоятельства на видеорегистратор — это поможет в суде.

Советы шаг за шагом

  • Всегда держите безопасную дистанцию, чтобы было пространство для манёвра внутри своей полосы.
  • При приближении к яме включите аварийку и сбавьте скорость, не пересекая разметку.
  • Используйте видеорегистратор: запись может доказать, что наезд был вынужденным.
  • Если инспектор составил протокол, укажите причину и обстоятельства на месте.
  • При получении штрафа по камере подайте жалобу с приложением доказательств.

Если водитель наехал на сплошную при объезде аварии? В этом случае суд может применить ст. 2.9 КоАП РФ и признать проступок малозначительным. Тогда наказание ограничится предупреждением или минимальным штрафом. Но без доказательств (записи камеры, свидетелей) шансы на смягчение малы.

Плюсы и минусы строгого подхода

Плюсы Минусы
Повышает дисциплину на дорогах Иногда наказывает даже за вынужденные действия
Снижает риск лобовых столкновений Водители боятся совершать безопасные манёвры
Упрощает работу инспекторов и камер Требует внимательности и дополнительных доказательств для оправдания

FAQ

Наказуемо ли касание сплошной линии

Да, Верховный Суд признал это нарушением.

Могут ли смягчить наказание

Да, если доказать, что действия были вынужденными и не создавали опасности.

Что грозит за полное пересечение

Штраф до 7500 руб. или лишение прав на срок до 6 месяцев.

Мифы и правда

  • Миф: если коснулся одним колесом, наказания не будет.
    Правда: это всё равно нарушение.

  • Миф: камеры фиксируют только полный выезд.
    Правда: современные комплексы распознают любое пересечение линии.

  • Миф: инспектор обязан закрыть глаза, если был объезд ямы.
    Правда: он фиксирует факт, а суд решает, было ли действие малозначительным.

3 интересных факта

  • Первые штрафы за пересечение сплошной линии начали фиксировать автоматические камеры ещё в 2015 году.
  • В европейских странах за подобное нарушение чаще ограничиваются предупреждением, если не было угрозы ДТП.
  • В России практика жёстче: даже случайное касание теперь официально квалифицируется как нарушение.

Касание колёсами сплошной линии теперь официально считается нарушением. Но при этом суды могут учитывать обстоятельства и применять ст. 2.9 КоАП РФ для смягчения наказания. Для водителей это сигнал: держать траекторию в пределах полосы важно не только для безопасности, но и для сохранения прав.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
