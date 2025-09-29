Споры водителей закончены решением суда: новое толкование сплошной линии удивит многих водителей

Автомобилисты нередко задаются вопросом: что будет, если колесо слегка заденет сплошную линию? Ситуация кажется пустяковой — водитель ведь не выехал полностью на встречную полосу. Однако практика российских судов показывает: даже минимальное пересечение разметки может обернуться штрафом.
Разметка на дороге выполняет ключевую функцию — разделяет потоки и предотвращает столкновения. Когда колесо автомобиля оказывается за границей своей полосы, пусть даже частично, возникает вероятность попадания на встречный поток. Верховный Суд России подтвердил: любое пересечение сплошной линии, включая "легкое касание", считается нарушением.
"Даже незначительный наезд на сплошную линию — это нарушение правил", — пояснил Верховный Суд РФ.
До недавнего времени среди автомобилистов бытовали разные точки зрения. Одни считали, что наказание применимо только за полное пересечение. Другие указывали: нарушение фиксируется и при касании. Водители часто оправдывались обстоятельствами: объезд ямы, вынужденный манёвр, действия соседних машин.
Сегодня различия в толкованиях устранены. Закон и судебная практика закрепили единое понимание: касание = нарушение.
|Действие
|Наказание
|Полное пересечение сплошной линии
|Штраф до 7500 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев
|Касание колёсами (частичное пересечение)
|Официально признано нарушением, наказание может варьироваться
|Нарушение при вынужденных обстоятельствах (объезд ямы, аварийная ситуация)
|Может быть признано малозначительным, возможен минимальный штраф или предупреждение
Ошибка: считать, что "слегка задел — не страшно".
Последствие: штраф или лишение прав.
Альтернатива: держать траекторию в пределах полосы, даже если приходится снижать скорость.
Ошибка: надеяться, что камеры "не заметят".
Последствие: постановление всё равно придёт по почте.
Альтернатива: планировать манёвр заранее и избегать ситуаций с риском пересечения.
Ошибка: игнорировать дорожные условия (яма, сужение).
Последствие: нарушение правил без доказательств необходимости.
Альтернатива: фиксировать обстоятельства на видеорегистратор — это поможет в суде.
Если водитель наехал на сплошную при объезде аварии? В этом случае суд может применить ст. 2.9 КоАП РФ и признать проступок малозначительным. Тогда наказание ограничится предупреждением или минимальным штрафом. Но без доказательств (записи камеры, свидетелей) шансы на смягчение малы.
|Плюсы
|Минусы
|Повышает дисциплину на дорогах
|Иногда наказывает даже за вынужденные действия
|Снижает риск лобовых столкновений
|Водители боятся совершать безопасные манёвры
|Упрощает работу инспекторов и камер
|Требует внимательности и дополнительных доказательств для оправдания
Да, Верховный Суд признал это нарушением.
Да, если доказать, что действия были вынужденными и не создавали опасности.
Штраф до 7500 руб. или лишение прав на срок до 6 месяцев.
Миф: если коснулся одним колесом, наказания не будет.
Правда: это всё равно нарушение.
Миф: камеры фиксируют только полный выезд.
Правда: современные комплексы распознают любое пересечение линии.
Миф: инспектор обязан закрыть глаза, если был объезд ямы.
Правда: он фиксирует факт, а суд решает, было ли действие малозначительным.
Касание колёсами сплошной линии теперь официально считается нарушением. Но при этом суды могут учитывать обстоятельства и применять ст. 2.9 КоАП РФ для смягчения наказания. Для водителей это сигнал: держать траекторию в пределах полосы важно не только для безопасности, но и для сохранения прав.
