Цены удивляют, но интрига остаётся: получится ли сэкономить миллион на белорусском авторынке

Разница в ценах на автомобили в России и Белоруссии давно вызывает интерес у автолюбителей. Достаточно заглянуть на минский авторынок, чтобы понять: те же самые модели здесь стоят ощутимо дешевле. Иногда разрыв составляет сотни тысяч рублей, а то и целый миллион. Кажется, что вот оно — решение для тех, кто хочет сэкономить. Но всё не так просто: в 2024–2025 годах правила изменились, и теперь покупка машины в Белоруссии с последующим ввозом в Россию связана с множеством барьеров.

Авторынок

Цены на авто: в чём разница

Белорусский рынок демонстрирует любопытную картину.

Chery Arrizo 8 : в Минске — около 2,57 млн руб. (по курсу), в России — от 2,81 млн.

: в Минске — около 2,57 млн руб. (по курсу), в России — от 2,81 млн. Geely Monjaro Flagship: в Белоруссии — 3,8 млн, в России — от 4,85 млн.

Разница ощутима. Она складывается из нескольких факторов:

Налоговая нагрузка на автомобили в Белоруссии ниже.

Конкуренция на рынке сильнее: подержанные авто из Европы вынуждают дилеров снижать цены.

Политика продаж в республике более гибкая — скидки и акции встречаются чаще.

На первый взгляд кажется, что Беларусь — настоящий "автомобильный эльдорадо" для россиян.

Главный барьер — утильсбор

Весной 2024 года в России приняли поправки: теперь при ввозе машины из любой страны ЕАЭС (в том числе из Белоруссии) необходимо уплачивать утилизационный сбор. Его размер зависит от возраста и объёма двигателя, и измеряется уже сотнями тысяч рублей. Важно:

сбор "добирает" недоплаченные в Белоруссии налоги и акцизы;

запретили ввозить электромобили и часть гибридов;

при ввозе авто требуется свидетельство безопасности конструкции ТС (СБКТС).

Именно эти изменения разрушили некогда единый рынок ЕАЭС: теперь российский покупатель почти всегда теряет выгоду от белорусских цен.

Таблица сравнения цен и расходов

Модель Цена в Белоруссии Цена в России Разница Доп. расходы при ввозе Chery Arrizo 8 2,57 млн 2,81 млн ~240 тыс. Утильсбор ~200-300 тыс. Geely Monjaro Flagship 3,8 млн 4,85 млн ~1,05 млн Утильсбор до 600 тыс. Kia K5 (б/у) 2,1 млн 2,6 млн ~500 тыс. Утильсбор ~150-200 тыс.

Видно, что формальная разница в ценах при ввозе нивелируется дополнительными расходами.

Советы шаг за шагом

Сначала изучите размер утильсбора для выбранной модели. Он зависит от двигателя и возраста машины.

Рассчитайте итоговую сумму: цена в Белоруссии + утильсбор + оформление + сертификация.

Узнайте о запретах: электромобили и часть гибридов сейчас ввозить нельзя.

Обратитесь к официальному дилеру — они предупредят о рисках, но помогут рассчитать точные суммы.

Подумайте о покупке машины, локализованной в России: многие модели Geely и Chery собираются в Калужской и Липецкой областях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что цена в Минске = цена в России.

Последствие: после всех сборов разница исчезает.

Альтернатива: делать полный расчёт ещё до поездки.

Ошибка: покупать электромобиль в Белоруссии для ввоза.

Последствие: запрет на регистрацию в РФ.

Альтернатива: брать в России через локальные схемы или ждать смягчения правил.

Ошибка: игнорировать СБКТС.

Последствие: без сертификата машину не поставить на учёт.

Альтернатива: заранее оформить документы через аккредитованный центр.

Если Россия и Белоруссия договорятся о единой налоговой политике, а утильсбор будет гармонизирован, ситуация изменится кардинально. Тогда белорусский рынок снова станет привлекательным для россиян. Но пока разница в налогообложении и ограничениях фактически "съедает" все плюсы.

Плюсы и минусы покупки в Белоруссии

Плюсы Минусы Более низкие цены на витрине Утильсбор съедает разницу Большой выбор свежих подержанных машин Сложности с сертификацией и постановкой на учёт Часто лучшее оснащение за те же деньги Запрет на ввоз электромобилей и гибридов Возможность купить авто "без очереди" Все риски ложатся на покупателя

FAQ

Можно ли сегодня выгодно привезти машину из Белоруссии

Только в редких случаях — для недорогих моделей с небольшим двигателем. В остальных утильсбор перекроет выгоду.

Сколько стоит утильсбор

Для легковых машин от 150 до 600 тыс. рублей, для мощных внедорожников — ещё выше.

Что с электромобилями

Их ввоз запрещён с апреля 2024 года, как и часть гибридных моделей.

Мифы и правда

Миф: россиянин может свободно купить и пригнать машину из Белоруссии.

Правда: купить можно, но поставить на учёт в РФ без больших затрат нельзя.

Миф: утильсбор — мелочь.

Правда: суммы доходят до сотен тысяч рублей, иногда больше миллиона.

Миф: дилеры не продают машины россиянам.

Правда: продают, но предупреждают о рисках и включают в договор пункт о личной ответственности покупателя.

3 интересных факта

До 2024 года россияне активно покупали машины в Белоруссии, пока новые законы не перекрыли схему.

Белорусский рынок насыщен европейскими подержанными авто, чего в России сейчас почти нет.

Даже при новых законах россияне всё равно интересуются Минском, но чаще уезжают ни с чем.

Ещё несколько лет назад рынок ЕАЭС был почти единым. Машины свободно перемещались между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Но введение утильсбора весной 2024 года фактически разрушило этот порядок. Сегодня покупка авто в Минске для россиян превратилась из "хитрого лайфхака" в дорогостоящую авантюру.