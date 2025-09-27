Цены удивляют, но интрига остаётся: получится ли сэкономить миллион на белорусском авторынке

Разница в ценах на автомобили в России и Белоруссии давно вызывает интерес у автолюбителей. Достаточно заглянуть на минский авторынок, чтобы понять: те же самые модели здесь стоят ощутимо дешевле. Иногда разрыв составляет сотни тысяч рублей, а то и целый миллион. Кажется, что вот оно — решение для тех, кто хочет сэкономить. Но всё не так просто: в 2024–2025 годах правила изменились, и теперь покупка машины в Белоруссии с последующим ввозом в Россию связана с множеством барьеров.
Белорусский рынок демонстрирует любопытную картину.
Разница ощутима. Она складывается из нескольких факторов:
На первый взгляд кажется, что Беларусь — настоящий "автомобильный эльдорадо" для россиян.
Весной 2024 года в России приняли поправки: теперь при ввозе машины из любой страны ЕАЭС (в том числе из Белоруссии) необходимо уплачивать утилизационный сбор. Его размер зависит от возраста и объёма двигателя, и измеряется уже сотнями тысяч рублей. Важно:
Именно эти изменения разрушили некогда единый рынок ЕАЭС: теперь российский покупатель почти всегда теряет выгоду от белорусских цен.
|Модель
|Цена в Белоруссии
|Цена в России
|Разница
|Доп. расходы при ввозе
|Chery Arrizo 8
|2,57 млн
|2,81 млн
|~240 тыс.
|Утильсбор ~200-300 тыс.
|Geely Monjaro Flagship
|3,8 млн
|4,85 млн
|~1,05 млн
|Утильсбор до 600 тыс.
|Kia K5 (б/у)
|2,1 млн
|2,6 млн
|~500 тыс.
|Утильсбор ~150-200 тыс.
Видно, что формальная разница в ценах при ввозе нивелируется дополнительными расходами.
Ошибка: считать, что цена в Минске = цена в России.
Последствие: после всех сборов разница исчезает.
Альтернатива: делать полный расчёт ещё до поездки.
Ошибка: покупать электромобиль в Белоруссии для ввоза.
Последствие: запрет на регистрацию в РФ.
Альтернатива: брать в России через локальные схемы или ждать смягчения правил.
Ошибка: игнорировать СБКТС.
Последствие: без сертификата машину не поставить на учёт.
Альтернатива: заранее оформить документы через аккредитованный центр.
Если Россия и Белоруссия договорятся о единой налоговой политике, а утильсбор будет гармонизирован, ситуация изменится кардинально. Тогда белорусский рынок снова станет привлекательным для россиян. Но пока разница в налогообложении и ограничениях фактически "съедает" все плюсы.
|Плюсы
|Минусы
|Более низкие цены на витрине
|Утильсбор съедает разницу
|Большой выбор свежих подержанных машин
|Сложности с сертификацией и постановкой на учёт
|Часто лучшее оснащение за те же деньги
|Запрет на ввоз электромобилей и гибридов
|Возможность купить авто "без очереди"
|Все риски ложатся на покупателя
Только в редких случаях — для недорогих моделей с небольшим двигателем. В остальных утильсбор перекроет выгоду.
Для легковых машин от 150 до 600 тыс. рублей, для мощных внедорожников — ещё выше.
Их ввоз запрещён с апреля 2024 года, как и часть гибридных моделей.
Миф: россиянин может свободно купить и пригнать машину из Белоруссии.
Правда: купить можно, но поставить на учёт в РФ без больших затрат нельзя.
Миф: утильсбор — мелочь.
Правда: суммы доходят до сотен тысяч рублей, иногда больше миллиона.
Миф: дилеры не продают машины россиянам.
Правда: продают, но предупреждают о рисках и включают в договор пункт о личной ответственности покупателя.
Ещё несколько лет назад рынок ЕАЭС был почти единым. Машины свободно перемещались между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Но введение утильсбора весной 2024 года фактически разрушило этот порядок. Сегодня покупка авто в Минске для россиян превратилась из "хитрого лайфхака" в дорогостоящую авантюру.
