Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора. Изменения вызвали бурные обсуждения: эксперты предсказывали резкий рост цен на автомобили, особенно в сегменте кроссоверов и параллельного импорта. Однако последние заявления игроков рынка показывают: популярным моделям массового сегмента серьёзное подорожание не грозит.
По проекту постановления Минпромторга, утильсбор будет рассчитываться с учётом:
Главная цель реформы — сделать расчёт более прозрачным и справедливым, при этом выровнять условия для официальных дилеров и параллельных поставщиков.
Светлана Виноградова, глава ГК "Рольф", уверена: для массовых кроссоверов, которые составляют основу российского авторынка, рост цен будет минимальным.
Таким образом, семейные автомобили и кроссоверы, популярные в регионах и крупных городах, останутся в доступном ценовом сегменте.
Сильнее всего новые коэффициенты затронут:
Однако стоит учитывать: доля электрокаров в общих продажах России не превышает 4%, а в структуре "Рольфа" — менее 6%.
|Сегмент
|Прогноз изменения цен
|Доля в продажах
|Haval Jolion, Chery Tiggo, Geely Monjaro
|+3-6%
|Высокая
|Электромобили, гибриды
|+8-12%
|<6%
|Премиум (BMW, Mercedes, Audi)
|+15-20% и выше
|Низкая
Ошибка: ждать падения цен после 1 ноября.
Последствие: автомобили подорожают, пусть и незначительно.
Альтернатива: рассмотреть покупку до введения новых коэффициентов.
Ошибка: ориентироваться только на параллельный импорт премиум-брендов.
Последствие: переплата до сотен тысяч рублей.
Альтернатива: выбирать официальные каналы поставок или аналоги в среднем сегменте.
Виноградова отмечает: даже при неблагоприятном сценарии нововведения скорее усилят доверие к дилерам, чем вызовут хаос. Для большинства покупателей разница в цене не превысит психологически комфортного порога в 5%.
|Плюсы
|Минусы
|Справедливый учёт мощности двигателя
|Возможен рост цен в премиум-сегменте
|Поддержка официальных дилеров
|Сдерживание рынка электромобилей
|Повышение доверия покупателей
|Удорожание параллельного импорта
Нет, рост цен будет минимальным — в пределах 5-6%.
Премиум (BMW, Mercedes, Audi) и электрокары.
Если речь идёт о мощных премиальных моделях — да. Для массовых кроссоверов разница будет несущественной.
Китайские бренды Haval, Chery, Geely.
Миф: цены вырастут на все автомобили.
Правда: подорожание ощутимо только для премиума и электрокаров.
Миф: Monjaro станет недоступным.
Правда: рост цены у дилеров не превысит 175 тыс. рублей.
Миф: массовый рынок рухнет.
Правда: он сохранит стабильность и спрос.
Таким образом, пересмотр утильсбора изменит расстановку сил на рынке, но для большинства автолюбителей привычные кроссоверы останутся доступным и надёжным выбором.
