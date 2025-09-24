Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вечеринка Собчак в стиле нулевых вызвала гнев: демонстрация роскоши на фоне всеобщей боли
Не только вафли: как подорожание кондитерских жиров отразится на других сладостях
Дык Фук покорил Интервидение: Илья Резник знает, что поможет ему стать суперзвездой
Битва титанов завершена: выбраны лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
Космический водопровод: как миллиард лет назад вода изменила астероид Рюгу
Тревожные факты о Wi-Fi в отеле: ошибки, которые могут стоить безопасности в путешествии
15 минут в ванной и минус тренировка: способ ускорить метаболизм — организм сжигает калории сам
Рыжий тиран держит Калифорнию в страхе: невидимый враг бросается на людей и рвёт кожу когтями
Забудьте о хандре: шеф-повар назвал 5 блюд, которые поднимут настроение осенью — их точно стоит попробовать

Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали

5:18
Авто

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора. Изменения вызвали бурные обсуждения: эксперты предсказывали резкий рост цен на автомобили, особенно в сегменте кроссоверов и параллельного импорта. Однако последние заявления игроков рынка показывают: популярным моделям массового сегмента серьёзное подорожание не грозит.

Chery Tiggo 7 Pro Max
Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chery Tiggo 7 Pro Max

Что изменится с 1 ноября

По проекту постановления Минпромторга, утильсбор будет рассчитываться с учётом:

  • типа двигателя,
  • его объёма,
  • мощности,
  • а также по прогрессивной системе коэффициентов.

Главная цель реформы — сделать расчёт более прозрачным и справедливым, при этом выровнять условия для официальных дилеров и параллельных поставщиков.

Популярные модели останутся доступными

Светлана Виноградова, глава ГК "Рольф", уверена: для массовых кроссоверов, которые составляют основу российского авторынка, рост цен будет минимальным.

В зону безопасности попадают:

  • Haval Jolion.
  • Chery Tiggo 7.
  • Geely Monjaro (даже без локализованного производства).

Прогнозируемое изменение цен

  • Для Geely Monjaro корректировка составит не более 175 тыс. руб., что эквивалентно 5-6% от стоимости.
  • Для Haval и Chery рост будет ещё меньше и не превысит уровня инфляции.

Таким образом, семейные автомобили и кроссоверы, популярные в регионах и крупных городах, останутся в доступном ценовом сегменте.

Кто заплатит больше

Сильнее всего новые коэффициенты затронут:

  • премиум-сегмент (BMW, Mercedes-Benz, Audi);
  • автомобили мощнее 200 л. с., ввозимые по параллельным схемам;
  • электромобили и гибриды, где перерасчёт может дать заметный рост цен.

Однако стоит учитывать: доля электрокаров в общих продажах России не превышает 4%, а в структуре "Рольфа" — менее 6%.

Массовый сегмент vs премиум

Сегмент Прогноз изменения цен Доля в продажах
Haval Jolion, Chery Tiggo, Geely Monjaro +3-6% Высокая
Электромобили, гибриды +8-12% <6%
Премиум (BMW, Mercedes, Audi) +15-20% и выше Низкая

Что это значит для покупателей

  • Семейные автомобили и кроссоверы: останутся в бюджете большинства покупателей.
  • Премиальные модели: станут ещё менее доступными, их продажи упадут.
  • Электромобили: рост цен сдержит их распространение, но пока их доля слишком мала, чтобы изменить рынок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать падения цен после 1 ноября.
    Последствие: автомобили подорожают, пусть и незначительно.
    Альтернатива: рассмотреть покупку до введения новых коэффициентов.

  • Ошибка: ориентироваться только на параллельный импорт премиум-брендов.
    Последствие: переплата до сотен тысяч рублей.
    Альтернатива: выбирать официальные каналы поставок или аналоги в среднем сегменте.

А что если рынок всё же качнёт

Виноградова отмечает: даже при неблагоприятном сценарии нововведения скорее усилят доверие к дилерам, чем вызовут хаос. Для большинства покупателей разница в цене не превысит психологически комфортного порога в 5%.

Плюсы и минусы новой схемы

Плюсы Минусы
Справедливый учёт мощности двигателя Возможен рост цен в премиум-сегменте
Поддержка официальных дилеров Сдерживание рынка электромобилей
Повышение доверия покупателей Удорожание параллельного импорта

FAQ

Затронет ли утильсбор народные кроссоверы

Нет, рост цен будет минимальным — в пределах 5-6%.

Какие автомобили подорожают сильнее всего

Премиум (BMW, Mercedes, Audi) и электрокары.

Стоит ли покупать машину до 1 ноября

Если речь идёт о мощных премиальных моделях — да. Для массовых кроссоверов разница будет несущественной.

Какой сегмент пострадает меньше всего

Китайские бренды Haval, Chery, Geely.

Мифы и правда

  • Миф: цены вырастут на все автомобили.
    Правда: подорожание ощутимо только для премиума и электрокаров.

  • Миф: Monjaro станет недоступным.
    Правда: рост цены у дилеров не превысит 175 тыс. рублей.

  • Миф: массовый рынок рухнет.
    Правда: он сохранит стабильность и спрос.

Исторический контекст

  • 2012: введение утильсбора в России.
  • 2020-2024: активный рост параллельного импорта.
  • 2025: переход на прогрессивную систему коэффициентов по мощности и типу двигателя.

Таким образом, пересмотр утильсбора изменит расстановку сил на рынке, но для большинства автолюбителей привычные кроссоверы останутся доступным и надёжным выбором.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Шоу-бизнес
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Морская, но не из моря, свинка, но не свинья: раскрыта тайна названия зверька, вводящая всех в заблуждение
Ложные кумиры похудения: худшие советы года, которые калечат обмен веществ
Ошибки водителей после аварии: как обычная спешка превращает ДТП в уголовное дело
Советское кино под запретом: что стоит за решением молдавских властей
Я такого не ожидал: Индия поразила блогера
Зарплата больше 100 тысяч: новый ориентир или временное явление
Хризантемы или болото? Ошибки, из-за которых цветы погибают быстрее сорняков
Феномен рыбного дождя: сезонная тайна поражает учёных и местное население Гондураса
Секрет бабушкиного торта раскрыт: 5 ингредиентов, и вы — кондитер, ведь печь ничего не нужно
Запах исчезнет навсегда: смешайте эти 3 компонента, и трубы скажут вам спасибо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.