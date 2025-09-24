Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора. Изменения вызвали бурные обсуждения: эксперты предсказывали резкий рост цен на автомобили, особенно в сегменте кроссоверов и параллельного импорта. Однако последние заявления игроков рынка показывают: популярным моделям массового сегмента серьёзное подорожание не грозит.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Что изменится с 1 ноября

По проекту постановления Минпромторга, утильсбор будет рассчитываться с учётом:

типа двигателя,

его объёма,

мощности,

а также по прогрессивной системе коэффициентов.

Главная цель реформы — сделать расчёт более прозрачным и справедливым, при этом выровнять условия для официальных дилеров и параллельных поставщиков.

Популярные модели останутся доступными

Светлана Виноградова, глава ГК "Рольф", уверена: для массовых кроссоверов, которые составляют основу российского авторынка, рост цен будет минимальным.

В зону безопасности попадают:

Haval Jolion.

Chery Tiggo 7.

Geely Monjaro (даже без локализованного производства).

Прогнозируемое изменение цен

Для Geely Monjaro корректировка составит не более 175 тыс. руб., что эквивалентно 5-6% от стоимости.

Для Haval и Chery рост будет ещё меньше и не превысит уровня инфляции.

Таким образом, семейные автомобили и кроссоверы, популярные в регионах и крупных городах, останутся в доступном ценовом сегменте.

Кто заплатит больше

Сильнее всего новые коэффициенты затронут:

премиум-сегмент (BMW, Mercedes-Benz, Audi);

(BMW, Mercedes-Benz, Audi); автомобили мощнее 200 л. с. , ввозимые по параллельным схемам;

, ввозимые по параллельным схемам; электромобили и гибриды, где перерасчёт может дать заметный рост цен.

Однако стоит учитывать: доля электрокаров в общих продажах России не превышает 4%, а в структуре "Рольфа" — менее 6%.

Массовый сегмент vs премиум

Сегмент Прогноз изменения цен Доля в продажах Haval Jolion, Chery Tiggo, Geely Monjaro +3-6% Высокая Электромобили, гибриды +8-12% <6% Премиум (BMW, Mercedes, Audi) +15-20% и выше Низкая

Что это значит для покупателей

Семейные автомобили и кроссоверы: останутся в бюджете большинства покупателей.

останутся в бюджете большинства покупателей. Премиальные модели: станут ещё менее доступными, их продажи упадут.

станут ещё менее доступными, их продажи упадут. Электромобили: рост цен сдержит их распространение, но пока их доля слишком мала, чтобы изменить рынок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать падения цен после 1 ноября.

Последствие: автомобили подорожают, пусть и незначительно.

Альтернатива: рассмотреть покупку до введения новых коэффициентов.

Ошибка: ориентироваться только на параллельный импорт премиум-брендов.

Последствие: переплата до сотен тысяч рублей.

Альтернатива: выбирать официальные каналы поставок или аналоги в среднем сегменте.

А что если рынок всё же качнёт

Виноградова отмечает: даже при неблагоприятном сценарии нововведения скорее усилят доверие к дилерам, чем вызовут хаос. Для большинства покупателей разница в цене не превысит психологически комфортного порога в 5%.

Плюсы и минусы новой схемы

Плюсы Минусы Справедливый учёт мощности двигателя Возможен рост цен в премиум-сегменте Поддержка официальных дилеров Сдерживание рынка электромобилей Повышение доверия покупателей Удорожание параллельного импорта

FAQ

Затронет ли утильсбор народные кроссоверы

Нет, рост цен будет минимальным — в пределах 5-6%.

Какие автомобили подорожают сильнее всего

Премиум (BMW, Mercedes, Audi) и электрокары.

Стоит ли покупать машину до 1 ноября

Если речь идёт о мощных премиальных моделях — да. Для массовых кроссоверов разница будет несущественной.

Какой сегмент пострадает меньше всего

Китайские бренды Haval, Chery, Geely.

Мифы и правда

Миф: цены вырастут на все автомобили.

Правда: подорожание ощутимо только для премиума и электрокаров.

Миф: Monjaro станет недоступным.

Правда: рост цены у дилеров не превысит 175 тыс. рублей.

Миф: массовый рынок рухнет.

Правда: он сохранит стабильность и спрос.

Исторический контекст

2012: введение утильсбора в России.

введение утильсбора в России. 2020-2024: активный рост параллельного импорта.

активный рост параллельного импорта. 2025: переход на прогрессивную систему коэффициентов по мощности и типу двигателя.

Таким образом, пересмотр утильсбора изменит расстановку сил на рынке, но для большинства автолюбителей привычные кроссоверы останутся доступным и надёжным выбором.