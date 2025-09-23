Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу новая схема расчёта утилизационного сбора на автомобили. Если раньше он зависел от категории машины и условий ввоза, то теперь напрямую будет привязан к мощности двигателя. Это означает, что цены на ряд моделей вырастут в разы, а отдельные направления импорта и вовсе могут потерять смысл.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

В чём суть изменений

Главная идея поправок — отменить льготный утильсбор для физических лиц при ввозе автомобилей мощностью выше 160 л. с… Всё, что попадает в эту категорию, автоматически окажется в зоне риска: сбор для таких машин станет значительно выше, что неизбежно отразится на конечной цене.

Какие автомобили подорожают больше всего

По данным агентства "Автостат", основной удар придётся на импортируемые автомобили мощностью от 160 л. с. Особенно это касается машин, которые ввозят через Беларусь, Южную Корею, Грузию, Киргизию и ОАЭ.

Топ-10 брендов по доле мощных машин в импорте (>160 л. с.)

Бренд Доля машин >160 л. с. в импорте
BMW 89,7%
Geely 89,3%
Mercedes-Benz 84,3%
Hyundai 79,5%
Kia 69,6%
Volkswagen 39,7%
Toyota 32,3%
Honda 14,3%
Mazda 12,5%
Nissan 8,3%

Из таблицы видно: почти весь сегмент BMW и Mercedes окажется под новым ударом, а у Geely — подорожание затронет ключевые кроссоверы вроде Monjaro, ставшего хитом параллельного импорта.

Сильнее всего вырастут в цене

  • BMW, Mercedes-Benz, Audi: премиум, завозимый через параллельный импорт. Объёмы продаж и так невысоки, а новые пошлины дополнительно их "урежут".
  • Geely Monjaro: премиальный кроссовер, массово завозимый частниками. После реформы параллельный импорт станет нерентабельным, останется лишь покупка у официальных дилеров.
  • Hyundai и Kia: корейские машины, поступающие через Киргизию, Грузию и Беларусь. Поток резко сократится.

Кого изменения почти не заденут

  • Праворульные "бэушки" из Японии: доля машин мощнее 160 л. с. невелика, а сама структура ввоза останется прежней.
  • Подержанные авто из Китая: несмотря на изменения, объёмы импорта будут расти: модельный ряд в КНР широк, и можно подбирать варианты до 160 л. с.

Что будет с серым импортом

До сих пор параллельные поставки позволяли массово завозить кроссоверы и седаны по относительно доступным ценам. Теперь схема для машин с мощными моторами становится экономически бессмысленной. Вероятно:

  • поток из Кореи через Киргизию и Грузию сократится до "ручейков";
  • Беларусь и ОАЭ потеряют часть привлекательности для импорта;
  • Китайские и японские направления сохранят актуальность, но с акцентом на средний и бюджетный сегменты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать, что рынок "сам адаптируется".
    Последствие: резкий рост цен без подготовки покупателей.
    Альтернатива: заранее изучить предложения официальных дилеров.

  • Ошибка: рассчитывать на параллельный импорт премиума.
    Последствие: переплата и долгие сроки доставки.
    Альтернатива: рассмотреть аналоги из Китая до 160 л. с.

  • Ошибка: затягивать с покупкой.
    Последствие: машина подорожает на сотни тысяч рублей уже зимой.
    Альтернатива: приобрести авто до 1 ноября.

А что если у вас уже есть автомобиль

Для владельцев текущих машин изменения коснутся только стоимости перепродажи. Автомобили с мощными двигателями станут менее ликвидными: покупатели будут осторожнее из-за дорогого ввоза и обслуживания.

Плюсы и минусы реформы

Плюсы для государства Минусы для рынка и покупателей
Рост доходов от утильсбора Подорожание машин среднего и премиум-сегмента
Сокращение "серого" импорта Снижение конкуренции, меньше выбор
Поддержка официальных дилеров Удар по частным покупателям

FAQ

Какие машины точно подорожают

Все авто мощнее 160 л. с., особенно BMW, Mercedes-Benz, Audi, Geely Monjaro, Hyundai, Kia.

Когда вступают изменения

С 1 ноября 2025 года.

Стоит ли покупать машину заранее

Да, до вступления новых правил можно сэкономить сотни тысяч рублей.

А если у машины ровно 160 л. с.

Льгота сохраняется, сбор резко не вырастет.

Мифы и правда

  • Миф: подорожают все автомобили.
    Правда: рост цен коснётся только моделей свыше 160 л. с.

  • Миф: утильсбор убьёт японские "праворульки".
    Правда: доля мощных авто из Японии мала, сегмент сохранится.

  • Миф: официальные дилеры тоже пострадают.
    Правда: напротив, их позиции укрепятся, так как параллельный импорт станет невыгоден.

Исторический контекст

  • 2012 год: введение утильсбора для всех автомобилей.
  • 2020-е годы: рост параллельного импорта после ухода ряда брендов.
  • 2025 год: привязка сбора к мощности двигателя и резкое перераспределение рынка.

В итоге новая схема утильсбора станет серьёзным испытанием для авторынка и кошельков покупателей, а значит, решать вопрос с покупкой автомобиля лучше не откладывать.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
