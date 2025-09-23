Автомобильный рынок трясёт на глазах: привычные марки исчезают, а новые цены пугают даже оптимистов

С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу новая схема расчёта утилизационного сбора на автомобили. Если раньше он зависел от категории машины и условий ввоза, то теперь напрямую будет привязан к мощности двигателя. Это означает, что цены на ряд моделей вырастут в разы, а отдельные направления импорта и вовсе могут потерять смысл.
Главная идея поправок — отменить льготный утильсбор для физических лиц при ввозе автомобилей мощностью выше 160 л. с… Всё, что попадает в эту категорию, автоматически окажется в зоне риска: сбор для таких машин станет значительно выше, что неизбежно отразится на конечной цене.
По данным агентства "Автостат", основной удар придётся на импортируемые автомобили мощностью от 160 л. с. Особенно это касается машин, которые ввозят через Беларусь, Южную Корею, Грузию, Киргизию и ОАЭ.
|Бренд
|Доля машин >160 л. с. в импорте
|BMW
|89,7%
|Geely
|89,3%
|Mercedes-Benz
|84,3%
|Hyundai
|79,5%
|Kia
|69,6%
|Volkswagen
|39,7%
|Toyota
|32,3%
|Honda
|14,3%
|Mazda
|12,5%
|Nissan
|8,3%
Из таблицы видно: почти весь сегмент BMW и Mercedes окажется под новым ударом, а у Geely — подорожание затронет ключевые кроссоверы вроде Monjaro, ставшего хитом параллельного импорта.
До сих пор параллельные поставки позволяли массово завозить кроссоверы и седаны по относительно доступным ценам. Теперь схема для машин с мощными моторами становится экономически бессмысленной. Вероятно:
Ошибка: ждать, что рынок "сам адаптируется".
Последствие: резкий рост цен без подготовки покупателей.
Альтернатива: заранее изучить предложения официальных дилеров.
Ошибка: рассчитывать на параллельный импорт премиума.
Последствие: переплата и долгие сроки доставки.
Альтернатива: рассмотреть аналоги из Китая до 160 л. с.
Ошибка: затягивать с покупкой.
Последствие: машина подорожает на сотни тысяч рублей уже зимой.
Альтернатива: приобрести авто до 1 ноября.
Для владельцев текущих машин изменения коснутся только стоимости перепродажи. Автомобили с мощными двигателями станут менее ликвидными: покупатели будут осторожнее из-за дорогого ввоза и обслуживания.
|Плюсы для государства
|Минусы для рынка и покупателей
|Рост доходов от утильсбора
|Подорожание машин среднего и премиум-сегмента
|Сокращение "серого" импорта
|Снижение конкуренции, меньше выбор
|Поддержка официальных дилеров
|Удар по частным покупателям
Все авто мощнее 160 л. с., особенно BMW, Mercedes-Benz, Audi, Geely Monjaro, Hyundai, Kia.
С 1 ноября 2025 года.
Да, до вступления новых правил можно сэкономить сотни тысяч рублей.
Льгота сохраняется, сбор резко не вырастет.
Миф: подорожают все автомобили.
Правда: рост цен коснётся только моделей свыше 160 л. с.
Миф: утильсбор убьёт японские "праворульки".
Правда: доля мощных авто из Японии мала, сегмент сохранится.
Миф: официальные дилеры тоже пострадают.
Правда: напротив, их позиции укрепятся, так как параллельный импорт станет невыгоден.
В итоге новая схема утильсбора станет серьёзным испытанием для авторынка и кошельков покупателей, а значит, решать вопрос с покупкой автомобиля лучше не откладывать.
