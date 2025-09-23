Завод-призрак возвращается к жизни: на смену Toyota приходят машины для избранных

Завод в Шушарах снова оживает: российский бренд Senat запускает производство автомобилей премиум-класса на бывшей площадке Toyota. Это событие стало заметным для всей автомобильной отрасли, ведь предприятие в Санкт-Петербурге простаивало с 2022 года, когда японская компания свернула работу. Теперь у линии сборки появилось новое будущее.
На территории бывшего завода будут выпускаться машины марки Senat. Это имя связано с моделью Aurus Senat — представительским седаном, который разрабатывался при участии ФГУП "НАМИ". Теперь под этим брендом хотят создать полноценную линейку автомобилей люкс-сегмента. Хотя точные модели пока не названы, известно, что компания будет использовать технологии зарубежного партнёра.
|Период
|Завод Toyota
|Новый проект Senat
|До 2022 года
|Toyota RAV4, Toyota Camry
|-
|С 2025 года
|-
|Два седана (люкс), один кроссовер
|Сегмент
|Массовый рынок
|Премиум-класс, представительские авто
Подписывайтесь на новости о Senat и Aurus — обновления часто публикуют официальные медиа.
При выборе автомобиля учитывайте, что первые партии будут ограниченными, поэтому стоит заранее уточнять доступность у дилеров.
Если интересует страховка на новый премиальный седан или кроссовер, проверяйте предложения компаний, работающих с представительскими авто.
Следите за ценами на шины и сервис: для люксовых моделей стоимость комплектующих выше, чем для массовых.
Ошибка: ждать, что цены на автомобили Senat будут сопоставимы с Toyota Camry.
Последствие: разочарование при изучении прайсов, так как это сегмент "люкс".
Альтернатива: рассмотреть параллельный импорт Toyota, Lexus или китайских брендов Geely, Hongqi, где ценовой диапазон разнообразнее.
А что если завод вновь остановится? Такой риск есть: рынок премиум-авто в России ограничен. Однако запуск может стать шагом к развитию отечественного бренда, который займёт нишу представительских машин. Если проект окажется успешным, Санкт-Петербург снова станет крупным автопроизводственным центром.
|Плюсы
|Минусы
|Завод в Шушарах снова работает, создаются рабочие места
|Высокая цена автомобилей Senat
|Производство локализовано в России
|Небольшой объём выпуска
|Использование технологий зарубежного партнёра
|Недостаточно информации о конкретных моделях
|Возможность развивать бренд Aurus/Senat
|Риски низкого спроса в сегменте люкс
Как выбрать между Senat и параллельным импортом Toyota?
Если важна премиальность и поддержка российского производителя, стоит смотреть на Senat. Для массового сегмента надёжнее взять проверенные Camry или RAV4 через импорт.
Сколько будут стоить автомобили Senat?
Официальные цены пока не объявлены, но они точно будут выше среднего уровня по рынку, ведь речь идёт о люкс-классе.
Что лучше: седан или кроссовер Senat?
Седан больше подойдёт для представительских целей, кроссовер — для семей и загородных поездок.
Миф: завод в Шушарах закрыт навсегда.
Правда: производство возобновляется, но под новым брендом.
Миф: Senat — это просто копия Aurus.
Правда: модели будут основаны на сотрудничестве с зарубежным партнёром, то есть платформа может отличаться.
Завод в Шушарах был открыт в 2007 году и считался одним из самых современных в Европе.
Производственная мощность предприятия достигала 100 тысяч машин в год.
Aurus Senat используется как лимузин для официальных мероприятий первого лица государства.
2007 год — запуск завода Toyota в Санкт-Петербурге.
2022 год — приостановка производства из-за ухода японского концерна.
2025 год — официальное сообщение о перезапуске завода под брендом Senat.
Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.