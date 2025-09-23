Завод-призрак возвращается к жизни: на смену Toyota приходят машины для избранных

4:36 Your browser does not support the audio element. Авто

Завод в Шушарах снова оживает: российский бренд Senat запускает производство автомобилей премиум-класса на бывшей площадке Toyota. Это событие стало заметным для всей автомобильной отрасли, ведь предприятие в Санкт-Петербурге простаивало с 2022 года, когда японская компания свернула работу. Теперь у линии сборки появилось новое будущее.

Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс

Какой бренд приходит на смену Toyota

На территории бывшего завода будут выпускаться машины марки Senat. Это имя связано с моделью Aurus Senat — представительским седаном, который разрабатывался при участии ФГУП "НАМИ". Теперь под этим брендом хотят создать полноценную линейку автомобилей люкс-сегмента. Хотя точные модели пока не названы, известно, что компания будет использовать технологии зарубежного партнёра.

Сравнение: что собирали и что будут выпускать

Период Завод Toyota Новый проект Senat До 2022 года Toyota RAV4, Toyota Camry - С 2025 года - Два седана (люкс), один кроссовер Сегмент Массовый рынок Премиум-класс, представительские авто

Советы шаг за шагом: как следить за запуском

Подписывайтесь на новости о Senat и Aurus — обновления часто публикуют официальные медиа. При выборе автомобиля учитывайте, что первые партии будут ограниченными, поэтому стоит заранее уточнять доступность у дилеров. Если интересует страховка на новый премиальный седан или кроссовер, проверяйте предложения компаний, работающих с представительскими авто. Следите за ценами на шины и сервис: для люксовых моделей стоимость комплектующих выше, чем для массовых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать, что цены на автомобили Senat будут сопоставимы с Toyota Camry.

Последствие: разочарование при изучении прайсов, так как это сегмент "люкс".

Альтернатива: рассмотреть параллельный импорт Toyota, Lexus или китайских брендов Geely, Hongqi, где ценовой диапазон разнообразнее.

А что если…

А что если завод вновь остановится? Такой риск есть: рынок премиум-авто в России ограничен. Однако запуск может стать шагом к развитию отечественного бренда, который займёт нишу представительских машин. Если проект окажется успешным, Санкт-Петербург снова станет крупным автопроизводственным центром.

Плюсы и минусы перезапуска

Плюсы Минусы Завод в Шушарах снова работает, создаются рабочие места Высокая цена автомобилей Senat Производство локализовано в России Небольшой объём выпуска Использование технологий зарубежного партнёра Недостаточно информации о конкретных моделях Возможность развивать бренд Aurus/Senat Риски низкого спроса в сегменте люкс

FAQ

Как выбрать между Senat и параллельным импортом Toyota?

Если важна премиальность и поддержка российского производителя, стоит смотреть на Senat. Для массового сегмента надёжнее взять проверенные Camry или RAV4 через импорт.

Сколько будут стоить автомобили Senat?

Официальные цены пока не объявлены, но они точно будут выше среднего уровня по рынку, ведь речь идёт о люкс-классе.

Что лучше: седан или кроссовер Senat?

Седан больше подойдёт для представительских целей, кроссовер — для семей и загородных поездок.

Мифы и правда

Миф: завод в Шушарах закрыт навсегда.

Правда: производство возобновляется, но под новым брендом.

Миф: Senat — это просто копия Aurus.

Правда: модели будут основаны на сотрудничестве с зарубежным партнёром, то есть платформа может отличаться.

3 интересных факта

Завод в Шушарах был открыт в 2007 году и считался одним из самых современных в Европе. Производственная мощность предприятия достигала 100 тысяч машин в год. Aurus Senat используется как лимузин для официальных мероприятий первого лица государства.

Исторический контекст