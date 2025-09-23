Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тегеран пошёл ва-банк: отказ от переговоров с Вашингтоном
Зелени всё больше, а уюта нет: эта главная ошибка превращает вашу квартиру в бездушную оранжерею
Венгрия послала сигнал США: российский газ не сдадим
Почему крупные корнеплоды часто разочаровывают: миф о большой и сладкой свёкле
Израиль нажал кнопку апокалипсиса: мир на пороге религиозной войны
Мария Погребняк уличила старшего сына во лжи: очная ставка и допрос с пристрастием
Любовь на съёмках: дочь Даны Борисовой закрутила роман с продюсером Дмитрия Диброва
Гуляш, от которого пахнет осенью: тыква и индейка превращают обычный ужин в уютный ритуал
Канада против России: новая ставка в игре на Украине

Завод-призрак возвращается к жизни: на смену Toyota приходят машины для избранных

4:36
Авто

Завод в Шушарах снова оживает: российский бренд Senat запускает производство автомобилей премиум-класса на бывшей площадке Toyota. Это событие стало заметным для всей автомобильной отрасли, ведь предприятие в Санкт-Петербурге простаивало с 2022 года, когда японская компания свернула работу. Теперь у линии сборки появилось новое будущее.

Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс

Какой бренд приходит на смену Toyota

На территории бывшего завода будут выпускаться машины марки Senat. Это имя связано с моделью Aurus Senat — представительским седаном, который разрабатывался при участии ФГУП "НАМИ". Теперь под этим брендом хотят создать полноценную линейку автомобилей люкс-сегмента. Хотя точные модели пока не названы, известно, что компания будет использовать технологии зарубежного партнёра.

Сравнение: что собирали и что будут выпускать

Период Завод Toyota Новый проект Senat
До 2022 года Toyota RAV4, Toyota Camry -
С 2025 года - Два седана (люкс), один кроссовер
Сегмент Массовый рынок Премиум-класс, представительские авто

Советы шаг за шагом: как следить за запуском

  1. Подписывайтесь на новости о Senat и Aurus — обновления часто публикуют официальные медиа.

  2. При выборе автомобиля учитывайте, что первые партии будут ограниченными, поэтому стоит заранее уточнять доступность у дилеров.

  3. Если интересует страховка на новый премиальный седан или кроссовер, проверяйте предложения компаний, работающих с представительскими авто.

  4. Следите за ценами на шины и сервис: для люксовых моделей стоимость комплектующих выше, чем для массовых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать, что цены на автомобили Senat будут сопоставимы с Toyota Camry.

  • Последствие: разочарование при изучении прайсов, так как это сегмент "люкс".

  • Альтернатива: рассмотреть параллельный импорт Toyota, Lexus или китайских брендов Geely, Hongqi, где ценовой диапазон разнообразнее.

А что если…

А что если завод вновь остановится? Такой риск есть: рынок премиум-авто в России ограничен. Однако запуск может стать шагом к развитию отечественного бренда, который займёт нишу представительских машин. Если проект окажется успешным, Санкт-Петербург снова станет крупным автопроизводственным центром.

Плюсы и минусы перезапуска

Плюсы Минусы
Завод в Шушарах снова работает, создаются рабочие места Высокая цена автомобилей Senat
Производство локализовано в России Небольшой объём выпуска
Использование технологий зарубежного партнёра Недостаточно информации о конкретных моделях
Возможность развивать бренд Aurus/Senat Риски низкого спроса в сегменте люкс

FAQ

Как выбрать между Senat и параллельным импортом Toyota?
Если важна премиальность и поддержка российского производителя, стоит смотреть на Senat. Для массового сегмента надёжнее взять проверенные Camry или RAV4 через импорт.

Сколько будут стоить автомобили Senat?
Официальные цены пока не объявлены, но они точно будут выше среднего уровня по рынку, ведь речь идёт о люкс-классе.

Что лучше: седан или кроссовер Senat?
Седан больше подойдёт для представительских целей, кроссовер — для семей и загородных поездок.

Мифы и правда

  • Миф: завод в Шушарах закрыт навсегда.

  • Правда: производство возобновляется, но под новым брендом.

  • Миф: Senat — это просто копия Aurus.

  • Правда: модели будут основаны на сотрудничестве с зарубежным партнёром, то есть платформа может отличаться.

3 интересных факта

  1. Завод в Шушарах был открыт в 2007 году и считался одним из самых современных в Европе.

  2. Производственная мощность предприятия достигала 100 тысяч машин в год.

  3. Aurus Senat используется как лимузин для официальных мероприятий первого лица государства.

Исторический контекст

  • 2007 год — запуск завода Toyota в Санкт-Петербурге.

  • 2022 год — приостановка производства из-за ухода японского концерна.

  • 2025 год — официальное сообщение о перезапуске завода под брендом Senat.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Наука и техника
Вишапы весом в несколько тонн оказались не хаотичными глыбами, а частью древнего замысла
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Недвижимость
Этот бытовой прибор потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников: он есть у многих
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Последние материалы
ЦБ готовит новую 500-рублёвку: купюра обретает сиреневый облик
Трамп объявил энергетическую войну России — Европа слилась
Индонезия объявила войну войнам: 20 тысяч солдат в Газу и Киев
Полтергейст в холодильнике: как отличить нормальные щелчки от тревожных
Бежать или умереть: ВСУ бросает позиции под Ямполем
Кленовый лист стал оправданием: американцы прячутся за канадским флагом
Европа в шаге от энергетического апокалипсиса: ЗАЭС избежала катастрофы
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о ключевой роли России и США в мирном процессе
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Европа в ловушке: Трамп выставил счёт, но она не сможет заплатить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.