Почему одни водители вечно стоят в пробках, а другие проезжают мимо — дело в приложении

5:07
Авто

Навигатор давно стал обязательным спутником водителя в России. Он помогает не только прокладывать маршрут, но и избегать пробок, находить заправки, парковки и даже кафе по пути. Но какой сервис выбрать, если предложений много, а у каждого есть свои сильные и слабые стороны?

навигатор
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
навигатор

Сравнение популярных навигаторов в России

Программа ОС и устройства Особенности Недостатки
Яндекс.Навигатор Android, iOS, CarPlay, Android Auto Пробки в реальном времени, голосовые подсказки, поиск POI, "Алиса" для голосового управления Работает только онлайн, требует интернет
2ГИС Android, iOS, Windows Детализированные карты городов, справочник компаний, работает офлайн Не всегда показывает пробки на трассах
Navitel Android, iOS, Windows CE Офлайн-карты, расчёт времени прибытия, международное покрытие Обновления карт не всегда быстрые
Google Maps Android, iOS, браузер Актуальная информация, пробки, интеграция с другими сервисами В России уступает по детализации Яндексу и 2ГИС

Советы шаг за шагом

  1. Для жизни в мегаполисе лучше ставить Яндекс. Навигатор — он максимально точно показывает пробки и умеет перестраивать маршрут.

  2. Если важно пользоваться картами без интернета, скачайте Navitel или 2ГИС.

  3. Для поиска организаций и телефонов удобнее 2ГИС: фактически это "справочник + карта".

  4. Google Maps подойдёт для тех, кто часто путешествует за границу — там он работает лучше всего.

  5. Оптимальное решение для многих водителей в России — установить сразу два приложения: Яндекс. Навигатор для города и Navitel для поездок по трассам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять только Google Maps в России.
    → Последствие: неточные адреса, слабая детализация.
    → Альтернатива: Яндекс. Навигатор или 2ГИС.

  • Ошибка: не скачать карты для офлайн-режима.
    → Последствие: навигатор бесполезен без интернета.
    → Альтернатива: заранее загруженные карты Navitel или 2ГИС.

  • Ошибка: игнорировать пробки.
    → Последствие: стояние в заторах.
    → Альтернатива: Яндекс. Навигатор, который подскажет, где быстрее.

А что если…

А что если навигатор перестанет работать в дороге? Опытные водители всегда имеют запасной вариант. Многие скачивают 2ГИС офлайн и пользуются им как подстраховкой. Так даже без связи можно найти нужный адрес или маршрут.

Плюсы и минусы

Программа Плюсы Минусы
Яндекс.Навигатор Лидер по пробкам, голосовое управление, интеграция с заправками и парковками Интернет обязателен
2ГИС Офлайн-карты, справочник организаций Ограничен за пределами крупных городов
Navitel Работает без интернета, подходит для путешествий Медленные обновления карт
Google Maps Удобен за границей, интеграция с сервисами Google В России менее точен

FAQ

Какой навигатор лучше для Москвы и Петербурга?
Яндекс.Навигатор, так как он лучше всего показывает пробки и изменения движения.

Сколько стоит лицензионная версия Navitel?
В среднем от 900 до 1500 рублей за пакет карт России и СНГ.

Можно ли пользоваться навигатором без интернета?
Да, для этого подходят Navitel и 2ГИС. Яндекс. Навигатор без сети работает ограниченно.

Мифы и правда

  • Миф: офлайн-навигаторы устарели.
    Правда: Navitel и 2ГИС по-прежнему незаменимы там, где нет связи.

  • Миф: Яндекс. Навигатор бесполезен за границей.
    Правда: в некоторых странах он работает, но Google Maps обычно надёжнее.

  • Миф: бесплатные приложения хуже платных.
    Правда: Яндекс. Навигатор и 2ГИС бесплатны и при этом лучше многих платных решений.

3 интересных факта

  1. В Яндекс. Навигатор встроен голосовой помощник "Алиса", и водители могут полностью управлять маршрутом голосом.

  2. 2ГИС начинался как справочник Новосибирска и постепенно превратился в один из лучших офлайн-навигаторов.

  3. Navitel был одним из первых приложений, сделавших карты России доступными без интернета.

Исторический контекст

  • 2006 год — запуск 2ГИС в России.

  • 2011 год — появление Яндекс. Навигатора.

  • 2010-е годы — массовый переход с навигаторов на смартфоны.

  • 2020-е годы — интеграция навигаторов с системами автомобилей (CarPlay, Android Auto).

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
